Velocity Gold EA

Handeln Sie Gold (XAU/USD) wie nie zuvor - schneller, intelligenter und profitabler!
 FOLLOW RESULTS HERE



Warum Velocity Gold EA wählen?

  • Blitzschnelle Ausführung - Der EA ist auf Schnelligkeit ausgelegt und geht zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein und aus, damit Sie nie wieder ein profitables Setup verpassen.
  • Bewährte Gold-spezifische Strategie - Im Gegensatz zu generischen EAs ist Velocity Gold EA ausschließlich auf XAU/USD abgestimmt und passt sich der einzigartigen Volatilität und Liquidität von Gold an.
  • Keine Emotionen, keine Ratschläge - Unser fortschrittlicher Algorithmus schließt menschliche Fehler aus und handelt auf der Grundlage datengesteuerter Signale 24/5.
  • Optimiert für alle Marktbedingungen - Ganz gleich, ob sich der Goldpreis in einem Trend, einer Handelsspanne oder einem Ausbruch befindet, Velocity Gold EA passt sich dynamisch an, um die Gewinne zu maximieren und das Risiko zu minimieren.
  • Einfaches Setup & Vollautomatisch - Keine komplexen Konfigurationen! Schließen Sie den EA einfach an Ihren MT4 an, stellen Sie Ihre Risikoparameter ein und lassen Sie ihn für Sie handeln - sogar im Schlaf.
  • Backtested & Bewährte Ergebnisse - Streng getestet anhand jahrelanger historischer Daten mit konsistenter Rentabilität unter realen Marktbedingungen.

Nutzen Sie die Marktvolatilität zu Ihrem Vorteil!

Gold ist eines der liquidesten und explosivsten Handelsinstrumente - allerdingsnur, wenn Sie es richtig handeln. Mit Velocity Gold EA erhalten Sie:

  • Trades mit hoher Gewinnrate und strengem Risikomanagement
  • Scalping- und Swing-Trading-Modi für verschiedene Marktphasen
  • Niedrige Drawdowns für stetiges, langfristiges Wachstum


  • Lizenz auf Lebenszeit (keine monatlichen Gebühren!)
  • Kostenlose Updates & Optimierungen
  • 12/5 Kundenbetreuung
  • 7-Tage-Geld-zurück-Garantie (Wenn Sie nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen 50%)

Lassen Sie keine weitere Gold-Rallye an sich vorbeiziehen!

Auf dem Goldmarkt zählt jede Sekunde. Während andere zögern, führt Velocity Gold EA aus - und bringt automatisch Gewinne auf Ihr Konto (Begrenzte Anzahl von Exemplaren zu diesem Preis verfügbar!)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Funktioniert dies bei jedem Broker?
Ja! Velocity Gold EA ist brokerunabhängig und funktioniert bei jedem MT4-Broker, der XAU/USD anbietet.

Welche Kontogröße wird empfohlen?
Wir empfehlen ein Minimum von $500 für eine optimale Performance, aber er skaliert perfekt mit größeren Konten.

Ist dies ein Scalper oder ein Trendfolger?
Es ist beides! Der EA passt sich den Marktbedingungen an, indem er in schwankenden Märkten scalpt und Trends folgt, wenn Gold ausbricht.

Brauche ich einen VPS?

Für 24/5 ununterbrochenen Handel empfehlen wir dringend einen VPS (wir können erschwingliche Optionen vorschlagen).



Einzahlung:
100 USD für Cent-Konten
1000 USD für Standard-Konten


Dieser Bot verwendet 3 Ziffern (3520.123). Wenn Sie eine zweistellige Plattform verwenden, geben Sie bitte einen Kommentar ab.
Der Bot folgt die ganze Zeit dem Trend; jeder Handel hat einen Stop-Loss und nimmt Gewinne mit.

Empfehlungen:
1. Wählen Sie den niedrigsten Spread auf dem Markt; ich empfehle das Exness Pro Konto.

2. Sie können auch mit einem Cent-Konto handeln.
3. Verwenden Sie das Demokonto mindestens eine Woche lang, bevor Sie auf das echte Konto wechseln.



Offenlegung und Risikowarnung

Bevor Sie sich entschließen, an den Märkten teilzunehmen, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen. Am wichtigsten ist, dass Sie kein Geld investieren, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

Jede außerbörsliche Devisentransaktion birgt ein erhebliches Risiko, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hebelwirkung, Kreditwürdigkeit, begrenzten aufsichtsrechtlichen Schutz und Marktvolatilität, die den Preis oder die Liquidität einer Währung oder eines Währungspaares erheblich beeinflussen kann.

