Algorithm Barbossa

Neue Version 1.22. Partagas


Der AG-Algorithmus ist ein Element eines umfassenden Handelssystems für den Handel mit einem Währungskorb aus 8 Hauptwährungen über alle 28 Währungspaare hinweg. Der Algorithmus dient als Signalblock zur Bestimmung des Ein- und Ausstiegs aus einer Position. Zur Erhebung der Ausgangswerte verwendet die AG die Daten des Cluster-Indikators CSS Currency Slope Strength. Dieser Indikator wurde nicht zufällig ausgewählt - er schnitt beim Testen des Algorithmus sehr gut ab.

A. AG ermittelt die Breite des gesamten Handelskanals und bestimmt den Zustand, in dem sich der Markt befindet. Es gibt 4 Marktzustände. 1. Der Kanal hat eine Breite von >100% und der Kanal wird durch CROSS2 erweitert. 2. Der Kanal hat eine Breite von >100% und der Kanal ist durch GAP2 komprimiert. 3. Die Kanalbreite ist <100% und der Kanal wird durch GAP1 komprimiert. 4. Der Kanal hat eine Breite von <100% und der Kanal wird durch CROSS1 erweitert.

Je nach dem Zustand des Forex-Kanals für einen solchen Korb wird die Logik für den Handel mit dem Korb eingeschaltet. Der Entwurf des Algorithmus enthält ein Differential, das die Bedingungen für jeden einzelnen Korb und beim Wechsel der Körbe festlegt.

A. AG bestimmt die Breite des Kanals jedes Balkens und bestimmt den Preis des Anteils jeder Wette im Korb in jedem Balken, das Problem ist gelöst - der Anteil dieses Instruments wächst oder fällt. B. AG bestimmt den Impuls des gesamten Kanals - mit welcher Geschwindigkeit die aktuelle Expansion/Kompression der Kanaldicke erfolgt. Darüber hinaus wird der aktuelle dynamische Impuls bestimmt, mit welcher Geschwindigkeit sich der Kurs für jedes Instrument ändert. C. Nach der Bestimmung der Breite des gesamten Kanals und des Impulses im Kanal werden dynamische Bereiche für den Handel und die Bedingungen für die Eröffnung von Limit- und Stop-Orders festgelegt, die sich auf die aktuellen Marktbedingungen (Kanalbreite - Kompression oder Expansion) sowie auf den Aktienkurs und den Impuls für die gehandelten Währungen beziehen. Für jedes Handelspaar enthält der Algorithmus 72 Gleichungen, also insgesamt 28x72 = 2.016 für 28 Unbekannte. Der Algorithmus bestimmt Markteinstiegspunkte, die als CROSS und GAP bezeichnet werden. Diese Ausgangsdaten, Bedingungen und Gleichungen werden in die Steifigkeitsmatrix übertragen und die Berechnung erfolgt und das Ergebnis wird ermittelt. Die Antwort auf das Problem ist die Antwort des Signalblocks, der an den Roboter zum Öffnen oder Schließen einer Position übermittelt wird.

Signale für Eröffnungs- und Schließungsaufträge werden für den automatischen Handel an den Barboss-Advisor für alle 28 Währungspaare über globale Variablen des MT4-Terminals übertragen. Für den automatisierten Handel mit einem Algorithmus laden Sie kostenlos den CSS-Indikator und den Barboss Expert mit dem Set https://www.forexfactory.com/thread/1206434-barboss-trading-system-mt4 herunter.


