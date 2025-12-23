Paistrade Light V2
- Indicatori
- Omar Mohamad El Marstani
- Versione: 2.1
Il file PairsTrade_Light_v2.mq5 è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato, progettato per il trading di coppie di valute, principalmente nel mercato Forex. Funge da versione semplificata dell'indicatore Ind_2_Linep1.mq5 e fornisce una rappresentazione visiva della relazione tra due strumenti finanziari.
Funzionalità principali
L'indicatore traccia il movimento di prezzo di due simboli selezionati in una finestra del grafico separata per aiutare i trader a identificare convergenza o divergenza.
Confronto simboli: accetta come input un simbolo principale (predefinito "EURJPY") e un simbolo ausiliario (predefinito "USDJPY").
Regolazione della correlazione: gli utenti possono attivare la "correlazione inversa" per entrambi i simboli per allinearne correttamente i movimenti sul grafico.
Scalatura della volatilità (ATR): l'indicatore include una modalità ATR (Average True Range) opzionale che regola il disegno delle linee in base alla volatilità relativa dei due simboli. Calcolo del volume di trading: sebbene utilizzato principalmente per il trading di coppie, include una logica per calcolare i volumi di transazione specificamente per le coppie Forex.
Indicatori visivi
Lo strumento crea diversi oggetti grafici nella sottofinestra dell'indicatore per fornire aggiornamenti di stato in tempo reale:
Etichette di divergenza/convergenza: aggiorna dinamicamente il testo per mostrare se le linee dei simboli si stanno allontanando (divergenza), avvicinandosi (convergenza) o rimanendo neutre (piatte).
Indicatori di tendenza: utilizza simboli come >, < e = per indicare visivamente lo stato attuale della relazione tra i due strumenti.
Livelli orizzontali: traccia linee orizzontali tratteggiate che rappresentano i livelli calcolati in base all'ATR, che servono come riferimenti visivi per lo spread.
Parametri tecnici
Smoothing: utilizza sia l'EMA lenta (15 periodi predefiniti) che l'EMA veloce (5 periodi predefiniti) per elaborare i dati di prezzo (HLCC/4) e smussare le linee risultanti. Profondità della cronologia: gli utenti possono definire il numero di barre da elaborare (il valore predefinito è 5000), con un requisito minimo di 200 barre per il calcolo.
Gestione delle variabili globali: lo script crea una variabile terminale globale temporanea per garantire che più istanze dell'indicatore (fino a 100) possano essere eseguite su un singolo grafico senza conflitti di denominazione.