Forex17 Clock è un’utilità leggera e minimalista per MetaTrader 5, sviluppata per visualizzare sul grafico l’orario del server del broker e/o un orario regolato dall’utente. L’obiettivo del prodotto è fornire informazioni temporali chiare e precise senza interferire con l’analisi grafica, mantenendo il grafico pulito e funzionale.

L’orologio viene disegnato direttamente sul grafico utilizzando solo testo, senza pannelli, sfondi, bordi o elementi visivi invasivi. Questo approccio garantisce un basso consumo di risorse, un’eccellente compatibilità con temi chiari e scuri e il pieno rispetto della scala dei prezzi e delle candele. L’utilità è pensata per trader che apprezzano semplicità, ordine visivo e stabilità.

Forex17 Clock consente di scegliere l’angolo del grafico in cui visualizzare il testo, regolare dimensione e colore del carattere e definire uno scostamento orario rispetto all’orario del server. Ciò permette di monitorare facilmente riferimenti temporali importanti, come l’ora locale o le differenze di fuso orario, direttamente sul grafico.

Questo prodotto non esegue analisi di mercato, non genera segnali di trading, non esegue ordini e non si integra tecnicamente con altri indicatori o Expert Advisor. Si tratta esclusivamente di uno strumento informativo a funzionamento indipendente, focalizzato sulla visualizzazione dell’orario nel grafico.

Lo sviluppo segue le migliori pratiche MQL5, con codice semplice, aggiornamenti leggeri basati su timer e attenzione a robustezza e prevedibilità. Forex17 Clock è ideale per trader che desiderano una soluzione discreta ed efficiente per il monitoraggio del tempo in MetaTrader 5.

Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
Robinson Alves Lemos
Indicatori
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots genera avvisi sonori quando il prezzo supera la banda superiore o inferiore delle Bollinger Bands. Suoni distinti segnalano i breakout rialzisti e ribassisti, aiutando a identificare condizioni potenzialmente di ipercomprato o ipervenduto. Questa versione senza grafici non disegna elementi visivi sul chart. I parametri configurabili includono periodo, deviazione e intervalli tra gli avvisi. L’approccio solo sonoro è ideale per mantenere i graf
FREE
