AI Trade Analyzer MT4

AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает оценивать ситуацию на рынке на основе технических индикаторов и новостного фона. Сигналы и уровни носят ориентировочный характер и должны подтверждаться вашей торговой системой и риск-менеджментом.

Поддерживаемые модели:

Совместим с актуальными версиями ChatGPT — GPT-5.1, GPT-4o, GPT-4o-mini, O1 и GPT-3.5-turbo.



GPT-5.1 — максимальная точность, глубокое понимание контекста и анализ сложных рыночных ситуаций.

— максимальная точность, глубокое понимание контекста и анализ сложных рыночных ситуаций. GPT-4o — оптимальный баланс скорости и качества.

— оптимальный баланс скорости и качества. GPT-4o-mini — облегчённая версия для более быстрой работы и меньшей нагрузки.

— облегчённая версия для более быстрой работы и меньшей нагрузки. O1 — фокус на логическом, пошаговом анализе.

— фокус на логическом, пошаговом анализе. GPT-3.5-turbo — быстрые ответы и стандартные аналитические задачи.

Основные функции:

1. Технический анализ:

Поддержка популярных индикаторов: EMA (короткая/длинная), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stochastic, ATR, Bollinger Bands, Pivot Points, Fibonacci.

Определение трендов, дивергенций и ключевых уровней.

2. Работа с новостным фоном:

Получение экономических событий по заданным параметрам (таймфрейм, дата).

Учет возможного влияния макроэкономических данных на рынок.

3. Автоматизация и кастомизация:

Формирование аналитических выводов с расчётом потенциальных точек входа, SL и TP (уровни для ориентира) .

Оценка рыночных условий с интерпретацией данных по заданным параметрам; итоговые решения принимаются вами с учётом вашей стратегии.

4. Мультиязычность:

Результаты могут отображаться на: Русском Английском Немецком Индонезийском

5. Гибкий интерфейс:

Пользователь может менять позицию и размер окна аналитического блока с помощью клавиш управления (стрелки на клавиатуре).

Важно:

Дисклеймер: уровни Entry/SL/TP и сигналы не являются точными рекомендациями к сделке ; обязательно проверяйте их по своей торговой системе, контексту рынка и правилам риск-менеджмента.

Для работы индикатора необходимо указать ключи доступа к внешним API в параметрах (например, OpenAI API и сервис новостей).

Продукт не открывает сделки. Это вспомогательный инструмент анализа.

Все параметры и интерфейс полностью на английском языке.

Все расчёты выполняются внутри терминала. API используется через WebRequest с согласия пользователя в настройках MetaTrader.

Необходимые подключения OpenAI API — для анализа данных (нужно зарегистрировать и пополнить API-ключ)

Profit API — для анализа новостей (100 бесплатных запросов в день) Открыть и подключить API несложно — инструкция по настройке здесь - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099.

AI Trade Analyzer подходит трейдерам, которым нужна расширенная аналитика рынка на основе комплексного подхода, как дополнительный слой поддержки решений вместе с вашей торговой системой.



Важно: сейчас на странице МТ4 версии продукта используются скриншоты и видео из версии для MT5, так как продукты идентичны по функционалу.

Версия для MT4 полностью рабочая и работает так же, как и версия для MT5, единственное визуализация отображения кнопок немного другая по визуалу, но идентичная по сути и функционалу.

