Paistrade Light V2

Il file PairsTrade_Light_v2.mq5 è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato, progettato per il trading di coppie di valute, principalmente nel mercato Forex. Funge da versione semplificata dell'indicatore Ind_2_Linep1.mq5 e fornisce una rappresentazione visiva della relazione tra due strumenti finanziari.

Funzionalità principali
L'indicatore traccia il movimento di prezzo di due simboli selezionati in una finestra del grafico separata per aiutare i trader a identificare convergenza o divergenza.
Confronto simboli: accetta come input un simbolo principale (predefinito "EURJPY") e un simbolo ausiliario (predefinito "USDJPY").
Regolazione della correlazione: gli utenti possono attivare la "correlazione inversa" per entrambi i simboli per allinearne correttamente i movimenti sul grafico.
Scalatura della volatilità (ATR): l'indicatore include una modalità ATR (Average True Range) opzionale che regola il disegno delle linee in base alla volatilità relativa dei due simboli. Calcolo del volume di trading: sebbene utilizzato principalmente per il trading di coppie, include una logica per calcolare i volumi di transazione specificamente per le coppie Forex.
Indicatori visivi
Lo strumento crea diversi oggetti grafici nella sottofinestra dell'indicatore per fornire aggiornamenti di stato in tempo reale:
Etichette di divergenza/convergenza: aggiorna dinamicamente il testo per mostrare se le linee dei simboli si stanno allontanando (divergenza), avvicinandosi (convergenza) o rimanendo neutre (piatte).
Indicatori di tendenza: utilizza simboli come >, < e = per indicare visivamente lo stato attuale della relazione tra i due strumenti.
Livelli orizzontali: traccia linee orizzontali tratteggiate che rappresentano i livelli calcolati in base all'ATR, che servono come riferimenti visivi per lo spread.
Parametri tecnici
Smoothing: utilizza sia l'EMA lenta (15 periodi predefiniti) che l'EMA veloce (5 periodi predefiniti) per elaborare i dati di prezzo (HLCC/4) e smussare le linee risultanti. Profondità della cronologia: gli utenti possono definire il numero di barre da elaborare (il valore predefinito è 5000), con un requisito minimo di 200 barre per il calcolo.
Gestione delle variabili globali: lo script crea una variabile terminale globale temporanea per garantire che più istanze dell'indicatore (fino a 100) possano essere eseguite su un singolo grafico senza conflitti di denominazione.
Altri dall’autore
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicatori
Il file Stochastic MACD.mq5 è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato che combina la logica di un oscillatore stocastico con la media mobile convergente e divergente (MACD). È progettato per essere eseguito in una finestra del grafico separata e fornisce una rappresentazione fluida del momentum dei prezzi rispetto a uno specifico intervallo di negoziazione. Funzionalità principali: a differenza di un MACD standard che utilizza dati di prezzo grezzi, questo indicatore applica la scala stocasti
FREE
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
Indicatori
Il file ZigZagOnHeikinAshi.mq5 è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato che traccia una linea a ZigZag direttamente sul grafico principale dei prezzi, basandosi sui dati delle candele Heikin Ashi. Fornisce una visualizzazione fluida dei trend dei prezzi filtrando il rumore di mercato tramite i calcoli Heikin Ashi. Funzionalità principali: L'indicatore funziona calcolando prima i valori Heikin Ashi e poi identificando massimi e minimi locali per disegnare la linea a ZigZag. Doppio Display: P
FREE
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicatori
Il file StochasticDMACD.mq5 è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato sviluppato da mladen nel 2020. Si tratta di un oscillatore basato sul momentum che combina la levigatura della media mobile convergente e divergente (MACD) con la normalizzazione range-bound di un oscillatore stocastico. Funzionalità principali L'indicatore funziona trasformando i dati di prezzo in un intervallo normalizzato prima di calcolare il momentum del trend. Normalizzazione stocastica: invece di utilizzare i prezzi
FREE
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
Indicatori
TRIX_4.mq5 (denominata internamente FEMA.mq5) è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato che implementa un calcolo basato su quattro medie mobili esponenziali (FEMA). È progettato per essere visualizzato in una finestra separata e fornisce un segnale di trend-following altamente omogeneo, stratificando più fasi di smoothing esponenziale. Funzionalità principali: L'indicatore calcola quattro livelli sequenziali di medie mobili esponenziali (EMA) per ricavare i suoi valori finali: Fase 1: Calcol
