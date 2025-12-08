Algorithm Barbossa

Neue Version 1.22. Partagas



Der AG-Algorithmus ist ein Element eines umfassenden Handelssystems für den Handel mit einem Währungskorb aus 8 Hauptwährungen über alle 28 Währungspaare hinweg. Der Algorithmus dient als Signalblock zur Bestimmung des Ein- und Ausstiegs aus einer Position. Zur Erhebung der Ausgangswerte verwendet die AG die Daten des Cluster-Indikators CSS Currency Slope Strength. Dieser Indikator wurde nicht zufällig ausgewählt - er schnitt beim Testen des Algorithmus sehr gut ab.

A. AG ermittelt die Breite des gesamten Handelskanals und bestimmt den Zustand, in dem sich der Markt befindet. Es gibt 4 Marktzustände. 1. Der Kanal hat eine Breite von >100% und der Kanal wird durch CROSS2 erweitert. 2. Der Kanal hat eine Breite von >100% und der Kanal ist durch GAP2 komprimiert. 3. Die Kanalbreite ist <100% und der Kanal wird durch GAP1 komprimiert. 4. Der Kanal hat eine Breite von <100% und der Kanal wird durch CROSS1 erweitert.

Je nach dem Zustand des Forex-Kanals für einen solchen Korb wird die Logik für den Handel mit dem Korb eingeschaltet. Der Entwurf des Algorithmus enthält ein Differential, das die Bedingungen für jeden einzelnen Korb und beim Wechsel der Körbe festlegt.

A. AG bestimmt die Breite des Kanals jedes Balkens und bestimmt den Preis des Anteils jeder Wette im Korb in jedem Balken, das Problem ist gelöst - der Anteil dieses Instruments wächst oder fällt. B. AG bestimmt den Impuls des gesamten Kanals - mit welcher Geschwindigkeit die aktuelle Expansion/Kompression der Kanaldicke erfolgt. Darüber hinaus wird der aktuelle dynamische Impuls bestimmt, mit welcher Geschwindigkeit sich der Kurs für jedes Instrument ändert. C. Nach der Bestimmung der Breite des gesamten Kanals und des Impulses im Kanal werden dynamische Bereiche für den Handel und die Bedingungen für die Eröffnung von Limit- und Stop-Orders festgelegt, die sich auf die aktuellen Marktbedingungen (Kanalbreite - Kompression oder Expansion) sowie auf den Aktienkurs und den Impuls für die gehandelten Währungen beziehen. Für jedes Handelspaar enthält der Algorithmus 72 Gleichungen, also insgesamt 28x72 = 2.016 für 28 Unbekannte. Der Algorithmus bestimmt Markteinstiegspunkte, die als CROSS und GAP bezeichnet werden. Diese Ausgangsdaten, Bedingungen und Gleichungen werden in die Steifigkeitsmatrix übertragen und die Berechnung erfolgt und das Ergebnis wird ermittelt. Die Antwort auf das Problem ist die Antwort des Signalblocks, der an den Roboter zum Öffnen oder Schließen einer Position übermittelt wird. Signale für Eröffnungs- und Schließungsaufträge werden für den automatischen Handel an den Barboss-Advisor für alle 28 Währungspaare über globale Variablen des MT4-Terminals übertragen. Für den automatisierten Handel mit einem Algorithmus laden Sie kostenlos den CSS-Indikator und den Barboss Expert mit dem Set https://www.forexfactory.com/thread/1206434-barboss-trading-system-mt4 herunter.



