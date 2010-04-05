Forex17 Clock è un’utilità leggera e minimalista per MetaTrader 5, sviluppata per visualizzare sul grafico l’orario del server del broker e/o un orario regolato dall’utente. L’obiettivo del prodotto è fornire informazioni temporali chiare e precise senza interferire con l’analisi grafica, mantenendo il grafico pulito e funzionale.

L’orologio viene disegnato direttamente sul grafico utilizzando solo testo, senza pannelli, sfondi, bordi o elementi visivi invasivi. Questo approccio garantisce un basso consumo di risorse, un’eccellente compatibilità con temi chiari e scuri e il pieno rispetto della scala dei prezzi e delle candele. L’utilità è pensata per trader che apprezzano semplicità, ordine visivo e stabilità.

Forex17 Clock consente di scegliere l’angolo del grafico in cui visualizzare il testo, regolare dimensione e colore del carattere e definire uno scostamento orario rispetto all’orario del server. Ciò permette di monitorare facilmente riferimenti temporali importanti, come l’ora locale o le differenze di fuso orario, direttamente sul grafico.

Questo prodotto non esegue analisi di mercato, non genera segnali di trading, non esegue ordini e non si integra tecnicamente con altri indicatori o Expert Advisor. Si tratta esclusivamente di uno strumento informativo a funzionamento indipendente, focalizzato sulla visualizzazione dell’orario nel grafico.

Lo sviluppo segue le migliori pratiche MQL5, con codice semplice, aggiornamenti leggeri basati su timer e attenzione a robustezza e prevedibilità. Forex17 Clock è ideale per trader che desiderano una soluzione discreta ed efficiente per il monitoraggio del tempo in MetaTrader 5.

Tradotto con l’aiuto dell’IA.