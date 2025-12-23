Ichimoku Kijun Trader es un Expert Advisor basado exclusivamente en el sistema Ichimoku, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante entradas en retroceso controlado.

El asesor utiliza la nube Ichimoku para identificar el régimen de mercado y el Kijun-sen como nivel clave de equilibrio, buscando incorporarse a la tendencia tras correcciones naturales del precio, evitando entradas tardías o persecuciones de movimiento.

Lógica de trading

Filtro de mercado

Solo opera cuando el precio se encuentra fuera de la nube Ichimoku .

Tendencia alcista: Precio por encima de la nube. Senkou Span A por encima de Senkou Span B.

Tendencia bajista: Precio por debajo de la nube. Senkou Span A por debajo de Senkou Span B.

Cuando el precio está dentro de la nube, el EA no opera.

Señales de entrada

Compras (BUY) : Mercado alcista confirmado. Retroceso del precio. Cierre por encima del Kijun-sen. Tenkan-sen por encima del Kijun-sen.

Ventas (SELL) : Mercado bajista confirmado. Retroceso del precio. Cierre por debajo del Kijun-sen. Tenkan-sen por debajo del Kijun-sen.



Gestión de riesgo y salidas

Stop Loss dinámico : Colocado detrás del Kijun-sen con un buffer configurable para evitar salidas por ruido de mercado.

Cierre de posición : La operación se cierra automáticamente cuando el precio cruza el Kijun-sen en sentido contrario, indicando pérdida de estructura.

Take Profit opcional : Puede activarse o desactivarse según la preferencia del usuario.

Una sola operación por símbolo.

Características principales

Basado únicamente en Ichimoku (sin indicadores adicionales).

Entradas en pullback, no en ruptura tardía.

Lógica clara y fácilmente interpretable.

Parámetros optimizables por símbolo y timeframe.

Compatible con cuentas hedging y netting .

Sin martingala, sin grid, sin promedios de pérdidas.

Timeframes recomendados

H1

H4

El uso en timeframes muy bajos puede generar señales excesivas y ruido de mercado.

Advertencia

Este Expert Advisor no garantiza beneficios y no es un sistema de trading automático infalible. Como cualquier estrategia basada en seguimiento de tendencia, puede experimentar rachas negativas en mercados laterales. Se recomienda probar siempre en cuenta demo antes de utilizarlo en cuenta real.