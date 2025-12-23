Ichimoku Kijun Trader

Ichimoku Kijun Trader es un Expert Advisor basado exclusivamente en el sistema Ichimoku, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante entradas en retroceso controlado.

El EA utiliza la nube Ichimoku para identificar el régimen de mercado y el Kijun-sen como nivel clave de equilibrio, buscando incorporarse a la tendencia tras correcciones naturales del precio, evitando entradas tardías o persecuciones de movimiento.

Lógica de trading

Filtro de mercado

El EA solo opera cuando el precio se encuentra fuera de la nube Ichimoku.

Tendencia alcista:

  • Precio por encima de la nube

  • Senkou Span A por encima de Senkou Span B

Tendencia bajista:

  • Precio por debajo de la nube

  • Senkou Span A por debajo de Senkou Span B

Cuando el precio se encuentra dentro de la nube, el EA no opera.

Señales de entrada

Compras (BUY):

  • Mercado alcista confirmado

  • Retroceso del precio

  • Cierre por encima del Kijun-sen

  • Tenkan-sen por encima del Kijun-sen

Ventas (SELL):

  • Mercado bajista confirmado

  • Retroceso del precio

  • Cierre por debajo del Kijun-sen

  • Tenkan-sen por debajo del Kijun-sen

Gestión de riesgo y salidas

Stop Loss dinámico:

  • Colocado detrás del Kijun-sen con un buffer configurable para evitar salidas por ruido de mercado

Cierre de posición:

  • La operación se cierra cuando el precio cruza el Kijun-sen en sentido contrario, indicando pérdida de estructura

Take Profit opcional:

  • Puede activarse o desactivarse según la preferencia del usuario

  • Una sola operación por símbolo

Características principales

  • Basado únicamente en Ichimoku (sin indicadores adicionales)

  • Entradas en pullback, no en ruptura tardía

  • Lógica clara y fácilmente interpretable

  • Parámetros optimizables por símbolo y timeframe

  • Compatible con cuentas hedging y netting

  • Sin martingala, sin grid, sin promedios de pérdidas

Timeframes recomendados

  • H1

  • H4

El uso en timeframes muy bajos puede generar señales excesivas y ruido de mercado.

Advertencia

Este Expert Advisor no garantiza beneficios ni es un sistema de trading automático infalible.
Como cualquier estrategia de seguimiento de tendencia, puede experimentar rachas negativas en mercados laterales.
Se recomienda probar siempre en cuenta demo antes de utilizarlo en cuenta real.

245237776 2025.12.23 22:49 
 

Hello brother! Based on your introduction, it should be a great EA, but when I tested it for trading BTCUSD, I found that the EA never runs or works. I look forward to your fixes or optimizations, thank you!

GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Эксперты
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
PZ CCI Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
3.25 (8)
Эксперты
This EA trades using the CCI Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NF
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Эксперты
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
FxS Moving Average EA
Churchill Sipho Mashinini
Эксперты
FxS Moving Average EA  Советник по многостратегическому скользящему среднему для MetaTrader 5       Обзор Советник FxS Moving Average — это мощный и простой в использовании эксперт, который объединяет шесть проверенных стратегий Moving Average в одну гибкую торговую систему. Разработанный для трейдеров, которые ценят простоту, производительность и настройку, этот советник дает вам полный контроль над вашим предпочтительным торговым подходом, параметрами риска и временными фильтрами —
FREE
Gold one hour
Shi Xuan Liang
1 (1)
Эксперты
Ни один EA не может гарантировать нашу вечную стабильную прибыль, но она является демонстрацией идеи сделки. Качество и качество возвращаемых данных является интуитивно понятным подтверждением EA. Если результат обратного визирования EA окажется неудачным, мы не поверим, что он сможет заработать нам деньги на фирменном бланке. И наоборот, EA, родившая красивую кривую активов в процессе обратной съемки, заслуживает нашей уверенности в том, что она способна выполнять задачи обновления. GOLD ONE
WalkForwardDemo MT5
Stanislav Korotky
Эксперты
WalkForwardDemo - это эксперт со встроенной библиотекой пошаговой форвард-оптимизации WalkForwardOptimizer (WFO), предназначенный для демонстрации её работы. Библиотека позволяет оптимизировать, просматривать и анализировать показатели советника и его устойчивость в неизвестных условиях будущих котировок, генерируя html-отчеты. Подробности об этом виде оптимизации (walk-forward optimization) - в английской Wikipedia . В процессе оптимизации WFO создает специальные глобальные переменные (они сохр
FREE
LoneWolf Mt5
Dmitriy Prigodich
4.5 (6)
Эксперты
Советник основанный на сигналах индикатора  Relative Strength Index (RSI)  и Stochastic  в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Я рекомендую использовать этот советник только на VPS.  Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно . Параметры:                                                                    "_Slippage"    - Проскальзывание;           "_   Magic"    -  Идентификатор ордера; 
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Эксперты
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
SaTo EA
Mr Nattapon Chanchanakan
Эксперты
SaTo EA simple for free.  1. Double MA indicator for Entry signal 2. RSI for trend filter (Uptrend: RSI value greater than RSI level, Downtrend: RSI value less than RSI level ) 3. MACD for trend filter  (Uptrend:   MACD greater than signal , Downtrend:   MACD less signal ) Buy signal : Fast MA greater than Slow MA, RSI value greater than RSI level, MACD greater than signal Sell signal : Fast MA less than Slow MA, RSI value less than RSI level, MACD less signal
FREE
Rebound Modify
Piminov Sergey
Эксперты
Если вы ищете простого в использовании советника, то это то, что вам нужно. Никаких настроек. Все, что от вас потребуется - это выбрать валютную пару, таймфрейм и разрешить советнику автоматическую торговлю. Стратегия советника основана на локальных уровнях сопротивления и поддержки. При закрытии свечи за каким-либо уровнем, открывается ордер в обратную сторону, из расчета на отскок цены. Максимальное количество одновременно открытых ордеров 3 шт. Сделано это из лучших побуждений, чтобы при обра
FREE
One Mint EMA Higher Frame Scalper
Parminder Kumar Hardial Chand
Эксперты
One Mint EMA Higher Trend Scalper is a fast and flexible MT5 trading bot designed for quick entries while following the stronger higher-timeframe trend. It uses a clean EMA crossover on the main chart and confirms direction with a higher-frame trend filter to avoid counter-trend trades and improve consistency. Key Inputs Lot Size Take Profit Stop Loss Trailing Stop Max Trade Limit Close Opposite Trade Option Core Features EMA-based entry strategy for simple and fast scalping Higher Time Frame Tr
FREE
TEMA trend following
Sergio Tiscar Ortega
Эксперты
Introducing our cutting-edge Expert Advisor (EA) designed to capitalize on the crossover signals generated by the Double Exponential Moving Average (DEMA) and Triple Exponential Moving Average (TEMA) indicators. This dynamic combination offers a robust strategy for identifying potential entry and exit points in the forex market. The DEMA and TEMA are advanced moving average indicators that provide smoother and more responsive signals compared to traditional moving averages. By leveraging the cro
FREE
Eurusd Price Pulse
Calvin Andile Mahlangu
Эксперты
