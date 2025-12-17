TritrendMA

5
TriTrendMA

TriTrendMA ist ein einfacher und stabiler Expert Advisor, der entwickelt wurde, um durch eine klare dreistufige Signalstruktur und ein klassisches, kontrolliertes Risikomanagement zugunsten des Trends zu handeln.

Der EA ist darauf ausgerichtet, eine transparente und leicht verständliche Logik zu bieten, die für den konservativen und pädagogischen Gebrauch bestimmt ist, ohne auf aggressive Systeme oder Techniken mit hohem Risiko zurückzugreifen.


---

Handelsstruktur (3 Ebenen)

TriTrendMA handelt nur, wenn alle drei Signale aufeinander abgestimmt sind:

Trend
Definiert die Hauptrichtung des Marktes auf einem höheren Zeitrahmen unter Verwendung einfacher gleitender Durchschnitte (SMA).

Bestätigung
Filtert den Handel und prüft, ob die Marktrichtung konsistent ist, bevor der Einstieg zugelassen wird.

Einstieg
Erzeugt ein Signal durch das Kreuzen von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten in einem präzisen Zeitrahmen.

Nur wenn Trend, Bestätigung und Einstieg übereinstimmen, eröffnet der EA einen Handel.


---

Handelsmanagement

TriTrendMA verwendet ein klassisches Risikomanagement basierend auf konfigurierbaren Parametern:

Automatischer Stop Loss

Automatischer Take Profit

Optionaler Trailing Stop

Optionaler Break Even


Die Funktionen Trailing Stop und Break Even können über Eingabeparameter aktiviert oder deaktiviert werden und sind standardmäßig deaktiviert, um eine stabile Ausführung und sichere Validierung zu gewährleisten.


---

Hauptmerkmale

System basiert auf einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA)

Multi-Frame-Ansatz

Ausschließlich trendfolgendes Handeln

Nur eine aktive Position pro Symbol

Klassisches und konfigurierbares Risikomanagement

Optionaler Trailing Stop und Break Even

Kein Raster

Kein Martingal

Keine Absicherung

Strukturierter und stabiler ausführungsorientierter Code



---

Konfigurierbare Parameter

Tendenz

Zeitrahmen

Schnelle und langsame gleitende Durchschnittsperioden


Bestätigung

Zeitrahmen

Schnelle und langsame gleitende Durchschnittsperioden


Einstieg

Zeitrahmen

Schnelle und langsame gleitende Durchschnittszeiträume


Verwaltung

Festes Lot

Stop Loss (Pips)

Gewinnmitnahme (Pips)

Aktivieren / Deaktivieren des Trailing Stop

Break Even aktivieren/deaktivieren



---

Empfehlungen für den Einsatz

Verwendung bei Paaren mit guter Liquidität (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Ein Konto mit niedrigem Spread wird empfohlen

Die Standardparameter sind indikativ

Um die beste Leistung zu erzielen, wird empfohlen, die Parameter je nach Symbol und Brokerbedingungen zu optimieren.

Beste Ergebnisse während der Hauptsitzungen (London und New York)



---

Wichtig

TriTrendMA ist ein funktioneller, konservativer und lehrreicher Expert Advisor.
Er ist nicht als aggressives oder hochfrequentes System konzipiert.

Er soll eine klare Struktur, eine stabile Ausführung und eine solide Grundlage zum Lernen und Optimieren bieten.

Bei diesem Produkt handelt es sich weder um eine eingeschränkte Version noch um eine Demo. Es enthält alle beschriebenen Funktionen.


---

Probieren Sie es zuerst in der Demo

Wie bei jedem Expert Advisor werden Backtesting und Demotests empfohlen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
Die Ergebnisse können je nach Broker, Spread, Latenz und Ausführungsbedingungen variieren.

Bewertungen 1
Jochen1965
155
Jochen1965 2025.12.23 16:16 
 

A clearly structured Expert Advisor (EA) with a simple trading strategy, without Martingale or grid systems. Recommended.

Auswahl:
Jochen1965 2025.12.23 16:16 
 

Miguel Garcia Rodriguez
477
Antwort vom Entwickler Miguel Garcia Rodriguez 2025.12.24 07:07
Gracias por el comentario y la valoración.
Me alegra que aprecies la simplicidad y la ausencia de sistemas agresivos, era una parte importante del diseño.
Gracias por probar el EA y compartir tu experiencia.
