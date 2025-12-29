Hier ist die vollständige, professionelle Übersetzung ins Deutsche, unter Beibehaltung der ursprünglichen Formatierung und Struktur:

MultiAsset SuperTrend Trader Pro: Der ultimative Trendfolge-Motor für MetaTrader 4

Dominieren Sie die Märkte mit Präzision, Diversifikation und Automatisierung

Suchen Sie nach einer Handelsstrategie, die die Kraft der Trendfolge mit der Sicherheit der Portfoliodiversifikation verbindet? Der MultiAsset SuperTrend Trader Pro ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor; er ist ein ausgeklügeltes Handelsökosystem, das entwickelt wurde, um die Grenzen der Standard-Plattform MetaTrader 4 zu überwinden.

Während die meisten Roboter darauf beschränkt sind, ein einzelnes Währungspaar zu beobachten, sprengt der MultiAsset SuperTrend Trader Pro diese Fesseln. Er ermöglicht es Ihnen, eine benutzerdefinierte Liste von bis zu 10 Instrumenten gleichzeitig von einem einzigen Chart aus zu überwachen, zu analysieren und zu handeln. Dieser architektonische Durchbruch erlaubt es Ihnen, ein ausgewogenes Portfolio aus unkorrelierten oder invers korrelierten Vermögenswerten aufzubauen, was Ihre Kapitalkurve glättet und Ihr Gewinnpotenzial über Forex, Indizes und Rohstoffe hinweg maximiert.

Die Philosophie: Trend-Erfassung durch Konfluenz

Die Kernphilosophie dieses EA ist einfach, aber mächtig: "The Trend is Your Friend" (Der Trend ist dein Freund). Um jedoch den wahren Trend zu identifizieren, bedarf es mehr als nur eines einzelnen Indikators. Diese Software nutzt den renommierten SuperTrend-Indikator als Rückgrat, verstärkt ihn jedoch durch ein mehrschichtiges Filtersystem, um sicherzustellen, dass Sie nur dann in den Markt einsteigen, wenn die Wahrscheinlichkeiten stark zu Ihren Gunsten stehen.

Hauptmerkmale und Funktionen

1. Echte Multi-Asset-Überwachung

Zum ersten Mal auf MT4 können Sie eine benutzerdefinierte Liste von 1 bis 10 Instrumenten (z. B. EURUSD, GOLD, S&P500, BTCUSD) in eine einzige EA-Instanz eingeben. Der Roboter überwacht die Preisaktion auf allen Instrumenten parallel.

Diversifikation: Sie können volatile Vermögenswerte mit stabilen mischen, um das Portfoliorisiko auszugleichen.

Skalierbarkeit: Jede Instanz des EA hat ihre eigene Magic Number und verfolgt die Einstellungen pro Fenster, was es Ihnen ermöglicht, verschiedene Strategien auf unterschiedlichen Körben von Instrumenten gleichzeitig laufen zu lassen.

2. Das "Drei-Filter"-Präzisionssystem

Falsche Signale sind der Feind jedes Trendhändlers. Um Marktrauschen zu eliminieren, bietet der MultiAsset SuperTrend Trader Pro ein anpassbares 3-stufiges Filtersystem. Sie können zwischen 0 und 3 Filtern aktivieren, und ein Trade wird nur in Betracht gezogen, wenn alle aktiven Filter übereinstimmen.

Jeder Filter kann unabhängig mit seinem eigenen Zeitrahmen (Timeframe) und Einstellungen konfiguriert werden. Sie können wählen aus:

SuperTrend Filter: Stellt sicher, dass der Trend des höheren Zeitrahmens mit Ihrem Trade übereinstimmt. Close vs. Exponential Moving Average: Bestätigt, dass der Preis über (für Longs) oder unter (für Shorts) einem wichtigen gleitenden Durchschnitt handelt. ADX Level: Filtert Seitwärtsmärkte aus, indem verlangt wird, dass der ADX über einem bestimmten Schwellenwert liegt (z. B. > 25), um sicherzustellen, dass ein starkes Momentum vorhanden ist.

3. Flexible Einstiegslogik

Sobald die Filter grünes Licht geben, sucht der EA nach einem spezifischen Auslöser für den Markteintritt. Sie sind nicht auf eine Methode beschränkt. Wählen Sie die Logik, die zu Ihrer Strategie passt:

SuperTrend Signal: Einstieg bei Farbwechsel (unter Verwendung separater Parameter vom Filter).

Close Crosses EMA: Erfasst den Moment, in dem der Preis den Durchschnitt durchbricht.

Fast EMA Crosses Slow EMA: Die klassische Golden-Cross/Death-Cross Strategie.

Price Rebound: Einstieg bei einem Abpraller von einem lokalen Extremwert (Tief oder Hoch), perfekt für "Buying the Dip".