EURUSD Price Pulse is a steadfast EA designed purely around price action. Utilizing a fixed take profit (TP) and stop loss (SL), it employs a robust trend detection method to trade in the direction of the trend. It places one order to continue the trend and another to anticipate potential reversals or pullbacks. This EA is not intended for rapid gains over a short period but is crafted to generate steady, long-term profits. Recommendations: - Test the robot with a small amount of money before
FREE
IndexFlow
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
1 (1)
Эксперты
IndexFlow é uma versão demo que simula as funcionalidades do MiniFullIndexTrader, um robô automatizado projetado para negociação nos índices da B3, incluindo WIN@, WINQ25, WINFUT e WIN$. Esta edição gratuita permite explorar suas capacidades apenas em contas demo, com validade de 30 dias a partir do primeiro uso. Ideal para testar o desempenho automatizado nos mercados da B3, oferece uma visão inicial das operações do robô. Esta é uma simulação com recursos restritos, e a negociação em conta rea
FREE
StrategyQuant Vortee Free MT5
StrategyQuant s.r.o.
4.5 (2)
Эксперты
The Expert Advisor tool has been developed for Nasdaq, based on Vortex and pending orders. The stop loss is based on fixed pips. It has been backtested on more than 10-year long M1 data with high quality of modeling. The enclosed screenshots demonstrate the complexity and coverage of the test by Monte Carlo analysis with 200 simulations. T he Expert Advisor passed via Cluster Analysis, Optimization profile, System parameter Permutation. There is no need to set up parameters - all settings are al
FREE
MA Udemy
Jefferson Judge Metha
Эксперты
This Expert Advisor (EA) is a comprehensive project linked to an Udemy course designed to guide you through the step-by-step process of uploading your product to the MQL5 Marketplace. The course not only teaches you the technical aspects of EA development but also includes practical insights into creating a market-ready product, adhering to MQL5's strict publishing standards, and optimizing your chances of success in the marketplace.
FREE
Gold Bulls Power Trader
Tomas Vanek
Эксперты
The XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on XAUUSD (Gold) using the H4 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 910440109 Main Ch
FREE
Tick Trader 2
Igor Widiger
Эксперты
Tick Trader 2  trades at tick intervals at the price. The strategy is based on fixed time. Risk management and trailing stops accompany your positions and protect you from major losses! EA was tested in EURUSD, GBPUSD, XAUUSD in the strategy tester and defaulted to these symbols. Please suggest your ideas in discussion. I will implement this as quickly as possible. This EA offers features: Risk and money management, trading days filter, trading start and end filter and visual settings. Installa
FREE
Dollar Yen Trader EA
Robots4Forex Ltd
2.5 (4)
Эксперты
Автоматическая тренд-следящая система USDJPY Trader EA всегда находится в рынке и торгует при помощи ордеров sell stop и buy stop. Для захвата крупных движений на рынке предусмотрен трейлинг-стоп. Советник оснащен функцией управления капиталом, которая рассчитывает размер лота в зависимости от количества средств на счете и риска с возможностью установки максимальной просадки для прекращения торговли. Эта долгосрочная стратегия в сочетании с управлением капиталом способна работать на любой паре,
FREE
CommunityPower MT5
Andrey Khatimlianskii
4.69 (89)
Эксперты
CommunityPower EA   — это советник для терминала MetaTrader   4/5, созданный сообществом и для сообщества. Он бесплатный, универсальный, и очень мощный, и позволяет реализовать множество торговых стратегий. Идея простая Ваши предложения + мой код = выгода для всех! Это машинка для печатания денег? Конечно, нет. Это инструмент, который позволяет создать и запустить Вашу собственную стратегию, и только от Вас зависит, будет ли она прибыльной. Есть ли готовые сет-файлы? Да, Вы можете найти множе
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Эксперты
ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
MiniMaulXpert
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Эксперты
Welcome to the MiniMaulXpert, an advanced trading tool harnessing insights from the custom built hammer indicator. This expert advisor strategically makes use of the renowned hammer candlestick pattern. Key Features: Flexible trade options:   Set the maximum number of trades for single or multiple entries. Optional ATR-adjusted system:   Manage multiple trades while dynamically making adjustments for volatility. Versatile grid lot sizing:   Choose between static or automatically increasing (non-
FREE
PZ ADX Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
4.11 (9)
Эксперты
This EA trades using the Average Directional Index (ADX) indicator. It offers many entry strategies and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements 4 different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be
