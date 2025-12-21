SynaptiCore AI MT5
SynaptiCore AI Neural EA (v3.74) - Motor de Trading basado en IA + HUD Avanzado (MT5)
SynaptiCore es un Asesor Experto de MetaTrader 5 basado en Inteligencia Artificial (IA), conceptos de Redes Neuronales y análisis de mercado basado en Aprendizaje Automático. El sistema evalúa continuamente el comportamiento de los precios, detecta los regímenes de mercado, califica las oportunidades comerciales, y ejecuta las operaciones de forma automática con la gestión de riesgos incorporada.
Diseñado principalmente para XAUUSD (Oro) con ajustes optimizados para M15, SynaptiCore también puede adaptarse a otros instrumentos utilizando archivos .set dedicados (los multiplicadores de spread/volatilidad y ATR deben reoptimizarse por símbolo).
Nota de backtest (sólo ejemplo) - FTMO READY
Ejemplo de ejecución del Probador de Estrategias (entorno de usuario):XAUUSD, M15, 2025-09-01 → 2025-12-19,
depósito inicial10.000 USD,
beneficio neto7.451,83,
factor de beneficio1,98,
operaciones143,
reducción máxima del capital~4,60%.
Los resultados pueden variar en función del broker, los diferenciales, las comisiones, el deslizamiento y la calidad de los datos. Esto no es una garantía de rendimiento futuro.
Cómo funciona SynaptiCore (explicación sencilla)
El motor de IA de SynaptiCore procesa los datos de mercado a través de un conjunto de características cuantitativas (fuerza de la tendencia, forma de la distribución, estructura de la volatilidad, nivel de entropía/caos, estacionariedad y comportamiento del ciclo dominante).
Basándose en esto, el EA clasifica el mercado en regímenes como TENDENCIA / RANGO / VOLÁTIL, calcula una puntuación de confianza y abre operaciones sólo cuando las condiciones coinciden con sus filtros y ajustes de riesgo.
Preparado para empresas de apoyo
Totalmente optimizado para los retos de las firmas de props con una gestión controlada de muy bajo drawdown.
Principales ventajas
-
Auténtico enfoque de IA: motor de decisión inspirado en redes neuronales + puntuación de características de aprendizaje automático.
-
Detección de regímenes de mercado: adapta el comportamiento a los cambios de volatilidad/estructura.
-
Ejecución gestionada por riesgo:
-
dimensionamiento dinámico de lotes por % de riesgo
-
o modo de lote fijo
-
-
SL/TP basado en ATR con multiplicadores configurables
-
Trailing Stop con controles de inicio / distancia / paso
-
Filtro de spread + ejecución opcional de sólo nueva barra
-
Panel HUD Premium:
-
régimen, puntuación de estado, confianza
-
barras de desglose (tendencia/estructura/estabilidad/difusión/momento)
-
Sparkline de la curva de equidad + estadísticas clave de rendimiento
-
-
Exportación CSV de características (ideal para análisis e investigación)
Ajustes recomendados
Especificaciones técnicas
- Pares de divisas: XAUUSD
- Plazos: M15
- Depósito mínimo: $500
- Tipo de cuenta recomendado: ECN o Raw Spread
- Apalancamiento: De 1:30 a 1:100
Particularidades:
- Cada operación está asegurada con un Stop Loss para la protección del capital.
- Instalación sencilla con ajustes predeterminados optimizados para la mayoría de los corredores.
- El cálculo automático de lotes incorporado garantiza una gestión óptima del riesgo.
- Totalmente compatible con todas las empresas de trading propietario.
- Los resultados del probador de estrategias se alinean con precisión con el rendimiento de las operaciones en vivo.
- Una opción ideal tanto para operadores principiantes como experimentados.
- Desarrollado por SynaptiCore™ para un trading avanzado basado en redes neuronales.
- Funciona a la perfección con cualquier broker y tipo de cuenta.
-
Utilice los archivos .set suministrados y ajuste los parámetros al spread y ejecución de su broker.
-
Valide siempre en el Probador de Estrategias con los datos de su broker antes de utilizarlo en vivo.
Inicio rápido (primer lanzamiento)
-
Adjunte SynaptiCore al gráfico (recomendado XAUUSD M15)
-
Habilite Algo Trading y permita el trading automático en las opciones del terminal.
-
Cargue el archivo .set recomendado
-
Comience con RiskPercent conservador y verifique MaxSpreadPoints
-
Ejecute primero una prueba de demostración y, a continuación, ejecútela sólo si los resultados se ajustan a sus expectativas.
Descargo de responsabilidad
Operar implica un riesgo considerable. Ningún EA puede garantizar los beneficios ni eliminar las caídas. Utilice límites de riesgo adecuados, pruebe en demo y opere con responsabilidad.
Entradas / Parámetros
Marca
-
BrandName / BrandTagline - texto mostrado en el HUD.
Tema del gráfico
-
ApplyChartTheme - aplica el tema oscuro del gráfico (sólo visual).
Gestión del dinero
-
RiskPercent - riesgo por operación para tamaño de lote dinámico.
-
LoteMínimo / LoteMáximo - límites del lote.
Lote Fijo
-
UseFixedLot - habilita el volumen fijo.
-
LoteFijo - tamaño de lote fijo.
Identificación de la operación
-
MagicNumber - identificador único para las operaciones de EA.
ATR / SL-TP
-
AtrPeriod - Período ATR.
-
SlAtrMult - SL = ATR × multiplicador.
-
TpAtrMult - TP = ATR × multiplicador.
Tope dinámico
-
UseTrailingStop
-
TrailStartPoints
-
TrailDistancePoints
-
TrailStepPoints
-
TrailUseBidAsk
AI / Machine Learning Motor de características
-
FeaturePeriod - ventana de retrospectiva para el cálculo de características.
-
EntropyBins - intervalos para la estimación de entropía.
-
DFTPeriod - ventana para la estimación del ciclo dominante.
-
DFTHarmonics - armónicos utilizados para la exploración del ciclo.
Filtros de negociación
-
MaxSpreadPoints - bloquea la negociación por encima de este margen.
-
TradeLong / TradeShort
-
TradeOnNewBarOnly
Puntuación ML
-
W_Slope / W_Skew / W_Kurt / W_Entropy / W_Station - pesos de las características.
-
ScoreBuy / ScoreSell - umbrales de señal.
Exportación CSV
-
ExportCSV
-
CSVBaseName
Guarda de Riesgo Diario
-
StopAfterDailyLoss
-
DailyLossLimitMoney
-
DailyLossLimitPercent
Visualización (HUD)
-
MostrarPanelDeInformación
-
MostrarFlechas
-
PanelUpdateSec
Efectos visuales Premium (opcional)
-
UiAnimMs / ShowAIRadarScan / ShowNeuralWatermark
-
NeuralPulse / NeuralFlowDot
-
NeuralPulsePeriodMs / NeuralDotPeriodMs / NeuralDotCount / NeuralDotSize
-
NeuralNodeCount / NeuralLinksPerNode / NeuralLinkStepPx / NeuralNodeSize
Diseño de Panel / Ajuste Automático / Sparkline
-
PanelCorner / PanelX / PanelY
-
PanelWidth / PanelPadding / PanelHeaderHeight
-
AutoScalePanel / MinPanelFontSize / MinPanelScale
-
SparkCols / SparkHeight / SparkGap
Equity Sampling
-
EquitySampleEverySec
Etiquetas de Resultados
-
ShowTradeResultTags / MaxResultTags / ShowQualityOnTag
