Consensus Panel MIN
- Indikatoren
- Miguel Garcia Rodriguez
- Version: 2.10
🧭 Kurzbeschreibung
Consensus MTF ist ein kostenloser Multi-Timeframe-Alignment-Indikator, der den realen Marktkontext anzeigt.
Er generiert keine Einstiegs- oder Ausstiegssignale. Er soll Ihnen helfen, den Handel zu vermeiden, wenn der Markt nicht ausgerichtet ist.
📖 Vollständige Beschreibung
Consensus MTF analysiert die Richtung des Marktes über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig und bewertet die Preisposition im Verhältnis zu ihrem Gleichgewichtsniveau in jedem Zeitrahmen.
Jeder Zeitrahmen wird unabhängig als bullish, bearish oder neutral eingestuft, und der Indikator zeigt einen Gesamtkonsens an, der widerspiegelt, ob es eine dominante Richtung gibt oder ob der Markt unkoordiniert ist.
Dieser Indikator wird kostenlos als Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, um den Kontext und die Analyse zu unterstützen.
Er ist nicht dazu gedacht, automatische Signale zu generieren oder den Markt vorherzusagen, sondern soll dem Händler helfen, nur dann zu handeln, wenn die Bedingungen am günstigsten sind.
Das Design ist minimalistisch und unaufdringlich und fügt sich in den Chart ein, ohne die Kursanzeige zu beeinträchtigen. Es kann sowohl im manuellen Handel als auch als zusätzlicher Filter in automatisierten Systemen verwendet werden.
Wie funktioniert er?
-
Er analysiert 5 Zeitrahmen gleichzeitig.
-
In jedem Zeitrahmen vergleicht er den Preis mit seinem Gleichgewichtsniveau.
-
Er wendet eine neutrale Zone an, um das Marktrauschen zu reduzieren.
-
Klassifiziert jeden Zeitrahmen als:
-
Bullisch
-
Bärenhaft
-
Neutral
-
-
Berechnet einen Gesamtkonsens auf der Grundlage der Ausrichtung zwischen den Zeitrahmen.
Das Ergebnis ist eine klare Aussage darüber, ob der Markt eine einheitliche Richtung hat oder ob es besser ist, an der Seitenlinie zu bleiben.
Geeignet für
-
Manueller Handel
-
Bestätigung des Kontextes
-
Einstiegsfilter
-
Verwendung in Verbindung mit EAs
-
Trader, die bereits eine eigene Strategie entwickelt haben
❌ Dieser Indikator zeigt NICHT an
-
Zeigt keine Einstiege an
-
Zeigt keine Ausstiege an
-
Verspricht keine Profitabilität
-
Ersetzt keine Strategie
-
Er ist kein automatisches System
Wenn Sie auf der Suche nach einem Indikator sind, der Ihnen sagt, wann Sie kaufen oder verkaufen sollten, ist dieses Produkt nicht für Sie geeignet.
⚙️ Merkmale
-
Kostenloser Indikator
-
Multi-Timeframe-Analyse (5 Timeframes)
-
Klare und unaufdringliche Anzeige
-
Kein Nachmalen
-
Geringer Ressourcenverbrauch
-
Fokus auf Kontext, nicht auf Signale
⚠️ Rechtlicher Hinweis
Dieser Indikator ist ein technisches Analyseinstrument und stellt keine Finanzberatung dar.
Er garantiert keine Ergebnisse oder Gewinne und sollte immer zur Unterstützung Ihrer eigenen Strategie und eines angemessenen Risikomanagements verwendet werden.
Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.