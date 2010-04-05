Paistrade Light V2

PairsTrade_Light_v2.mq5 파일은 주로 외환 시장에서 페어 트레이딩을 위해 설계된 맞춤형 MQL5 기술 지표입니다. Ind_2_Linep1.mq5 지표의 간소화된 버전으로, 두 금융 상품 간의 관계를 시각적으로 보여줍니다.





주요 기능

이 지표는 선택한 두 상품의 가격 변동을 별도의 차트 창에 표시하여 트레이더가 수렴 또는 발산을 파악하는 데 도움을 줍니다.

상품 비교: 주요 상품(기본값 "EURJPY")과 보조 상품(기본값 "USDJPY")을 입력으로 받습니다.

상관관계 조정: 사용자는 두 상품의 움직임을 차트에서 적절하게 정렬하기 위해 "역상관관계" 옵션을 활성화할 수 있습니다.

변동성 스케일링(ATR): 이 지표에는 두 상품의 상대적 변동성에 따라 선 그리기를 조정하는 ATR(평균 실제 범위) 모드가 포함되어 있습니다.





거래량 계산: 주로 페어 트레이딩에 사용되지만, 외환 페어에 특화된 거래량 계산 로직을 포함합니다.

시각적 지표

이 도구는 지표 하위 창에 여러 그래픽 개체를 생성하여 실시간 상태 업데이트를 제공합니다.

발산/수렴 레이블: 심볼 선이 벌어지는지(발산), 가까워지는지(수렴), 또는 중립적인지(평탄)를 나타내는 텍스트를 동적으로 업데이트합니다.

추세 포인터: >, <, =와 같은 기호를 사용하여 두 상품 간의 현재 관계 상태를 시각적으로 나타냅니다.

수평 레벨: ATR을 기반으로 계산된 레벨을 나타내는 점선 수평선을 그려 스프레드에 대한 시각적 참조 역할을 합니다.

기술 매개변수

평활화: 가격 데이터(HLCC/4)를 처리하고 결과 선을 평활화하기 위해 느린 EMA(기본값 15기간)와 빠른 EMA(기본값 5기간)를 모두 사용합니다.





히스토리 깊이: 사용자는 처리할 바의 개수를 정의할 수 있습니다(기본값 5000개). 계산을 위해서는 최소 200개의 바가 필요합니다.

전역 변수 관리: 스크립트는 임시 전역 터미널 변수를 생성하여 하나의 차트에서 여러 개의 지표 인스턴스(최대 100개)가 이름 충돌 없이 실행될 수 있도록 합니다.