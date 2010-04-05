Paistrade Light V2

El archivo PairsTrade_Light_v2.mq5 es un indicador técnico MQL5 personalizado, diseñado para operar con pares, principalmente en el mercado Forex. Es una versión simplificada del indicador Ind_2_Linep1.mq5 y proporciona una representación visual de la relación entre dos instrumentos financieros.





Funcionalidad principal

El indicador traza el movimiento del precio de dos símbolos seleccionados en una ventana gráfica independiente para ayudar a los operadores a identificar la convergencia o divergencia.

Comparación de símbolos: Toma como entrada un símbolo principal (por defecto, "EURJPY") y un símbolo auxiliar (por defecto, "USDJPY").

Ajuste de correlación: Los usuarios pueden activar o desactivar la "Correlación inversa" para cualquiera de los símbolos para alinear correctamente sus movimientos en el gráfico.

Escalado de volatilidad (ATR): El indicador incluye un modo opcional de ATR (rango verdadero promedio) que ajusta el trazado de las líneas en función de la volatilidad relativa de los dos símbolos. Cálculo del Volumen de Negociación: Aunque se utiliza principalmente para operar con pares, incluye lógica para calcular el volumen de transacciones específicamente para pares de Forex.

Indicadores Visuales

La herramienta crea varios objetos gráficos en la subventana del indicador para proporcionar actualizaciones de estado en tiempo real:

Etiquetas de Divergencia/Convergencia: Actualiza dinámicamente el texto para mostrar si las líneas de los símbolos se están separando (Divergencia), uniendo (Convergencia) o permaneciendo neutrales (Planas).

Indicadores de Tendencia: Utiliza símbolos como >, < e = para indicar visualmente el estado actual de la relación entre los dos instrumentos.

Niveles Horizontales: Dibuja líneas horizontales punteadas que representan los niveles calculados según el ATR, que sirven como referencias visuales para el spread.

Parámetros Técnicos

Suavizado: Utiliza tanto la EMA lenta (15 períodos por defecto) como la EMA rápida (5 períodos por defecto) para procesar los datos de precios (HLCC/4) y suavizar las líneas resultantes. Profundidad del historial: Los usuarios pueden definir el número de barras que se procesarán (predeterminado: 5000), con un requisito mínimo de 200 barras para el cálculo.

Gestión de variables globales: El script crea una variable de terminal global temporal para garantizar que se puedan ejecutar varias instancias del indicador (hasta 100) en un solo gráfico sin conflictos de nombres.