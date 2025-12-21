SynaptiCore AI MT5

SynaptiCore EA - AI Trading Engine + Erweiterte HUD (MT5)

SynaptiCore ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf der Grundlage von Künstlicher Intelligenz (KI), Neuronalen Netzwerken und maschinellem Lernen Marktanalysen durch führt. Das System wertet kontinuierlich das Preisverhalten aus, erkennt Marktregimes, bewertet Handelsmöglichkeiten und führt automatisch Trades mit eingebautem Risikomanagement aus.

SynaptiCore wurde in erster Linie für XAUUSD (Gold) mit optimierten Einstellungen für M15 entwickelt, kann aber auch an andere Instrumente angepasst werden, indem spezielle .set-Dateien verwendet werden (Spread/Volatilität und ATR-Multiplikatoren sollten pro Symbol neu optimiert werden).

Backtest-Hinweis (nur Beispiel) - FTMO READY

Beispiel für einen Strategie-Testlauf (Benutzerumgebung):XAUUSD, M15, 2025-09-01 → 2025-12-19,

Ersteinlage10.000 USD,

Nettogewinn7.451,83,

Gewinnfaktor1,98,

143 Trades,

maximaler Aktienrückzug~4,60%.



Die Ergebnisse können je nach Broker, Spreads, Kommissionen, Slippage und Datenqualität variieren. Dies ist keine Garantie für die zukünftige Performance.





Wie SynaptiCore funktioniert (einfache Erklärung)

Die KI-Engine von SynaptiCore verarbeitet Marktdaten anhand einer Reihe quantitativer Merkmale (Trendstärke, Verteilungsform, Volatilitätsstruktur, Entropie-/Chaosniveau, Stationarität und dominantes Zyklusverhalten).

Auf dieser Grundlage klassifiziert der EA den Markt in Regime wie TREND / RANGE / VOLATILE, berechnet einen Konfidenz-Score und eröffnet Trades nur, wenn die Bedingungen Ihren Filter- und Risikoeinstellungen entsprechen.

Prop Firm Ready

Vollständig optimiert für Prop-Firm-Herausforderungen mit kontrolliertem, sehr niedrigem Drawdown-Management.

Die wichtigsten Vorteile

Echter KI-Ansatz : von neuronalen Netzen inspirierte Entscheidungsmaschine + maschinelles Lernen zur Bewertung von Merkmalen

Erkennung von Marktregimen : passt das Verhalten an sich ändernde Volatilität/Strukturen an

Risiko-gesteuerte Ausführung : Dynamische Losgrößenbestimmung nach Risikoanteil oder Fixed-Lot-Modus

ATR-basierter SL/TP mit konfigurierbaren Multiplikatoren

Trailing Stop mit Start-/Distanz-/Schrittkontrollen

Spread-Filter + optionale New Bar Only-Ausführung

Premium-HUD-Panel : Regime, State Score, Vertrauen Breakdown-Balken (Trend/Struktur/Stabilität/Spread/Momentum) Aktienkurven-Sparkline + wichtige Leistungsstatistiken

CSV-Export von Merkmalen (ideal für Analyse und Forschung)

Empfohlene Einstellungen

Technische Spezifikationen Währungspaare: XAUUSD

Zeitrahmen: M15

M15 Mindesteinlage: $500

Empfohlener Kontotyp: ECN oder Raw Spread

oder Raw Spread Hebelwirkung: Von 1:30 bis 1:100 Besonderheiten: Jeder Handel ist mit einem Stop Loss zum Schutz des Kapitals abgesichert.

Einfache Installation mit Standardeinstellungen, die für die meisten Makler optimiert sind.

Eingebaute automatische Lot-Berechnung sorgt für optimales Risikomanagement.

Vollständig kompatibel mit allen Eigenhandelsfirmen.

Die Ergebnisse des Strategietesters stimmen genau mit der Performance des Live-Handels überein.

Die ideale Wahl für Anfänger und erfahrene Trader.

