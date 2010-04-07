AI Trade Analyzer MT4
- Утилиты
- Sergey Batudayev
- Версия: 2.11
- Обновлено: 23 декабря 2025
- Активации: 5
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает оценивать ситуацию на рынке на основе технических индикаторов и новостного фона. Сигналы и уровни носят ориентировочный характер и должны подтверждаться вашей торговой системой и риск-менеджментом.
Поддерживаемые модели:
Совместим с актуальными версиями ChatGPT — GPT-5.1, GPT-4o, GPT-4o-mini, O1 и GPT-3.5-turbo.
- GPT-5.1 — максимальная точность, глубокое понимание контекста и анализ сложных рыночных ситуаций.
- GPT-4o — оптимальный баланс скорости и качества.
- GPT-4o-mini — облегчённая версия для более быстрой работы и меньшей нагрузки.
- O1 — фокус на логическом, пошаговом анализе.
- GPT-3.5-turbo — быстрые ответы и стандартные аналитические задачи.
Основные функции:
1. Технический анализ:
-
Поддержка популярных индикаторов: EMA (короткая/длинная), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stochastic, ATR, Bollinger Bands, Pivot Points, Fibonacci.
-
Определение трендов, дивергенций и ключевых уровней.
2. Работа с новостным фоном:
-
Получение экономических событий по заданным параметрам (таймфрейм, дата).
-
Учет возможного влияния макроэкономических данных на рынок.
3. Автоматизация и кастомизация:
-
Формирование аналитических выводов с расчётом потенциальных точек входа, SL и TP (уровни для ориентира).
-
Оценка рыночных условий с интерпретацией данных по заданным параметрам; итоговые решения принимаются вами с учётом вашей стратегии.
4. Мультиязычность:
-
Результаты могут отображаться на:
Русском
Английском
Немецком
Индонезийском
5. Гибкий интерфейс:
-
Пользователь может менять позицию и размер окна аналитического блока с помощью клавиш управления (стрелки на клавиатуре).
Важно:
-
Дисклеймер: уровни Entry/SL/TP и сигналы не являются точными рекомендациями к сделке; обязательно проверяйте их по своей торговой системе, контексту рынка и правилам риск-менеджмента.
-
Для работы индикатора необходимо указать ключи доступа к внешним API в параметрах (например, OpenAI API и сервис новостей).
-
Продукт не открывает сделки. Это вспомогательный инструмент анализа.
-
Все параметры и интерфейс полностью на английском языке.
-
Все расчёты выполняются внутри терминала. API используется через WebRequest с согласия пользователя в настройках MetaTrader.
- OpenAI API — для анализа данных (нужно зарегистрировать и пополнить API-ключ)
- Profit API — для анализа новостей (100 бесплатных запросов в день)
Открыть и подключить API несложно — инструкция по настройке здесь - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099.
AI Trade Analyzer подходит трейдерам, которым нужна расширенная аналитика рынка на основе комплексного подхода, как дополнительный слой поддержки решений вместе с вашей торговой системой.
Важно: сейчас на странице МТ4 версии продукта используются скриншоты и видео из версии для MT5, так как продукты идентичны по функционалу.
Версия для MT4 полностью рабочая и работает так же, как и версия для MT5, единственное визуализация отображения кнопок немного другая по визуалу, но идентичная по сути и функционалу.