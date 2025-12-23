Paistrade Light V2

Le fichier PairsTrade_Light_v2.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé, conçu pour le trading de paires, principalement sur le marché Forex. Version simplifiée de l'indicateur Ind_2_Linep1.mq5, il offre une représentation visuelle de la relation entre deux instruments financiers.

Fonctionnalités principales

L'indicateur affiche l'évolution des prix de deux symboles sélectionnés dans une fenêtre graphique distincte afin d'aider les traders à identifier les convergences et les divergences.

Comparaison des symboles : Il prend en entrée un symbole principal (par défaut « EURJPY ») et un symbole auxiliaire (par défaut « USDJPY »).

Ajustement de la corrélation : L'utilisateur peut activer ou désactiver la « Corrélation inverse » pour l'un ou l'autre symbole afin d'aligner correctement leurs mouvements sur le graphique.

Échelle de volatilité (ATR) : L'indicateur propose un mode ATR (Average True Range) optionnel qui ajuste le tracé des lignes en fonction de la volatilité relative des deux symboles.

Calcul du volume de transactions : Bien qu'il soit principalement utilisé pour le trading de paires, il intègre une logique permettant de calculer les volumes de transactions spécifiques aux paires Forex. Indicateurs visuels

L'outil crée plusieurs objets graphiques dans la sous-fenêtre des indicateurs afin de fournir des mises à jour en temps réel :

Étiquettes de divergence/convergence : Le texte est mis à jour dynamiquement pour indiquer si les lignes des symboles s'écartent (divergence), se rapprochent (convergence) ou restent neutres (position plate).

Indicateurs de tendance : Des symboles tels que >, < et = sont utilisés pour indiquer visuellement l'état actuel de la relation entre les deux instruments.

Niveaux horizontaux : Des lignes horizontales pointillées sont tracées, représentant les niveaux calculés à partir de l'ATR et servant de repères visuels pour le spread.

Paramètres techniques

Lissage : L'outil utilise à la fois une EMA lente (15 périodes par défaut) et une EMA rapide (5 périodes par défaut) pour traiter les données de prix (HLCC/4) et lisser les lignes résultantes.

Profondeur de l'historique : L'utilisateur peut définir le nombre de barres à traiter (5 000 par défaut), avec un minimum de 200 barres requis pour le calcul. Gestion des variables globales : Le script crée une variable terminale globale temporaire pour garantir que plusieurs instances de l'indicateur (jusqu'à 100) peuvent s'exécuter sur un seul graphique sans conflits de noms.
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier Stochastic MACD.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui combine la logique d'un oscillateur stochastique avec la convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD). Conçu pour fonctionner dans une fenêtre graphique séparée, il offre une représentation lissée de la dynamique des prix par rapport à une plage de prix spécifique. Fonctionnalités principales : Contrairement à un MACD standard qui utilise les données de prix brutes, cet indicateur applique une mise à l'éche
FREE
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier TRIX_4.mq5 (nommé en interne FEMA.mq5) est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui implémente un calcul de moyenne mobile exponentielle à quatre niveaux (FEMA). Conçu pour s'afficher dans une fenêtre séparée, il fournit un signal de suivi de tendance très lissé grâce à la superposition de plusieurs étapes de lissage exponentiel. Fonctionnalités principales : L'indicateur calcule quatre couches séquentielles de moyennes mobiles exponentielles (MME) pour obtenir ses valeurs fi
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier ZigZagOnHeikinAshi.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé qui trace une ligne en zigzag directement sur le graphique principal des prix, basée sur les données des chandeliers Heikin Ashi. Il offre une représentation lissée des tendances de prix en filtrant le bruit du marché grâce aux calculs Heikin Ashi. Fonctionnalités principales : L'indicateur calcule d'abord les valeurs Heikin Ashi, puis identifie les points hauts et bas locaux pour tracer le zigzag. Double visuali
FREE
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicateurs
Le fichier StochasticDMACD.mq5 est un indicateur technique MQL5 personnalisé, développé par mladen en 2020. Il s'agit d'un oscillateur de momentum qui combine le lissage de la MACD (Moving Average Convergence Divergence) avec la normalisation par range d'un oscillateur stochastique. Fonctionnalités principales : L'indicateur transforme les données de prix en un range normalisé avant de calculer le momentum de la tendance. Normalisation stochastique : Au lieu d'utiliser les prix bruts, l'indic
FREE