Unterstützt durch SynaptiCore™ für fortschrittlichen, auf neuronalen Netzwerken basierenden Handel.

Funktioniert nahtlos mit jedem Broker und Kontotyp.

Verwenden Sie die mitgelieferten .set-Dateien und passen Sie die Parameter an den Spread und die Ausführung Ihres Brokers an.

Überprüfen Sie immer die Daten Ihres Brokers im Strategy Tester, bevor Sie die Software live einsetzen.

Schnellstart (erster Start)

Verbinden Sie SynaptiCore mit dem Chart (empfohlen XAUUSD M15) Aktivieren Sie den Algo-Handel und erlauben Sie den automatischen Handel in den Terminal-Optionen Laden Sie die empfohlene .set-Datei Beginnen Sie mit einem konservativen RiskPercent und überprüfen Sie die MaxSpreadPoints Führen Sie zunächst einen Demotest durch und gehen Sie erst dann live, wenn die Ergebnisse Ihren Erwartungen entsprechen.

Risiko-Haftungsausschluss

Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Kein EA kann Gewinne garantieren oder Drawdowns ausschließen. Verwenden Sie angemessene Risikolimits, testen Sie in der Demo und handeln Sie verantwortungsbewusst.

Eingaben/Parameter

Markenname

BrandName / BrandTagline - Text, der auf dem HUD angezeigt wird.

Chart-Thema

ApplyChartTheme - wendet ein dunkles Chartthema an (nur visuell).

Geld-Management

RiskPercent - Risiko pro Handel bei dynamischer Losgröße.

MinLot / MaxLot - Losgrenzen.

Festes Lot

UseFixedLot - Festes Volumen aktivieren.

FixedLot - Feste Losgröße.

Trade-Identifikation

MagicNumber - eindeutiger Bezeichner für EA-Trades.

ATR / SL-TP

AtrPeriod - ATR-Zeitraum.

SlAtrMult - SL = ATR × Multiplikator.

TpAtrMult - TP = ATR × Multiplizierer.

Trailing Stop

UseTrailingStop

TrailStartPoints

TrailDistancePoints

TrailStepPoints

TrailUseBidAsk

AI / Maschinelles Lernen Feature Engine

FeaturePeriod - Rückblickfenster für die Merkmalsberechnung.

EntropyBins - Bins für die Entropieschätzung.

DFTPeriod - Fenster für die Schätzung des dominanten Zyklus.

DFTHarmonics - Oberschwingungen, die für die Zyklusabfrage verwendet werden.

Handelsfilter

MaxSpreadPoints - blockiert den Handel oberhalb dieser Spanne.

HandelLang / HandelKurz

TradeOnNewBarOnly

ML-Bewertung

W_Slope / W_Skew / W_Kurt / W_Entropy / W_Station - Merkmalsgewichte.

ScoreBuy / ScoreSell - Signalschwellenwerte.

CSV-Export

CSV exportieren

CSVBaseName

Täglicher Risikoschutz

StopAfterDailyLoss

DailyLossLimitMoney

DailyLossLimitPercent

Visualisierung (HUD)

AnzeigeInfoPanel

ZeigePfeile

PanelUpdateSec

Premium Visual Effects (optional)

UiAnimMs / ShowAIRadarScan / ShowNeuralWatermark

NeuronalerPuls / NeuronalerFlussPunkt

NeuralPulsePeriodMs / NeuralDotPeriodMs / NeuralDotCount / NeuralDotSize

NeuralNodeCount / NeuralLinksPerNode / NeuralLinkStepPx / NeuralNodeSize

Panel-Layout / Automatische Anpassung / Sparkline

BereichEcke / BereichX / BereichY

PanelWidth / PanelPadding / PanelHeaderHeight

AutoScalePanel / MinPanelFontSize / MinPanelScale

SparkCols / SparkHeight / SparkGap

Equity Sampling

AktienstichprobeJedeSekunde

Handelsergebnis-Tags