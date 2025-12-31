Media Reversion EA

Mittelwert-Rückkehr EA

Media Reversion EA ist ein Expert Advisor, der auf einem klassischen und wohlbekannten Prinzip basiert: der Umkehrung des Preises in Richtung seines Mittelwerts unter ruhigen und kontrollierten Marktbedingungen.

Der EA ist so konzipiert, dass er ausschließlich dann handelt, wenn der Markt eine geringe Volatilität und keinen starken Trend aufweist. Er vermeidet impulsive Umgebungen, in denen Umkehrstrategien normalerweise scheitern.

Handelslogik

Das System verwendet einen konfigurierbaren gleitenden Durchschnitt als Breakeven-Punkt für den Preis.
Wenn sich der Kurs um eine bestimmte Distanz in Pips entfernt:

  • Wenn sich der Kurs über den Durchschnitt bewegt → Verkaufen.

  • Wenn sich der Kurs unter den Durchschnitt bewegt → KAUFEN Einstieg.

Der Einstieg erfolgt nur, wenn zusätzliche Sicherheitsfilter erfüllt sind, so dass Geschäfte unter ungünstigen Bedingungen vermieden werden.

🛡️ Enthaltene Filter

  • Trendfilter
    Vermeidet den Handel, wenn die Steigung des langfristigen Durchschnitts einen starken Trend anzeigt.

  • Volatilitätsfilter (ATR)
    Der EA handelt nur, wenn die Volatilität innerhalb einer definierten Spanne bleibt, um allzu aggressive Märkte zu vermeiden.

  • Stündlicher Filter
    Für ruhige Sitzungen (z. B. die asiatische Sitzung) gedacht, in denen eine mittlere Umkehr wahrscheinlicher ist.

  • Spread-Filter
    Vermeiden Sie den Handel, wenn die Transaktionskosten hoch sind.

Ausstiegsmanagement

  • Take Profit am Mittelwert (optional) oder fester TP in Pips.

  • Fester Stop Loss, immer aktiv.

  • Kein Martingal.

  • Kein Raster.

  • Keine erzwungene Rückgewinnung von Verlusten.

Jeder Handel ist unabhängig, mit Risikokontrolle vom Einstieg an.

⚙️ Hauptmerkmale

  • Einfache und transparente Strategie

  • Vollständig parametrisierbar

  • Optimierbar nach Paar und Zeitrahmen

  • Entwickelt für Seitwärtsmärkte und Märkte mit geringer Volatilität

  • Kompatibel mit Backtesting und Optimierung im MT5

⚠️ Wichtiger Hinweis

Media Reversion EA ist nicht für den Handel in Märkten mit starken Trends oder während wichtiger Wirtschaftsnachrichten konzipiert.
Wie jede Handelsstrategie kann auch dieser EA Verlustphasen erleben. Der Einsatz eines angemessenen Risikomanagements liegt in der Verantwortung des Nutzers.


