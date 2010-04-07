AI Trade Analyzer MT4

AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает оценивать ситуацию на рынке на основе технических индикаторов и новостного фона. Сигналы и уровни носят ориентировочный характер и должны подтверждаться вашей торговой системой и риск-менеджментом.

Поддерживаемые модели:
Совместим с актуальными версиями ChatGPT — GPT-5.1, GPT-4o, GPT-4o-mini, O1 и GPT-3.5-turbo.

  • GPT-5.1 — максимальная точность, глубокое понимание контекста и анализ сложных рыночных ситуаций.
  • GPT-4o — оптимальный баланс скорости и качества.
  • GPT-4o-mini — облегчённая версия для более быстрой работы и меньшей нагрузки.
  • O1 — фокус на логическом, пошаговом анализе.
  • GPT-3.5-turbo — быстрые ответы и стандартные аналитические задачи.

Основные функции:

1. Технический анализ:

  • Поддержка популярных индикаторов: EMA (короткая/длинная), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stochastic, ATR, Bollinger Bands, Pivot Points, Fibonacci.

  • Определение трендов, дивергенций и ключевых уровней.

2. Работа с новостным фоном:

  • Получение экономических событий по заданным параметрам (таймфрейм, дата).

  • Учет возможного влияния макроэкономических данных на рынок.

3. Автоматизация и кастомизация:

  • Формирование аналитических выводов с расчётом потенциальных точек входа, SL и TP (уровни для ориентира).

  • Оценка рыночных условий с интерпретацией данных по заданным параметрам; итоговые решения принимаются вами с учётом вашей стратегии.

4. Мультиязычность:

  • Результаты могут отображаться на:

    Русском

    Английском

    Немецком

    Индонезийском

5. Гибкий интерфейс:

  • Пользователь может менять позицию и размер окна аналитического блока с помощью клавиш управления (стрелки на клавиатуре).

Важно:

  • Дисклеймер: уровни Entry/SL/TP и сигналы не являются точными рекомендациями к сделке; обязательно проверяйте их по своей торговой системе, контексту рынка и правилам риск-менеджмента.

  • Для работы индикатора необходимо указать ключи доступа к внешним API в параметрах (например, OpenAI API и сервис новостей).

  • Продукт не открывает сделки. Это вспомогательный инструмент анализа.

  • Все параметры и интерфейс полностью на английском языке.

  • Все расчёты выполняются внутри терминала. API используется через WebRequest с согласия пользователя в настройках MetaTrader.

Необходимые подключения
  • OpenAI API   — для анализа данных (нужно зарегистрировать и пополнить API-ключ)
  • Profit API   — для анализа новостей (100 бесплатных запросов в день)

Открыть и подключить API несложно — инструкция по настройке здесь -  https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099.

AI Trade Analyzer подходит трейдерам, которым нужна расширенная аналитика рынка на основе комплексного подхода, как дополнительный слой поддержки решений вместе с вашей торговой системой.

Важно: сейчас на странице МТ4 версии продукта используются скриншоты и видео из версии для MT5, так как продукты идентичны по функционалу.
Версия для MT4 полностью рабочая и работает так же, как и версия для MT5, единственное визуализация отображения кнопок немного другая по визуалу, но идентичная по сути и функционалу. 