FREE
PZ Stochastic EA MT5
PZ TRADING SLU
2.6 (5)
Эксперты
This EA trades using the Stochastic Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can
FREE
Dow Jones Daily Scalper
Akapop Srisang
4.75 (8)
Эксперты
Dow Jones Daily Scalper for MT5 This Expert Advisor (EA) is designed for US30 (Dow Jones) index traders who want to capitalize on pre-market breakouts. The EA identifies high and low price ranges before the market opens, placing Buy Stop and Sell Stop orders just before the session begins. Once one side is triggered, the other order is automatically removed. The EA executes trades only once per day, ensuring focused and disciplined trading during the high-probability pre-market breakout period.
FREE
SmartDataExportEa
Mikoto Hamazono
5 (1)
Эксперты
SmartDataExportEa – Ваш идеальный инструмент экспорта данных для MetaTrader 5 Описание советника (EA Explanation) SmartDataExportEa — это специальный инструмент экспорта данных для MetaTrader 5. Данный советник не совершает никаких торговых операций, а вместо этого специализируется на экспорте рыночных данных и значений основных индикаторов в формате CSV. Он идеально подходит для трейдеров и разработчиков, которые хотят оптимизировать анализ данных и процесс разработки стратегий. Совместимост
FREE
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Эксперты
Divergence RSI Trader основана на дивергенциях на графике и индикаторе (RSI Level 14). Стратегия  Divergence RSI Trader , чтобы найти минимумы и максимумы на графике и индикаторе RSI, проанализировать их, а затем открыть позиции. Советник был протестирован на EURUSD H1 в тестере стратегий и настроен на эту валюту по умолчанию. Советник также тестировался с другими настройками на GBPUSD M5 в течение 10 лет и завершился с хорошими результатами. Поскольку это бесплатная версия, тестов больше не буд
FREE
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
Эксперты
MultiTrend Commander — автоматическая торговая система Что это? Автоматизированное торговое программное обеспечение, которое: Интеллектуально определяет рыночные тренды Принимает решения на основе нескольких таймфреймов Автоматически управляет рисками Что оно делает? Определяет тренды Анализирует рынок в режиме реального времени Комбинирует сигналы с разных таймфреймов (15 мин, 1 час, 4 часа) Проверяет направление тренда перед входом Защищает ваш капитал Автоматически рассчитывает ст
FREE
PZ Flexible Breakout EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (2)
Эксперты
Trade donchian breakouts with complete freedom. This EA can trade any breakout period, any timeframe, with pending or market orders- as desired- and implements many other useful features for the exigent trader, like customizable trading sessions and week days, a martingale mode and inverse martingale mode.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Customizable trading direction Customizable donchian breakout period It can trade using
FREE
PZ RSI Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
4.5 (2)
Эксперты
This EA trades using the RSI Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NF
FREE
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
TritrendMA
Miguel Garcia Rodriguez
5 (1)
Эксперты
TriTrendMA TriTrendMA es un Asesor Experto sencillo y estable, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante una estructura clara de tres capas de señal y una gestión de riesgo clásica y controlada. El EA está orientado a ofrecer una lógica transparente y fácil de comprender, pensada para un uso conservador y educativo, sin recurrir a sistemas agresivos ni técnicas de alto riesgo. --- Estructura de trading (3 capas) TriTrendMA opera únicamente cuando las tres señales están alineada
FREE
Miguel Garcia Rodriguez
386
Ответ разработчика Miguel Garcia Rodriguez 2025.12.24 07:00
Hola, muchas gracias por la valoración de 5 estrellas y por tomarte el tiempo de probar el EA.
En cuanto a BTCUSD, es importante tener en cuenta que este Expert Advisor no está diseñado para operar criptomonedas por defecto.
La lógica del sistema se basa en parámetros de Ichimoku, volatilidad y especificaciones de contrato típicas del mercado Forex, mientras que los instrumentos cripto suelen tener características muy diferentes (escala de precios, volatilidad, tamaño de contrato, requisitos de margen, etc.).
Por este motivo, el EA puede no generar operaciones en BTCUSD si no se realiza una optimización específica y ajustes de parámetros adecuados para ese tipo de activo.
En futuras actualizaciones tengo previsto añadir más parámetros configurables, para facilitar la adaptación del EA a distintos instrumentos. No obstante, actualmente se recomienda su uso principalmente en pares Forex, que es donde la lógica ha sido probada y validada.
Gracias de nuevo por el interés y por el comentario.
Ответ на отзыв