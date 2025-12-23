Paistrade Light V2

Le fichier PairsTrade_Light_v2.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé, conçu pour le trading de paires, principalement sur le marché Forex. Version simplifiée de l'indicateur Ind_2_Linep1.mq5, il offre une représentation visuelle de la relation entre deux instruments financiers.





Fonctionnalités principales





L'indicateur affiche l'évolution des prix de deux symboles sélectionnés dans une fenêtre graphique distincte afin d'aider les traders à identifier les convergences et les divergences.





Comparaison des symboles : Il prend en entrée un symbole principal (par défaut « EURJPY ») et un symbole auxiliaire (par défaut « USDJPY »).





Ajustement de la corrélation : L'utilisateur peut activer ou désactiver la « Corrélation inverse » pour l'un ou l'autre symbole afin d'aligner correctement leurs mouvements sur le graphique.





Échelle de volatilité (ATR) : L'indicateur propose un mode ATR (Average True Range) optionnel qui ajuste le tracé des lignes en fonction de la volatilité relative des deux symboles.





Calcul du volume de transactions : Bien qu'il soit principalement utilisé pour le trading de paires, il intègre une logique permettant de calculer les volumes de transactions spécifiques aux paires Forex. Indicateurs visuels





L'outil crée plusieurs objets graphiques dans la sous-fenêtre des indicateurs afin de fournir des mises à jour en temps réel :





Étiquettes de divergence/convergence : Le texte est mis à jour dynamiquement pour indiquer si les lignes des symboles s'écartent (divergence), se rapprochent (convergence) ou restent neutres (position plate).





Indicateurs de tendance : Des symboles tels que >, < et = sont utilisés pour indiquer visuellement l'état actuel de la relation entre les deux instruments.





Niveaux horizontaux : Des lignes horizontales pointillées sont tracées, représentant les niveaux calculés à partir de l'ATR et servant de repères visuels pour le spread.





Paramètres techniques





Lissage : L'outil utilise à la fois une EMA lente (15 périodes par défaut) et une EMA rapide (5 périodes par défaut) pour traiter les données de prix (HLCC/4) et lisser les lignes résultantes.





Profondeur de l'historique : L'utilisateur peut définir le nombre de barres à traiter (5 000 par défaut), avec un minimum de 200 barres requis pour le calcul. Gestion des variables globales : Le script crée une variable terminale globale temporaire pour garantir que plusieurs instances de l'indicateur (jusqu'à 100) peuvent s'exécuter sur un seul graphique sans conflits de noms.