Ichimoku Kijun Trader
- Эксперты
- Miguel Garcia Rodriguez
- Версия: 1.50
- Обновлено: 24 декабря 2025
Ichimoku Kijun Trader es un Expert Advisor basado exclusivamente en el sistema Ichimoku, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante entradas en retroceso controlado.
El EA utiliza la nube Ichimoku para identificar el régimen de mercado y el Kijun-sen como nivel clave de equilibrio, buscando incorporarse a la tendencia tras correcciones naturales del precio, evitando entradas tardías o persecuciones de movimiento.
Lógica de trading
Filtro de mercado
El EA solo opera cuando el precio se encuentra fuera de la nube Ichimoku.
Tendencia alcista:
-
Precio por encima de la nube
-
Senkou Span A por encima de Senkou Span B
Tendencia bajista:
-
Precio por debajo de la nube
-
Senkou Span A por debajo de Senkou Span B
Cuando el precio se encuentra dentro de la nube, el EA no opera.
Señales de entrada
Compras (BUY):
-
Mercado alcista confirmado
-
Retroceso del precio
-
Cierre por encima del Kijun-sen
-
Tenkan-sen por encima del Kijun-sen
Ventas (SELL):
-
Mercado bajista confirmado
-
Retroceso del precio
-
Cierre por debajo del Kijun-sen
-
Tenkan-sen por debajo del Kijun-sen
Gestión de riesgo y salidas
Stop Loss dinámico:
-
Colocado detrás del Kijun-sen con un buffer configurable para evitar salidas por ruido de mercado
Cierre de posición:
-
La operación se cierra cuando el precio cruza el Kijun-sen en sentido contrario, indicando pérdida de estructura
Take Profit opcional:
-
Puede activarse o desactivarse según la preferencia del usuario
-
Una sola operación por símbolo
Características principales
-
Basado únicamente en Ichimoku (sin indicadores adicionales)
-
Entradas en pullback, no en ruptura tardía
-
Lógica clara y fácilmente interpretable
-
Parámetros optimizables por símbolo y timeframe
-
Compatible con cuentas hedging y netting
-
Sin martingala, sin grid, sin promedios de pérdidas
Timeframes recomendados
-
H1
-
H4
El uso en timeframes muy bajos puede generar señales excesivas y ruido de mercado.
Advertencia
Este Expert Advisor no garantiza beneficios ni es un sistema de trading automático infalible.
Como cualquier estrategia de seguimiento de tendencia, puede experimentar rachas negativas en mercados laterales.
Se recomienda probar siempre en cuenta demo antes de utilizarlo en cuenta real.
Hello brother! Based on your introduction, it should be a great EA, but when I tested it for trading BTCUSD, I found that the EA never runs or works. I look forward to your fixes or optimizations, thank you!