TritrendMA
- Experten
- Miguel Garcia Rodriguez
- Version: 1.33
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
TriTrendMA
TriTrendMA ist ein einfacher und stabiler Expert Advisor, der entwickelt wurde, um durch eine klare dreistufige Signalstruktur und ein klassisches, kontrolliertes Risikomanagement zugunsten des Trends zu handeln.
Der EA ist darauf ausgerichtet, eine transparente und leicht verständliche Logik zu bieten, die für den konservativen und pädagogischen Gebrauch bestimmt ist, ohne auf aggressive Systeme oder Techniken mit hohem Risiko zurückzugreifen.
---
Handelsstruktur (3 Ebenen)
TriTrendMA handelt nur, wenn alle drei Signale aufeinander abgestimmt sind:
Trend
Definiert die Hauptrichtung des Marktes auf einem höheren Zeitrahmen unter Verwendung einfacher gleitender Durchschnitte (SMA).
Bestätigung
Filtert den Handel und prüft, ob die Marktrichtung konsistent ist, bevor der Einstieg zugelassen wird.
Einstieg
Erzeugt ein Signal durch das Kreuzen von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten in einem präzisen Zeitrahmen.
Nur wenn Trend, Bestätigung und Einstieg übereinstimmen, eröffnet der EA einen Handel.
---
Handelsmanagement
TriTrendMA verwendet ein klassisches Risikomanagement basierend auf konfigurierbaren Parametern:
Automatischer Stop Loss
Automatischer Take Profit
Optionaler Trailing Stop
Optionaler Break Even
Die Funktionen Trailing Stop und Break Even können über Eingabeparameter aktiviert oder deaktiviert werden und sind standardmäßig deaktiviert, um eine stabile Ausführung und sichere Validierung zu gewährleisten.
---
Hauptmerkmale
System basiert auf einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA)
Multi-Frame-Ansatz
Ausschließlich trendfolgendes Handeln
Nur eine aktive Position pro Symbol
Klassisches und konfigurierbares Risikomanagement
Optionaler Trailing Stop und Break Even
Kein Raster
Kein Martingal
Keine Absicherung
Strukturierter und stabiler ausführungsorientierter Code
---
Konfigurierbare Parameter
Tendenz
Zeitrahmen
Schnelle und langsame gleitende Durchschnittsperioden
Bestätigung
Zeitrahmen
Schnelle und langsame gleitende Durchschnittsperioden
Einstieg
Zeitrahmen
Schnelle und langsame gleitende Durchschnittszeiträume
Verwaltung
Festes Lot
Stop Loss (Pips)
Gewinnmitnahme (Pips)
Aktivieren / Deaktivieren des Trailing Stop
Break Even aktivieren/deaktivieren
---
Empfehlungen für den Einsatz
Verwendung bei Paaren mit guter Liquidität (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
Ein Konto mit niedrigem Spread wird empfohlen
Die Standardparameter sind indikativ
Um die beste Leistung zu erzielen, wird empfohlen, die Parameter je nach Symbol und Brokerbedingungen zu optimieren.
Beste Ergebnisse während der Hauptsitzungen (London und New York)
---
Wichtig
TriTrendMA ist ein funktioneller, konservativer und lehrreicher Expert Advisor.
Er ist nicht als aggressives oder hochfrequentes System konzipiert.
Er soll eine klare Struktur, eine stabile Ausführung und eine solide Grundlage zum Lernen und Optimieren bieten.
Bei diesem Produkt handelt es sich weder um eine eingeschränkte Version noch um eine Demo. Es enthält alle beschriebenen Funktionen.
---
Probieren Sie es zuerst in der Demo
Wie bei jedem Expert Advisor werden Backtesting und Demotests empfohlen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
Die Ergebnisse können je nach Broker, Spread, Latenz und Ausführungsbedingungen variieren.
A clearly structured Expert Advisor (EA) with a simple trading strategy, without Martingale or grid systems. Recommended.