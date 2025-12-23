Ichimoku Kijun Trader
Ichimoku Kijun Trader
Ichimoku Kijun Trader es un Expert Advisor basado exclusivamente en el sistema Ichimoku Kinko Hyo, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante entradas en retroceso controlado hacia el Kijun-sen.
El EA identifica el régimen de mercado utilizando la nube Ichimoku y emplea el Kijun-sen como nivel dinámico de equilibrio, buscando incorporarse a la tendencia tras correcciones naturales del precio, evitando entradas tardías o persecuciones de movimiento.
Lógica de Trading
Filtro de mercado
El EA solo opera cuando el precio se encuentra fuera de la nube Ichimoku.
Condiciones de tendencia alcista:
Precio por encima de la nube
Senkou Span A por encima de Senkou Span B
Condiciones de tendencia bajista:
Precio por debajo de la nube
Senkou Span A por debajo de Senkou Span B
Cuando el precio se encuentra dentro de la nube, no se abren operaciones.
Señales de Entrada
Compras (BUY):
Tendencia alcista confirmada
Retroceso del precio
Cierre por encima del Kijun-sen
Tenkan-sen por encima del Kijun-sen
Ventas (SELL):
Tendencia bajista confirmada
Retroceso del precio
Cierre por debajo del Kijun-sen
Tenkan-sen por debajo del Kijun-sen
Gestión de Riesgo y Salidas
Stop Loss dinámico
Colocado detrás del Kijun-sen
Incluye un buffer configurable para evitar salidas por ruido de mercado
Cierre de posición
La operación se cierra cuando el precio cruza el Kijun-sen en sentido contrario, indicando pérdida de estructura
Take Profit
Opcional
Puede activarse o desactivarse según la preferencia del usuario
Gestión de operaciones
Una sola operación por símbolo
Características Principales
Basado únicamente en Ichimoku
Entradas en pullback, no en rupturas tardías
Lógica clara y fácilmente interpretable
Parámetros optimizables por símbolo y timeframe
Compatible con cuentas hedging y netting
Sin martingala
Sin grid
Sin promedios de pérdidas
Timeframes Recomendados
H1
H4
El uso en timeframes muy bajos puede generar señales excesivas y mayor ruido de mercado.
Advertencia
Este Expert Advisor no garantiza beneficios ni es un sistema automático infalible.
Como cualquier estrategia de seguimiento de tendencia, puede experimentar rachas negativas en mercados laterales.
Se recomienda probar siempre en cuenta demo antes de utilizarlo en cuenta real.
Hello brother! Based on your introduction, it should be a great EA, but when I tested it for trading BTCUSD, I found that the EA never runs or works. I look forward to your fixes or optimizations, thank you!