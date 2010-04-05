Forex17 Clock

Forex17 Clock는 MetaTrader 5를 위한 가볍고 미니멀한 유틸리티로, 브로커 서버 시간 및/또는 사용자가 조정한 시간을 차트에 직접 표시하도록 설계되었습니다. 이 제품의 목적은 차트 분석을 방해하지 않으면서 명확하고 정확한 시간 정보를 제공하여 차트를 깔끔하고 기능적으로 유지하는 것입니다.

이 시계는 패널, 배경, 테두리 또는 방해가 되는 시각적 요소 없이 텍스트만을 사용하여 차트에 표시됩니다. 이러한 설계는 낮은 리소스 사용량, 밝은 테마와 어두운 테마 모두에 대한 뛰어난 호환성, 그리고 가격 스케일과 캔들에 대한 완전한 존중을 보장합니다. 본 유틸리티는 단순함, 시각적 정돈, 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

Forex17 Clock을 사용하면 텍스트가 표시될 차트의 모서리를 선택하고, 글꼴 크기와 색상을 조정하며, 서버 시간에 대한 시간 오프셋을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 로컬 시간이나 시간대 차이와 같은 중요한 시간 기준을 차트에서 직접 확인할 수 있습니다.

이 제품은 시장 분석을 수행하지 않으며, 거래 신호를 생성하지 않고, 주문을 실행하지 않으며, 다른 지표나 전문가 자문과 기술적으로 통합되지 않습니다. 차트에서 시간을 표시하는 데만 집중하는 독립적인 정보용 유틸리티입니다.

개발은 MQL5의 모범 사례를 따르며, 단순한 코드 구조, 타이머 기반의 가벼운 업데이트, 그리고 예측 가능성과 안정성에 중점을 두고 있습니다. Forex17 Clock은 MetaTrader 5에서 시간을 효율적이고 절제된 방식으로 관리하고자 하는 트레이더에게 적합합니다.

