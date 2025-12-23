Ichimoku Kijun Trader Ichimoku Kijun Trader es un Expert Advisor basado exclusivamente en el sistema Ichimoku Kinko Hyo, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante entradas en retroceso controlado hacia el Kijun-sen. El EA identifica el régimen de mercado utilizando la nube Ichimoku y emplea el Kijun-sen como nivel dinámico de equilibrio, buscando incorporarse a la tendencia tras correcciones naturales del precio, evitando entradas tardías o persecuciones de movimiento. Lógica de Trading Filtro de mercado El EA solo opera cuando el precio se encuentra fuera de la nube Ichimoku. Condiciones de tendencia alcista: Precio por encima de la nube Senkou Span A por encima de Senkou Span B Condiciones de tendencia bajista: Precio por debajo de la nube Senkou Span A por debajo de Senkou Span B Cuando el precio se encuentra dentro de la nube, no se abren operaciones. Señales de Entrada Compras (BUY): Tendencia alcista confirmada Retroceso del precio Cierre por encima del Kijun-sen Tenkan-sen por encima del Kijun-sen Ventas (SELL): Tendencia bajista confirmada Retroceso del precio Cierre por debajo del Kijun-sen Tenkan-sen por debajo del Kijun-sen Gestión de Riesgo y Salidas Stop Loss dinámico Colocado detrás del Kijun-sen Incluye un buffer configurable para evitar salidas por ruido de mercado Cierre de posición La operación se cierra cuando el precio cruza el Kijun-sen en sentido contrario, indicando pérdida de estructura Take Profit Opcional Puede activarse o desactivarse según la preferencia del usuario Gestión de operaciones Una sola operación por símbolo Características Principales Basado únicamente en Ichimoku Entradas en pullback, no en rupturas tardías Lógica clara y fácilmente interpretable Parámetros optimizables por símbolo y timeframe Compatible con cuentas hedging y netting Sin martingala Sin grid Sin promedios de pérdidas Timeframes Recomendados H1 H4 El uso en timeframes muy bajos puede generar señales excesivas y mayor ruido de mercado. Advertencia Este Expert Advisor no garantiza beneficios ni es un sistema automático infalible. Como cualquier estrategia de seguimiento de tendencia, puede experimentar rachas negativas en mercados laterales. Se recomienda probar siempre en cuenta demo antes de utilizarlo en cuenta real.