Ichimoku Kijun Trader

Ichimoku Kijun Trader es un Expert Advisor basado exclusivamente en el sistema Ichimoku, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante entradas en retroceso controlado.

El EA utiliza la nube Ichimoku para identificar el régimen de mercado y el Kijun-sen como nivel clave de equilibrio, buscando incorporarse a la tendencia tras correcciones naturales del precio, evitando entradas tardías o persecuciones de movimiento.

Lógica de trading

Filtro de mercado

El EA solo opera cuando el precio se encuentra fuera de la nube Ichimoku.

Tendencia alcista:

Precio por encima de la nube

Senkou Span A por encima de Senkou Span B

Tendencia bajista:

Precio por debajo de la nube

Senkou Span A por debajo de Senkou Span B

Cuando el precio se encuentra dentro de la nube, el EA no opera.

Señales de entrada

Compras (BUY):

Mercado alcista confirmado

Retroceso del precio

Cierre por encima del Kijun-sen

Tenkan-sen por encima del Kijun-sen

Ventas (SELL):

Mercado bajista confirmado

Retroceso del precio

Cierre por debajo del Kijun-sen

Tenkan-sen por debajo del Kijun-sen

Gestión de riesgo y salidas

Stop Loss dinámico:

Colocado detrás del Kijun-sen con un buffer configurable para evitar salidas por ruido de mercado

Cierre de posición:

La operación se cierra cuando el precio cruza el Kijun-sen en sentido contrario, indicando pérdida de estructura

Take Profit opcional:

Puede activarse o desactivarse según la preferencia del usuario

Una sola operación por símbolo

Características principales

Basado únicamente en Ichimoku (sin indicadores adicionales)

Entradas en pullback, no en ruptura tardía

Lógica clara y fácilmente interpretable

Parámetros optimizables por símbolo y timeframe

Compatible con cuentas hedging y netting

Sin martingala, sin grid, sin promedios de pérdidas

Timeframes recomendados

H1

H4

El uso en timeframes muy bajos puede generar señales excesivas y ruido de mercado.

Advertencia

Este Expert Advisor no garantiza beneficios ni es un sistema de trading automático infalible.

Como cualquier estrategia de seguimiento de tendencia, puede experimentar rachas negativas en mercados laterales.

Se recomienda probar siempre en cuenta demo antes de utilizarlo en cuenta real.