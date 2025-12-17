TriTrendMA





TriTrendMA ist ein einfacher und stabiler Expert Advisor, der entwickelt wurde, um durch eine klare dreistufige Signalstruktur und ein klassisches, kontrolliertes Risikomanagement zugunsten des Trends zu handeln.





Der EA ist darauf ausgerichtet, eine transparente und leicht verständliche Logik zu bieten, die für den konservativen und pädagogischen Gebrauch bestimmt ist, ohne auf aggressive Systeme oder Techniken mit hohem Risiko zurückzugreifen.









---





Handelsstruktur (3 Ebenen)





TriTrendMA handelt nur, wenn alle drei Signale aufeinander abgestimmt sind:





Trend

Definiert die Hauptrichtung des Marktes auf einem höheren Zeitrahmen unter Verwendung einfacher gleitender Durchschnitte (SMA).





Bestätigung

Filtert den Handel und prüft, ob die Marktrichtung konsistent ist, bevor der Einstieg zugelassen wird.





Einstieg

Erzeugt ein Signal durch das Kreuzen von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten in einem präzisen Zeitrahmen.





Nur wenn Trend, Bestätigung und Einstieg übereinstimmen, eröffnet der EA einen Handel.









---





Handelsmanagement





TriTrendMA verwendet ein klassisches Risikomanagement basierend auf konfigurierbaren Parametern:





Automatischer Stop Loss





Automatischer Take Profit





Optionaler Trailing Stop





Optionaler Break Even









Die Funktionen Trailing Stop und Break Even können über Eingabeparameter aktiviert oder deaktiviert werden und sind standardmäßig deaktiviert, um eine stabile Ausführung und sichere Validierung zu gewährleisten.









---





Hauptmerkmale





System basiert auf einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA)





Multi-Frame-Ansatz





Ausschließlich trendfolgendes Handeln





Nur eine aktive Position pro Symbol





Klassisches und konfigurierbares Risikomanagement





Optionaler Trailing Stop und Break Even





Kein Raster





Kein Martingal





Keine Absicherung





Strukturierter und stabiler ausführungsorientierter Code













---





Konfigurierbare Parameter





Tendenz





Zeitrahmen





Schnelle und langsame gleitende Durchschnittsperioden









Bestätigung





Zeitrahmen





Schnelle und langsame gleitende Durchschnittsperioden









Einstieg





Zeitrahmen





Schnelle und langsame gleitende Durchschnittszeiträume









Verwaltung





Festes Lot





Stop Loss (Pips)





Gewinnmitnahme (Pips)





Aktivieren / Deaktivieren des Trailing Stop





Break Even aktivieren/deaktivieren













---





Empfehlungen für den Einsatz





Verwendung bei Paaren mit guter Liquidität (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)





Ein Konto mit niedrigem Spread wird empfohlen





Die Standardparameter sind indikativ





Um die beste Leistung zu erzielen, wird empfohlen, die Parameter je nach Symbol und Brokerbedingungen zu optimieren.





Beste Ergebnisse während der Hauptsitzungen (London und New York)













---





Wichtig





TriTrendMA ist ein funktioneller, konservativer und lehrreicher Expert Advisor.

Er ist nicht als aggressives oder hochfrequentes System konzipiert.





Er soll eine klare Struktur, eine stabile Ausführung und eine solide Grundlage zum Lernen und Optimieren bieten.





Bei diesem Produkt handelt es sich weder um eine eingeschränkte Version noch um eine Demo. Es enthält alle beschriebenen Funktionen.









---





Probieren Sie es zuerst in der Demo





Wie bei jedem Expert Advisor werden Backtesting und Demotests empfohlen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Die Ergebnisse können je nach Broker, Spread, Latenz und Ausführungsbedingungen variieren.