4. Intelligente Ausstiegsstrategien

Zu wissen, wann man aussteigt, ist wichtiger als zu wissen, wann man einsteigt. Dieser EA bietet eine granulare Kontrolle über die Schließung von Trades:

Signal Exit: Sie können dieselbe Methode wie beim Einstieg oder eine völlig andere verwenden, um Trades zu schließen.

Profit Protection (Gewinnschutz): Sie können eine Funktion aktivieren, bei der der EA Ausstiegssignale von Indikatoren ignoriert, wenn sich der Trade aktuell im Verlust befindet. Dies gibt dem Trade Raum zum Atmen und zur potenziellen Erholung, wobei der harte Stop Loss als ultimativer Schutz dient.

Zeitmanagement: Definieren Sie spezifische Handelsstunden und -tage. Enthält eine "Friday Exit"-Funktion, um alle Positionen zu einer bestimmten Stunde automatisch zu schließen und Wochenend-Lücken (Gaps) zu vermeiden.

5. Erweiterter Stop Loss & Trailing

Der Schutz Ihres Kapitals ist unsere Priorität. Der EA bietet vielseitige Methoden zur Berechnung des anfänglichen Stop Loss:

Prozentualer Abstand vom Eröffnungspreis.

Am letzten großen Preishoch (Peak) oder -tief (Bottom).

Am Hoch oder Tief der vorherigen Kerze (hocheffektiv für Renko-Charts).

An der SuperTrend-Linie (dynamische Unterstützung/Widerstand).

Sobald der Trade läuft, können Sie Gewinne mit einem Smart Trailing Stop absichern:

Trailing entlang der SuperTrend-Linie.

Trailing um einen festen Prozentsatz oder Punkteabstand.

Trailing basierend auf ATR-Abstand (Volatilität).

Profit-Only Activation: Konfigurieren Sie den Trailing Stop so, dass er erst aktiviert wird, nachdem der Preis eine bestimmte Distanz in den Gewinn gelaufen ist, was als Schutzschild für Ihre Gewinne dient.

6. Risikomanagement auf institutionellem Niveau

Hier hebt sich der MultiAsset SuperTrend Trader Pro von Amateur-Tools ab.

Dynamische Lot-Größe: Wählen Sie zwischen festen Lots (Fixed Lots) oder Risiko % des Kontostands (automatisch berechnet basierend auf dem Stop-Loss-Abstand).

Globaler Portfolio-Risikodeckel (Risk Cap): Sie können ein maximales "Gesamtrisiko %" für Ihr Konto festlegen. Wenn Sie mehrere offene Trades haben und deren kombiniertes Risiko Ihr Limit erreicht (z. B. 5% des Guthabens), ignoriert der EA intelligent neue Signale, um eine Überhebelung zu verhindern.

Richtungssteuerung: Wählen Sie, ob Sie nur Long, nur Short oder beides handeln möchten.

7. Das interaktive Kommando-Dashboard

Sie fliegen niemals blind. Der EA verfügt über ein professionelles grafisches Panel direkt auf dem Chart, das als Ihre Kommandozentrale dient.

Echtzeit-Status & Kontrolle:

Die Watchlist: Zeigt Ihre Liste der Instrumente Zeile für Zeile an.

Signal-Monitor: Zeigt den aktuellen Status aller 3 Filter für jedes Symbol und die endgültige Entscheidung an (OK für Long, OK für Short oder No Trade).

Projektierter Stop Loss: Zeigt an, wo der SL platziert würde, wenn jetzt ein Trade eingegangen würde.

Manuelle Übersteuerung: Jedes Symbol verfügt über einen eigenen ON/OFF-Button. Sie können ein bestimmtes Symbol sofort vom Handel trennen, ohne den EA neu zu starten oder Einstellungen zu ändern. Der EA merkt sich diese Auswahl auch nach einem Neustart der Plattform.

Portfolio-Telemetrie:

Accumulated Profit: Gesamter realisierter Gewinn für diese spezifische Magic Number.

Unrealized Profit/Loss: Aktueller schwebender G/V des Portfolios.

Remaining Portfolio Risk: Wie viel Risikoraum noch verbleibt, bevor die Obergrenze erreicht ist.

Total Portfolio Risk: Die Metrik für das Worst-Case-Szenario – was Sie verlieren würden, wenn jede einzelne offene Position sofort ihren Stop Loss treffen würde.

Strategy Configuration Display: Eine schnelle Zusammenfassung Ihrer aktuellen aktiven Modi (Einstiegsart, Stop-Loss-Modus, Zeitfilter, etc.).

Warum MultiAsset SuperTrend Trader Pro wählen?

Dieser Expert Advisor verwandelt MetaTrader 4 in eine professionelle Portfolio-Management-Suite. Er bietet die Automatisierung, die Sie benötigen, mit der Kontrolle, die Sie verlangen. Egal, ob Sie ein Scalper sind, der nach mehreren Möglichkeiten sucht, oder ein Swing-Trader, der einen diversifizierten Korb von Positionen aufbaut – dieses Tool passt sich Ihrem Stil an.



