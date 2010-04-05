Paistrade Light V2

El archivo PairsTrade_Light_v2.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado, diseñado para operar con pares, principalmente en el mercado Forex. Es una versión simplificada del indicador Ind_2_Linep1.mq5 y proporciona una representación visual de la relación entre dos instrumentos financieros.

Funcionalidad principal
El indicador traza el movimiento del precio de dos símbolos seleccionados en una ventana gráfica independiente para ayudar a los operadores a identificar la convergencia o divergencia.
Comparación de símbolos: Toma como entrada un símbolo principal (por defecto, "EURJPY") y un símbolo auxiliar (por defecto, "USDJPY").
Ajuste de correlación: Los usuarios pueden activar o desactivar la "Correlación inversa" para cualquiera de los símbolos para alinear correctamente sus movimientos en el gráfico.
Escalado de volatilidad (ATR): El indicador incluye un modo opcional de ATR (rango verdadero promedio) que ajusta el trazado de las líneas en función de la volatilidad relativa de los dos símbolos. Cálculo del Volumen de Negociación: Aunque se utiliza principalmente para operar con pares, incluye lógica para calcular el volumen de transacciones específicamente para pares de Forex.
Indicadores Visuales
La herramienta crea varios objetos gráficos en la subventana del indicador para proporcionar actualizaciones de estado en tiempo real:
Etiquetas de Divergencia/Convergencia: Actualiza dinámicamente el texto para mostrar si las líneas de los símbolos se están separando (Divergencia), uniendo (Convergencia) o permaneciendo neutrales (Planas).
Indicadores de Tendencia: Utiliza símbolos como >, < e = para indicar visualmente el estado actual de la relación entre los dos instrumentos.
Niveles Horizontales: Dibuja líneas horizontales punteadas que representan los niveles calculados según el ATR, que sirven como referencias visuales para el spread.
Parámetros Técnicos
Suavizado: Utiliza tanto la EMA lenta (15 períodos por defecto) como la EMA rápida (5 períodos por defecto) para procesar los datos de precios (HLCC/4) y suavizar las líneas resultantes. Profundidad del historial: Los usuarios pueden definir el número de barras que se procesarán (predeterminado: 5000), con un requisito mínimo de 200 barras para el cálculo.
Gestión de variables globales: El script crea una variable de terminal global temporal para garantizar que se puedan ejecutar varias instancias del indicador (hasta 100) en un solo gráfico sin conflictos de nombres.
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El archivo StochasticDMACD.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado, desarrollado por mladen en 2020. Se trata de un oscilador basado en el momento que combina el suavizado de la Convergencia-Divergencia de la Media Móvil (MACD) con la normalización dentro del rango de un oscilador estocástico. Funcionalidad principal El indicador opera transformando los datos de precios en un rango normalizado antes de calcular el momento de la tendencia. Normalización estocástica: En lugar de utilizar p
FREE
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El archivo MACD Estocástico.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado que combina la lógica de un oscilador estocástico con la convergencia-divergencia de la media móvil (MACD). Está diseñado para ejecutarse en una ventana gráfica independiente y proporciona una representación suavizada del impulso del precio en relación con un rango de cotización específico. Funcionalidad principal: A diferencia de un MACD estándar, que utiliza datos de precios sin procesar, este indicador aplica escalami
FREE
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El archivo ZigZagOnHeikinAshi.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado que traza una línea ZigZag directamente en el gráfico de precios principal, basándose en los datos de las velas Heikin Ashi. Proporciona una visión suavizada de las tendencias de precios al filtrar el ruido del mercado mediante cálculos de Heikin Ashi. Funcionalidad principal: El indicador funciona calculando primero los valores de Heikin Ashi y luego identificando los máximos y mínimos locales para dibujar el ZigZag.
FREE
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
El TRIX_4.mq5 (denominado internamente FEMA.mq5) es un indicador técnico MQL5 personalizado que implementa el cálculo de Cuatro Medias Móviles Exponenciales (FEMA). Está diseñado para mostrarse en una ventana independiente y proporciona una señal de seguimiento de tendencia altamente suavizada mediante la superposición de múltiples etapas de suavizado exponencial. Funcionalidad principal: El indicador calcula cuatro capas secuenciales de Medias Móviles Exponenciales (EMA) para obtener sus valor
