Paistrade Light V2
- 指标
- Omar Mohamad El Marstani
- 版本: 2.1
PairsTrade_Light_v2.mq5 文件是一个自定义的 MQL5 技术指标，专为配对交易而设计，主要用于外汇市场。它是 Ind_2_Linep1.mq5 指标的简化版本，以可视化的方式呈现两种金融工具之间的关系。
核心功能
该指标在单独的图表窗口中绘制两个选定交易品种的价格走势，帮助交易者识别收敛或背离。
品种比较：该指标接受一个主品种（默认为“EURJPY”）和一个辅助品种（默认为“USDJPY”）作为输入。
相关性调整：用户可以切换任一品种的“反向相关性”，以使它们的走势在图表上正确对齐。
波动率缩放 (ATR)：该指标包含一个可选的 ATR（平均真实波幅）模式，可根据两个品种的相对波动率调整线条的绘制。
交易量计算：虽然主要用于配对交易，但它也包含专门用于计算外汇货币对交易量的逻辑。
可视化指标
该工具会在指标子窗口中创建多个图形对象，以提供实时状态更新：
背离/收敛标签：动态更新文本，显示交易品种线是正在分离（背离）、正在收敛（收敛）还是保持中性（横盘）。
趋势指示器：使用 >、< 和 = 等符号直观地指示两个交易品种之间的当前关系状态。
水平线：绘制虚线水平线，表示基于 ATR 计算出的水平线，作为价差的视觉参考。
技术参数
平滑：使用慢速 EMA（默认 15 周期）和快速 EMA（默认 5 周期）处理价格数据 (HLCC/4) 并平滑生成的曲线。
历史深度：用户可以定义要处理的柱线数量（默认 5000），计算所需的最小柱线数量为 200。
全局变量管理：该脚本创建一个临时全局终端变量，以确保指标的多个实例（最多 100 个）可以在单个图表上运行而不会发生命名冲突。