Forex17 Clock は、MetaTrader 5 用に開発された軽量かつミニマルなユーティリティで、ブローカーのサーバー時間および／またはユーザーが調整した時間をチャート上に表示します。本製品の目的は、チャート分析を妨げることなく、明確で正確な時間情報を提供し、チャートを常に見やすく保つことです。

この時計は、パネル、背景、枠線などの視覚的に邪魔になる要素を使用せず、テキストのみでチャート上に表示されます。この設計により、低リソース消費、明暗テーマへの高い互換性、価格スケールやローソク足への完全な配慮が実現されています。シンプルさ、視覚的整理、安定性を重視するトレーダー向けのツールです。

Forex17 Clock では、表示位置となるチャートの角を選択し、フォントサイズや色を調整し、サーバー時間に対する時間オフセットを設定できます。これにより、ローカル時間やタイムゾーン差などの重要な時間情報を、チャート上で簡単かつ確実に確認できます。

本製品は市場分析を行わず、トレードシグナルを生成せず、注文を実行せず、他のインジケーターやエキスパートアドバイザーと技術的に統合されることもありません。独立して動作する、純粋な情報表示用ユーティリティです。

開発は MQL5 のベストプラクティスに従って行われており、シンプルなコード、タイマーによる軽量更新、予測可能性と堅牢性を重視しています。Forex17 Clock は、MetaTrader 5 で時間を控えめに管理したいトレーダーに適しています。

AI の支援により翻訳されています。