SynaptiCore AI MT5

SynaptiCore EA - AI Trading Engine + Erweiterte HUD (MT5)
SynaptiCore ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf der Grundlage von Künstlicher Intelligenz (KI), Neuronalen Netzwerken und maschinellem Lernen Marktanalysen durch führt. Das System wertet kontinuierlich das Preisverhalten aus, erkennt Marktregimes, bewertet Handelsmöglichkeiten und führt automatisch Trades mit eingebautem Risikomanagement aus.
SynaptiCore wurde in erster Linie für XAUUSD (Gold) mit optimierten Einstellungen für M15 entwickelt, kann aber auch an andere Instrumente angepasst werden, indem spezielle .set-Dateien verwendet werden (Spread/Volatilität und ATR-Multiplikatoren sollten pro Symbol neu optimiert werden).
Backtest-Hinweis (nur Beispiel) - FTMO READY
Beispiel für einen Strategie-Testlauf (Benutzerumgebung):XAUUSD, M15, 2025-09-01 → 2025-12-19,
Ersteinlage10.000 USD,
Nettogewinn7.451,83,
Gewinnfaktor1,98,
143 Trades,
maximaler Aktienrückzug~4,60%.
Die Ergebnisse können je nach Broker, Spreads, Kommissionen, Slippage und Datenqualität variieren. Dies ist keine Garantie für die zukünftige Performance.
Wie SynaptiCore funktioniert (einfache Erklärung)
Die KI-Engine von SynaptiCore verarbeitet Marktdaten anhand einer Reihe quantitativer Merkmale (Trendstärke, Verteilungsform, Volatilitätsstruktur, Entropie-/Chaosniveau, Stationarität und dominantes Zyklusverhalten).
Auf dieser Grundlage klassifiziert der EA den Markt in Regime wie TREND / RANGE / VOLATILE, berechnet einen Konfidenz-Score und eröffnet Trades nur, wenn die Bedingungen Ihren Filter- und Risikoeinstellungen entsprechen.
Prop Firm Ready
Vollständig optimiert für Prop-Firm-Herausforderungen mit kontrolliertem, sehr niedrigem Drawdown-Management.
Die wichtigsten Vorteile
-
Echter KI-Ansatz: von neuronalen Netzen inspirierte Entscheidungsmaschine + maschinelles Lernen zur Bewertung von Merkmalen
-
Erkennung von Marktregimen: passt das Verhalten an sich ändernde Volatilität/Strukturen an
-
Risiko-gesteuerte Ausführung:
-
Dynamische Losgrößenbestimmung nach Risikoanteil
-
oder Fixed-Lot-Modus
-
-
ATR-basierter SL/TP mit konfigurierbaren Multiplikatoren
-
Trailing Stop mit Start-/Distanz-/Schrittkontrollen
-
Spread-Filter + optionale New Bar Only-Ausführung
-
Premium-HUD-Panel:
-
Regime, State Score, Vertrauen
-
Breakdown-Balken (Trend/Struktur/Stabilität/Spread/Momentum)
-
Aktienkurven-Sparkline + wichtige Leistungsstatistiken
-
-
CSV-Export von Merkmalen (ideal für Analyse und Forschung)
Empfohlene Einstellungen
Technische Spezifikationen
- Währungspaare: XAUUSD
- Zeitrahmen: M15
- Mindesteinlage: $500
- Empfohlener Kontotyp: ECN oder Raw Spread
- Hebelwirkung: Von 1:30 bis 1:100
Besonderheiten:
- Jeder Handel ist mit einem Stop Loss zum Schutz des Kapitals abgesichert.
- Einfache Installation mit Standardeinstellungen, die für die meisten Makler optimiert sind.
- Eingebaute automatische Lot-Berechnung sorgt für optimales Risikomanagement.
- Vollständig kompatibel mit allen Eigenhandelsfirmen.
- Die Ergebnisse des Strategietesters stimmen genau mit der Performance des Live-Handels überein.
- Die ideale Wahl für Anfänger und erfahrene Trader.
- Unterstützt durch SynaptiCore™ für fortschrittlichen, auf neuronalen Netzwerken basierenden Handel.
