Ichimoku Kijun Trader es un Expert Advisor basado exclusivamente en el sistema Ichimoku, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante entradas en retroceso controlado.

El EA utiliza la nube Ichimoku para identificar el régimen de mercado y el Kijun-sen como nivel clave de equilibrio, buscando incorporarse a la tendencia tras correcciones naturales del precio, evitando entradas tardías o persecuciones de movimiento.

Lógica de trading

Filtro de mercado

El EA solo opera cuando el precio se encuentra fuera de la nube Ichimoku.

Tendencia alcista:

  • Precio por encima de la nube

  • Senkou Span A por encima de Senkou Span B

Tendencia bajista:

  • Precio por debajo de la nube

  • Senkou Span A por debajo de Senkou Span B

Cuando el precio se encuentra dentro de la nube, el EA no opera.

Señales de entrada

Compras (BUY):

  • Mercado alcista confirmado

  • Retroceso del precio

  • Cierre por encima del Kijun-sen

  • Tenkan-sen por encima del Kijun-sen

Ventas (SELL):

  • Mercado bajista confirmado

  • Retroceso del precio

  • Cierre por debajo del Kijun-sen

  • Tenkan-sen por debajo del Kijun-sen

Gestión de riesgo y salidas

Stop Loss dinámico:

  • Colocado detrás del Kijun-sen con un buffer configurable para evitar salidas por ruido de mercado

Cierre de posición:

  • La operación se cierra cuando el precio cruza el Kijun-sen en sentido contrario, indicando pérdida de estructura

Take Profit opcional:

  • Puede activarse o desactivarse según la preferencia del usuario

  • Una sola operación por símbolo

Características principales

  • Basado únicamente en Ichimoku (sin indicadores adicionales)

  • Entradas en pullback, no en ruptura tardía

  • Lógica clara y fácilmente interpretable

  • Parámetros optimizables por símbolo y timeframe

  • Compatible con cuentas hedging y netting

  • Sin martingala, sin grid, sin promedios de pérdidas

Timeframes recomendados

  • H1

  • H4

El uso en timeframes muy bajos puede generar señales excesivas y ruido de mercado.

Advertencia

Este Expert Advisor no garantiza beneficios ni es un sistema de trading automático infalible.
Como cualquier estrategia de seguimiento de tendencia, puede experimentar rachas negativas en mercados laterales.
Se recomienda probar siempre en cuenta demo antes de utilizarlo en cuenta real.

Comentários 1
245237776
236
245237776 2025.12.23 22:49 
 

Hello brother! Based on your introduction, it should be a great EA, but when I tested it for trading BTCUSD, I found that the EA never runs or works. I look forward to your fixes or optimizations, thank you!

