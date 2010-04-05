Paistrade Light V2

O ficheiro PairsTrade_Light_v2. mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado, concebido para a negociação de pares, principalmente no mercado Forex. Serve como uma versão simplificada do indicador Ind_2_Linep1.mq5 e fornece uma representação visual da relação entre dois instrumentos financeiros.

Funcionalidades principais:

O indicador representa o movimento de preços de dois símbolos selecionados numa janela de gráfico separada para ajudar os traders a identificar a convergência ou divergência.

Comparação de símbolos: Utiliza um símbolo principal (padrão "EURJPY") e um símbolo auxiliar (padrão "USDJPY") como entradas.

Ajuste de correlação: Os utilizadores podem ativar/desativar a "Correlação inversa" para qualquer um dos símbolos, de forma a alinhar corretamente os seus movimentos no gráfico.

Escalonamento da volatilidade (ATR): O indicador inclui um modo ATR (Average True Range) opcional que ajusta o desenho das linhas com base na volatilidade relativa dos dois símbolos.

Cálculo do volume de negociação: Embora seja utilizado principalmente para negociação de pares, inclui lógica para calcular os volumes de transações especificamente para pares Forex.
Indicadores Visuais
A ferramenta cria diversos objetos gráficos na sub-janela do indicador para fornecer atualizações de estado em tempo real:
Rótulos de Divergência/Convergência: Atualiza dinamicamente o texto para mostrar se as linhas dos símbolos estão a afastar-se (Divergência), a aproximar-se (Convergência) ou a permanecer neutras (Planas).

Ponteiros de tendência: Utiliza símbolos como >, < e = para indicar visualmente o estado atual da relação entre os dois instrumentos.
Níveis Horizontais: Desenha linhas horizontais pontilhadas que representam níveis calculados com base no ATR, que servem de referências visuais para o spread.

Parâmetros Técnicos
Suavização: Utiliza a EMA Lenta (padrão de 15 períodos) e a EMA Rápida (padrão de 5 períodos) para processar os dados de preço (HLCC/4) e suavizar as linhas resultantes.
Profundidade do Histórico: Os utilizadores podem definir o número de barras a processar (padrão de 5000), com um requisito mínimo de 200 barras para o cálculo.
Gestão de variáveis ​​globais: O script cria uma variável terminal global temporária para garantir que várias instâncias do indicador (até 100) podem ser executadas num único gráfico sem conflitos de nomes.