- Funktioniert nahtlos mit jedem Broker und Kontotyp.
-
Verwenden Sie die mitgelieferten .set-Dateien und passen Sie die Parameter an den Spread und die Ausführung Ihres Brokers an.
-
Überprüfen Sie immer die Daten Ihres Brokers im Strategy Tester, bevor Sie die Software live einsetzen.
Schnellstart (erster Start)
-
Verbinden Sie SynaptiCore mit dem Chart (empfohlen XAUUSD M15)
-
Aktivieren Sie den Algo-Handel und erlauben Sie den automatischen Handel in den Terminal-Optionen
-
Laden Sie die empfohlene .set-Datei
-
Beginnen Sie mit einem konservativen RiskPercent und überprüfen Sie die MaxSpreadPoints
-
Führen Sie zunächst einen Demotest durch und gehen Sie erst dann live, wenn die Ergebnisse Ihren Erwartungen entsprechen.
Risiko-Haftungsausschluss
Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Kein EA kann Gewinne garantieren oder Drawdowns ausschließen. Verwenden Sie angemessene Risikolimits, testen Sie in der Demo und handeln Sie verantwortungsbewusst.
Eingaben/Parameter
Markenname
-
BrandName / BrandTagline - Text, der auf dem HUD angezeigt wird.
Chart-Thema
-
ApplyChartTheme - wendet ein dunkles Chartthema an (nur visuell).
Geld-Management
-
RiskPercent - Risiko pro Handel bei dynamischer Losgröße.
-
MinLot / MaxLot - Losgrenzen.
Festes Lot
-
UseFixedLot - Festes Volumen aktivieren.
-
FixedLot - Feste Losgröße.
Trade-Identifikation
-
MagicNumber - eindeutiger Bezeichner für EA-Trades.
ATR / SL-TP
-
AtrPeriod - ATR-Zeitraum.
-
SlAtrMult - SL = ATR × Multiplikator.
-
TpAtrMult - TP = ATR × Multiplizierer.
Trailing Stop
-
UseTrailingStop
-
TrailStartPoints
-
TrailDistancePoints
-
TrailStepPoints
-
TrailUseBidAsk
AI / Maschinelles Lernen Feature Engine
-
FeaturePeriod - Rückblickfenster für die Merkmalsberechnung.
-
EntropyBins - Bins für die Entropieschätzung.
-
DFTPeriod - Fenster für die Schätzung des dominanten Zyklus.
-
DFTHarmonics - Oberschwingungen, die für die Zyklusabfrage verwendet werden.
Handelsfilter
-
MaxSpreadPoints - blockiert den Handel oberhalb dieser Spanne.
-
HandelLang / HandelKurz
-
TradeOnNewBarOnly
ML-Bewertung
-
W_Slope / W_Skew / W_Kurt / W_Entropy / W_Station - Merkmalsgewichte.
-
ScoreBuy / ScoreSell - Signalschwellenwerte.
CSV-Export
-
CSV exportieren
-
CSVBaseName
Täglicher Risikoschutz
-
StopAfterDailyLoss
-
DailyLossLimitMoney
-
DailyLossLimitPercent
Visualisierung (HUD)
-
AnzeigeInfoPanel
-
ZeigePfeile
-
PanelUpdateSec
Premium Visual Effects (optional)
-
UiAnimMs / ShowAIRadarScan / ShowNeuralWatermark
-
NeuronalerPuls / NeuronalerFlussPunkt
-
NeuralPulsePeriodMs / NeuralDotPeriodMs / NeuralDotCount / NeuralDotSize
-
NeuralNodeCount / NeuralLinksPerNode / NeuralLinkStepPx / NeuralNodeSize
Panel-Layout / Automatische Anpassung / Sparkline
-
BereichEcke / BereichX / BereichY
-
PanelWidth / PanelPadding / PanelHeaderHeight
-
AutoScalePanel / MinPanelFontSize / MinPanelScale
-
SparkCols / SparkHeight / SparkGap
Equity Sampling
-
AktienstichprobeJedeSekunde
Handelsergebnis-Tags
-
ShowTradeResultTags / MaxResultTags / ShowQualityOnTag
