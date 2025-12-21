SynaptiCore AI MT5

SynaptiCore AI Neural EA (v3.74) - Motor de Trading basado en IA + HUD Avanzado (MT5)





SynaptiCore es un Asesor Experto de MetaTrader 5 basado en Inteligencia Artificial (IA), conceptos de Redes Neuronales y análisis de mercado basado en Aprendizaje Automático. El sistema evalúa continuamente el comportamiento de los precios, detecta los regímenes de mercado, califica las oportunidades comerciales, y ejecuta las operaciones de forma automática con la gestión de riesgos incorporada.

Diseñado principalmente para XAUUSD (Oro) con ajustes optimizados para M15, SynaptiCore también puede adaptarse a otros instrumentos utilizando archivos .set dedicados (los multiplicadores de spread/volatilidad y ATR deben reoptimizarse por símbolo).

Los resultados pueden variar en función del broker, los diferenciales, las comisiones, el deslizamiento y la calidad de los datos. Esto no es una garantía de rendimiento futuro.

Cómo funciona SynaptiCore (explicación sencilla)

El motor de IA de SynaptiCore procesa los datos de mercado a través de un conjunto de características cuantitativas (fuerza de la tendencia, forma de la distribución, estructura de la volatilidad, nivel de entropía/caos, estacionariedad y comportamiento del ciclo dominante).

Basándose en esto, el EA clasifica el mercado en regímenes como TENDENCIA / RANGO / VOLÁTIL, calcula una puntuación de confianza y abre operaciones sólo cuando las condiciones coinciden con sus filtros y ajustes de riesgo.

Preparado para empresas de apoyo

Totalmente optimizado para los retos de las firmas de props con una gestión controlada de muy bajo drawdown.

Principales ventajas

Auténtico enfoque de IA : motor de decisión inspirado en redes neuronales + puntuación de características de aprendizaje automático.

Detección de regímenes de mercado : adapta el comportamiento a los cambios de volatilidad/estructura.

Ejecución gestionada por riesgo : dimensionamiento dinámico de lotes por % de riesgo o modo de lote fijo

SL/TP basado en ATR con multiplicadores configurables

Trailing Stop con controles de inicio / distancia / paso

Filtro de spread + ejecución opcional de sólo nueva barra

Panel HUD Premium : régimen, puntuación de estado, confianza barras de desglose (tendencia/estructura/estabilidad/difusión/momento) Sparkline de la curva de equidad + estadísticas clave de rendimiento

Exportación CSV de características (ideal para análisis e investigación)

Ajustes recomendados

Especificaciones técnicas Pares de divisas: XAUUSD

Plazos: M15

M15 Depósito mínimo: $500

Tipo de cuenta recomendado: ECN o Raw Spread

o Raw Spread Apalancamiento: De 1:30 a 1:100 Particularidades: Cada operación está asegurada con un Stop Loss para la protección del capital.

Instalación sencilla con ajustes predeterminados optimizados para la mayoría de los corredores.

El cálculo automático de lotes incorporado garantiza una gestión óptima del riesgo.

Totalmente compatible con todas las empresas de trading propietario.

Los resultados del probador de estrategias se alinean con precisión con el rendimiento de las operaciones en vivo.

Una opción ideal tanto para operadores principiantes como experimentados.

Desarrollado por SynaptiCore™ para un trading avanzado basado en redes neuronales.

Funciona a la perfección con cualquier broker y tipo de cuenta.

Utilice los archivos .set suministrados y ajuste los parámetros al spread y ejecución de su broker.

Valide siempre en el Probador de Estrategias con los datos de su broker antes de utilizarlo en vivo.

Inicio rápido (primer lanzamiento)

Adjunte SynaptiCore al gráfico (recomendado XAUUSD M15) Habilite Algo Trading y permita el trading automático en las opciones del terminal. Cargue el archivo .set recomendado Comience con RiskPercent conservador y verifique MaxSpreadPoints Ejecute primero una prueba de demostración y, a continuación, ejecútela sólo si los resultados se ajustan a sus expectativas.

Entradas / Parámetros

Marca

BrandName / BrandTagline - texto mostrado en el HUD.

Tema del gráfico

ApplyChartTheme - aplica el tema oscuro del gráfico (sólo visual).

Gestión del dinero

RiskPercent - riesgo por operación para tamaño de lote dinámico.

LoteMínimo / LoteMáximo - límites del lote.

Lote Fijo

UseFixedLot - habilita el volumen fijo.

LoteFijo - tamaño de lote fijo.

Identificación de la operación

MagicNumber - identificador único para las operaciones de EA.

ATR / SL-TP

AtrPeriod - Período ATR.

SlAtrMult - SL = ATR × multiplicador.

TpAtrMult - TP = ATR × multiplicador.

Tope dinámico

UseTrailingStop

TrailStartPoints

TrailDistancePoints

TrailStepPoints

TrailUseBidAsk

AI / Machine Learning Motor de características

FeaturePeriod - ventana de retrospectiva para el cálculo de características.

EntropyBins - intervalos para la estimación de entropía.

DFTPeriod - ventana para la estimación del ciclo dominante.

DFTHarmonics - armónicos utilizados para la exploración del ciclo.

Filtros de negociación

MaxSpreadPoints - bloquea la negociación por encima de este margen.

TradeLong / TradeShort

TradeOnNewBarOnly

Puntuación ML

W_Slope / W_Skew / W_Kurt / W_Entropy / W_Station - pesos de las características.

ScoreBuy / ScoreSell - umbrales de señal.

Exportación CSV

ExportCSV

CSVBaseName

Guarda de Riesgo Diario

StopAfterDailyLoss

DailyLossLimitMoney

DailyLossLimitPercent

Visualización (HUD)

MostrarPanelDeInformación

MostrarFlechas

PanelUpdateSec

Efectos visuales Premium (opcional)

UiAnimMs / ShowAIRadarScan / ShowNeuralWatermark

NeuralPulse / NeuralFlowDot

NeuralPulsePeriodMs / NeuralDotPeriodMs / NeuralDotCount / NeuralDotSize

NeuralNodeCount / NeuralLinksPerNode / NeuralLinkStepPx / NeuralNodeSize

Diseño de Panel / Ajuste Automático / Sparkline

PanelCorner / PanelX / PanelY

PanelWidth / PanelPadding / PanelHeaderHeight

AutoScalePanel / MinPanelFontSize / MinPanelScale

SparkCols / SparkHeight / SparkGap

Equity Sampling

EquitySampleEverySec

