Paistrade Light V2

Файл PairsTrade_Light_v2.mq5 — это пользовательский технический индикатор MQL5, разработанный для парной торговли, в основном на рынке Форекс. Он представляет собой упрощенную версию индикатора Ind_2_Linep1.mq5 и обеспечивает визуальное отображение взаимосвязи между двумя финансовыми инструментами.





Основные функции

Индикатор отображает движение цены двух выбранных символов в отдельном окне графика, чтобы помочь трейдерам определить конвергенцию или дивергенцию.

Сравнение символов: В качестве входных данных используется основной символ (по умолчанию «EURJPY») и вспомогательный символ (по умолчанию «USDJPY»).

Коррекция корреляции: Пользователи могут включить «Обратную корреляцию» для любого из символов, чтобы правильно выровнять их движения на графике.

Масштабирование волатильности (ATR): Индикатор включает в себя дополнительный режим ATR (средний истинный диапазон), который корректирует построение линий в зависимости от относительной волатильности двух символов.





Расчет объема торгов: Хотя он в основном используется для парной торговли, он включает логику для расчета объемов транзакций специально для валютных пар Форекс.

Визуальные индикаторы

Инструмент создает несколько графических объектов в дополнительном окне индикатора для предоставления обновлений статуса в реальном времени:

Метки дивергенции/конвергенции: Он динамически обновляет текст, показывая, расходятся ли линии символов (дивергенция), сближаются (конвергенция) или остаются нейтральными (плоское положение).

Указатели тренда: Он использует символы >, < и = для визуального отображения текущего состояния взаимосвязи между двумя инструментами.

Горизонтальные уровни: Он рисует пунктирные горизонтальные линии, которые представляют собой рассчитанные уровни на основе ATR, которые служат визуальными ориентирами для спреда.

Технические параметры

Сглаживание: Использует как медленную EMA (по умолчанию 15 периодов), так и быструю EMA (по умолчанию 5 периодов) для обработки ценовых данных (HLCC/4) и сглаживания результирующих линий.





Глубина истории: Пользователи могут задать количество обрабатываемых баров (по умолчанию 5000), минимальное требование для расчета — 200 баров.

Глобальное управление переменными: Скрипт создает временную глобальную переменную терминала, чтобы гарантировать возможность запуска нескольких экземпляров индикатора (до 100) на одном графике без конфликтов имен.