Forex17 Clock es una utilidad ligera y minimalista para MetaTrader 5, desarrollada para mostrar en el gráfico la hora del servidor del bróker y/o una hora ajustada por el usuario. El objetivo del producto es proporcionar información temporal clara y precisa sin interferir en el análisis gráfico, manteniendo el gráfico limpio y funcional.

El reloj se dibuja directamente en el gráfico utilizando solo texto, sin paneles, fondos, bordes ni elementos visuales intrusivos. Este enfoque garantiza un bajo consumo de recursos, una excelente compatibilidad con temas claros y oscuros y un total respeto por la escala de precios y las velas. La utilidad está diseñada para traders que valoran la simplicidad, la organización visual y la estabilidad.

Forex17 Clock permite elegir la esquina del gráfico donde se mostrará el texto, ajustar el tamaño y el color de la fuente y definir un desplazamiento horario con respecto al tiempo del servidor. Esto facilita el seguimiento de referencias temporales importantes, como la hora local o diferencias de huso horario, directamente en el gráfico.

Este producto no realiza ningún tipo de análisis de mercado, no genera señales de trading, no ejecuta órdenes ni se integra técnicamente con otros indicadores o Expert Advisors. Se trata exclusivamente de una herramienta informativa (utility), con funcionamiento independiente y enfocada en la visualización del tiempo en el gráfico.

El desarrollo sigue buenas prácticas de MQL5, con código sencillo, actualizaciones ligeras basadas en temporizador y un enfoque en la previsibilidad y la robustez. Forex17 Clock es ideal para traders que buscan una solución discreta y eficiente para el control del tiempo en MetaTrader 5.

Traducido con ayuda de IA.