Paistrade Light V2

Die Datei PairsTrade_Light_v2.mq5 ist ein benutzerdefinierter MQL5-Indikator für den Paarhandel, insbesondere im Forex-Markt. Er dient als vereinfachte Version des Indikators Ind_2_Linep1.mq5 und visualisiert die Beziehung zwischen zwei Finanzinstrumenten.





Kernfunktionen: Der Indikator stellt die Kursbewegungen zweier ausgewählter Symbole in einem separaten Chartfenster dar, um Händlern die Erkennung von Konvergenzen oder Divergenzen zu erleichtern.

Symbolvergleich: Als Eingaben werden ein Hauptsymbol (Standard: EUR/JPY) und ein Hilfssymbol (Standard: USD/JPY) benötigt.

Korrelationsanpassung: Benutzer können die „Umgekehrte Korrelation“ für jedes Symbol aktivieren, um deren Bewegungen im Chart korrekt auszurichten.

Volatilitätsskalierung (ATR): Der Indikator bietet einen optionalen ATR-Modus (Average True Range), der die Linienführung basierend auf der relativen Volatilität der beiden Symbole anpasst.

Berechnung des Handelsvolumens: Obwohl er primär für den Paarhandel verwendet wird, beinhaltet er auch eine Logik zur Berechnung von Transaktionsvolumina speziell für Forex-Paare.





Visuelle Indikatoren

Das Tool erstellt verschiedene grafische Objekte im Indikator-Unterfenster, um Statusaktualisierungen in Echtzeit bereitzustellen:

Divergenz-/Konvergenz-Labels: Der Text wird dynamisch aktualisiert, um anzuzeigen, ob sich die Symbollinien voneinander entfernen (Divergenz), annähern (Konvergenz) oder neutral bleiben (Flat).

Trendindikatoren: Symbole wie >, < und = visualisieren den aktuellen Stand der Beziehung zwischen den beiden Instrumenten.

Horizontale Niveaus: Gestrichelte horizontale Linien stellen berechnete Niveaus basierend auf dem ATR dar und dienen als visuelle Referenz für den Spread.

Technische Parameter

Glättung: Verwendet sowohl den langsamen EMA (Standard: 15 Perioden) als auch den schnellen EMA (Standard: 5 Perioden) zur Verarbeitung der Kursdaten (HLCC/4) und zur Glättung der resultierenden Linien.

Historische Tiefe: Benutzer können die Anzahl der zu verarbeitenden Balken festlegen (Standard: 5000), wobei mindestens 200 Balken für die Berechnung erforderlich sind.





Globale Variablenverwaltung: Das Skript erstellt eine temporäre globale Terminalvariable, um sicherzustellen, dass mehrere Instanzen des Indikators (bis zu 100) auf einem einzigen Chart ohne Namenskonflikte ausgeführt werden können.