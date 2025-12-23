Paistrade Light V2

PairsTrade_Light_v2.mq5 dosyası, öncelikle Forex piyasasında çift işlem yapmak için tasarlanmış özel bir MQL5 teknik göstergesidir. Ind_2_Linep1.mq5 göstergesinin basitleştirilmiş bir versiyonu olarak hizmet eder ve iki finansal enstrüman arasındaki ilişkiyi görsel olarak temsil eder.

Temel İşlevler
Gösterge, yatırımcıların yakınsama veya ıraksamayı belirlemelerine yardımcı olmak için seçilen iki sembolün fiyat hareketini ayrı bir grafik penceresinde çizer.
Sembol Karşılaştırması: Giriş olarak ana sembol (varsayılan "EURJPY") ve yardımcı sembol (varsayılan "USDJPY") alır.
Korelasyon Ayarlaması: Kullanıcılar, hareketlerini grafikte doğru şekilde hizalamak için her iki sembol için de "Ters korelasyon"u açıp kapatabilir.
Volatilite Ölçeklendirmesi (ATR): Gösterge, iki sembolün göreceli volatilitesine göre çizgilerin çizimini ayarlayan isteğe bağlı bir ATR (Ortalama Gerçek Aralık) modu içerir.
İşlem Hacmi Hesaplaması: Öncelikle çiftler halinde işlem yapmak için kullanılsa da, özellikle Forex çiftleri için işlem hacimlerini hesaplamak üzere mantık içerir.
Görsel Göstergeler
Araç, gerçek zamanlı durum güncellemeleri sağlamak için gösterge alt penceresinde çeşitli grafik nesneler oluşturur:
Uzaklaşma/Yakınlaşma Etiketleri: Sembol çizgilerinin birbirinden uzaklaştığını (Uzaklaşma), bir araya geldiğini (Yakınlaşma) veya nötr kaldığını (Düz) göstermek için metni dinamik olarak günceller.
Trend İşaretçileri: İki enstrüman arasındaki ilişkinin mevcut durumunu görsel olarak belirtmek için >, < ve = gibi semboller kullanır.
Yatay Seviyeler: ATR'ye dayalı olarak hesaplanan seviyeleri temsil eden noktalı yatay çizgiler çizer ve bunlar spread için görsel referans görevi görür.
Teknik Parametreler
Yumuşatma: Fiyat verilerini (HLCC/4) işlemek ve ortaya çıkan çizgileri yumuşatmak için hem Yavaş EMA (varsayılan 15 periyot) hem de Hızlı EMA (varsayılan 5 periyot) kullanır.
Geçmiş Derinliği: Kullanıcılar işlenecek çubuk sayısını tanımlayabilir (varsayılan 5000), hesaplama için minimum 200 çubuk gereklidir.
Küresel Değişken Yönetimi: Komut dosyası, göstergenin birden fazla örneğinin (100'e kadar) adlandırma çakışması olmadan tek bir grafikte çalışabilmesini sağlamak için geçici bir küresel terminal değişkeni oluşturur.
