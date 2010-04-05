PairsTrade_Light_v2.mq5ファイルは、主に外国為替市場におけるペア取引向けに設計されたカスタムMQL5テクニカル指標です。Ind_2_Linep1.mq5指標の簡易版として機能し、2つの金融商品間の関係を視覚的に表現します。





コア機能

この指標は、選択した2つの銘柄の価格変動を別のチャートウィンドウにプロットし、トレーダーが収束または発散を特定するのに役立ちます。

銘柄比較：メイン銘柄（デフォルトは「EURJPY」）と補助銘柄（デフォルトは「USDJPY」）を入力として受け取ります。

相関調整：ユーザーは、どちらかの銘柄の「逆相関」を切り替えて、チャート上での動きを適切に調整できます。

ボラティリティスケーリング（ATR）：この指標には、2つの銘柄の相対的なボラティリティに基づいてラインの描画を調整するオプションのATR（平均真範囲）モードが含まれています。

取引量計算：主にペア取引に使用されますが、FXペアに特化した取引量計算ロジックも備えています。

ビジュアルインジケーター

このツールは、インジケーターサブウィンドウに複数のグラフィカルオブジェクトを作成し、リアルタイムのステータス更新を提供します。

ダイバージェンス/コンバージェンスラベル：シンボルラインが乖離（ダイバージェンス）、接近（コンバージェンス）、または中立（フラット）のいずれであるかを示すテキストを動的に更新します。

トレンドポインター：>、<、=などのシンボルを使用して、2つの銘柄間の現在の関係性を視覚的に示します。

水平レベル：ATRに基づいて計算されたレベルを表す点線の水平線を描画します。これは、スプレッドの視覚的な基準として機能します。

テクニカルパラメーター

スムージング：Slow EMA（デフォルト15期間）とFast EMA（デフォルト5期間）の両方を使用して価格データ（HLCC/4）を処理し、結果のラインをスムージングします。

履歴の深さ: ユーザーは処理するバーの数（デフォルトは5000）を定義できます。計算には最低200バーが必要です。

グローバル変数管理: スクリプトは一時的なグローバルターミナル変数を作成し、インジケーターの複数のインスタンス（最大100個）が名前の競合なく単一のチャート上で実行できるようにします。