Empfohlene Produkte
FX28 Trader
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Utilitys
Vorstellung des FX28 Trader Dashboards – Ihr ultimativer Handelsmanager Entdecken Sie das volle Potenzial Ihrer Handelserfahrung mit dem FX28 Trader Dashboard, einem umfassenden und intuitiven Handelsmanager, der entwickelt wurde, um Ihren Forex-Handel auf ein neues Niveau zu heben. Ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst Ihre finanzielle Reise beginnen – dieses leistungsstarke Tool ist darauf ausgerichtet, Ihre Handelsaktivitäten zu optimieren und Ihren Entscheidungsprozess zu verbe
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
Utilitys
Handelspositionen und Backtesting-Tool: Das "Handelspositions- und Backtesting-Tool", auch bekannt als "Risiko-Rendite-Verhältnis-Tool", ist ein umfassender und innovativer Indikator, der entwickelt wurde, um Ihre technische Analyse und Handelsstrategien zu verbessern. Das Risikotool ist eine umfassende und benutzerfreundliche Lösung für effektives Risikomanagement im Devisenhandel. Mit der Möglichkeit, Handelspositionen einschließlich des Einstiegspreises, des Stop-Loss (SL) und des Take-Prof
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experten
CANADIAN TAIGA ist ein professioneller Portfolio-EA, der ein trendfolgendes Handelssystem verwendet, das auf den Prinzipien von Volatilitätsausbrüchen und Ausbrüchen von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basiert. Es funktioniert auf allen Kanadischen Dollar-Paaren. Das Kernprinzip von Canadian Taiga ist die Nutzung von Handelsmöglichkeiten auf allen CAD-Paaren unter Verwendung eines ausgeklügelten Hedging-Moduls. Laden Sie CANADIAN TAIGA herunter und testen Sie es auf allen Kanadischen Dollar
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Utilitys
Wir stellen Ihnen den KFX Trade Manager" Expert Advisor für MetaTrader 4 (MT4) vor, eine umfassende Lösung für fortschrittliches Handelsmanagement und Risikokontrolle. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, indem es verschiedene Aspekte der Auftragsabwicklung, der Gewinnoptimierung und der Alarmbenachrichtigungen automatisiert. Mit dem "KFX Trade Manager" können Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe heben und Ihre Abläufe für eine höhere Effizienz un
Auto Closer MT4
Manpreet Singh
Utilitys
FOREXBOB AUTO CLOSER ist ein sehr attraktives Tool für manuelle Trader, die :- Skalpieren Korrelations-Hedging Diejenigen, die Mittelwertbildungsmethoden verwenden usw. Dieses Tool hilft Ihnen dabei, alle Ihre laufenden Trades zu schließen, wenn der universelle gleitende P/L einen bestimmten Wert erreicht, den Sie in den Eingaben festlegen. Sie können die Warnmeldung auf Ihrem Mobiltelefon aktivieren und deaktivieren, wenn der automatische Schließer alle laufenden Geschäfte bei einem bestimmten
FREE
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Utilitys
QuantumGuard Pro - Intelligentes Quantum-Risikomanagement-Handelssystem Wesentliche Merkmale Fünf unabhängige Fondsmanagement-Gruppen für intelligente Risikodiversifizierung Dreifacher Schutzmechanismus: Gewinnziel + Drawdown-Schutz + globale Risikokontrolle Professionelles Trading-Panel für die Handelsausführung aus einer Hand 24/7 Echtzeit-Risikoüberwachung und -schutz Automatische Anzeige von Durchschnittspreislinien für jede Gruppe Ein-Klick-Schließen einzelner Gruppenaufträge für präzise K
TradeWise EA
Mark Norada
Utilitys
TradeWise EA ist ein kompaktes und dennoch leistungsfähiges Tool, das mit robusten Funktionen ausgestattet ist. Es bietet eine 30-Trades-Compounding-Challenge , Risikomanagement, Performance-Tracking, Break-Even-Berechnung, automatisierte SR-Zonen, Trailing-Stop-Loss nach ATR oder PIPS, automatisches Risiko-Gewinn-Verhältnis auf Basis von Stop-Loss, einfache Orderanpassungen, Berechnung von Gesamt-Stop-Loss und Take-Profit, automatische Kauf- und Verkaufsorders bei manuell platzierten SR-Zonen u
Adaptive Trend Line
Alberto Boada
Indikatoren
Adaptive Trend Line ist kein gewöhnlicher gleitender Durchschnitt. Es handelt sich um eine intelligente Trendlinie, die ihre Farbe auf der Grundlage der internen Stärke des Marktes ändert, die durch den RSI gemessen wird. Wie funktioniert sie? Sie kombiniert die Sanftheit eines Exponential Moving Average (EMA) mit der Empfindlichkeit des RSI. - Grüne Linie: Der RSI liegt über 55 und zeigt an, dass die Käufer die Kontrolle haben. - Rote Linie: Der RSI liegt unter 45, was darauf hindeutet, dass
Indiana
Maryna Shulzhenko
Experten
Indiana ist ein Trend-Expert Advisor. Er arbeitet, indem er den Markt mit nur einem Kaufauftrag und einem weiteren Verkaufsauftrag betritt. Er bildet keine Serie von Renderings, sondern nur 1 Auftrag! Er verwendet einen Indikator zum Einstieg. Der Bot implementiert ein Money-Management-System, das in einer kompetenten Berechnung des Risikos in Abhängigkeit von der Einlage besteht. Um das Volumen korrekt zu berechnen, müssen Sie die Basiseinlage für die Berechnung des Risikos angeben. Standardmä
MQLTrend
Mohammad Reza Aghaei
Indikatoren
Dieses Tool hilft Ihnen, die Situation zu anderen Zeiten zu kontrollieren und sie bei der Analyse des Marktes in Ihre Trades einzubeziehen Dieses Tool scannt den Markt und meldet die Bewegung des Marktes zu verschiedenen Zeiten Mit Hilfe dieses Tools können Sie viele falsche Analysen verhindern Mit Hilfe dieses Tools können Sie sich in kürzester Zeit einen Überblick über den Markt verschaffen und Ihre Zeit sparen
FREE
Moving Pivot Average MT4
Daifallah Alamri
Indikatoren
Gleitender Pivot-Durchschnitt Der Pivot-Indikator vergleicht die gewählte Periode mit ihrem Gegenstück aus der vorherigen Periode. Der Indikator verwendet einen sehr flexiblen Algorithmus für die Berechnung des Pivot-Wertes. Er ermöglicht es Ihnen, bestimmte Zeitintervalle (benutzerdefinierte Balken) in Tagen zuzuordnen und den durchschnittlichen Pivot-Wert auf der Grundlage der Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse dieser Balken zu berechnen. Wie viele benutzerdefinierte Balken berücksichtigt werde
Targets
Jose Ramon Miranda Ramos
5 (1)
Indikatoren
Targets ist ein Indikator zur Bestimmung potenzieller Wendepunkte . Targets werden berechnet, um die Niveaus zu bestimmen, bei denen die Marktstimmung von "bullish" zu "bearish" wechseln könnte. Dieser Indikator kann in jedem Zeitrahmen und für jedes Währungspaar verwendet werden: FALLS SIE DEN INDIKATOR NICHT SEHEN, WENN SIE IHN ZU IHREN CHARTS HINZUFÜGEN, ÖFFNEN SIE EINFACH DAS INDIKATORMENÜ UND SCHLIESSEN SIE ES WIEDER. BITTE BEACHTEN SIE: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie di
FREE
Telegram Broadcast
Volodymyr Hrybachov
4.67 (3)
Utilitys
Das Dienstprogramm TELEGRAM BROADCAST hilft Ihnen, Ihren Handel sofort auf dem Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren eigenen Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies das Richtige für Sie. TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnung und Abschluss von Geschäften; Platzieren und Löschen ausstehender Bestellungen; Änderung von Stop-Loss und Take-Provision (letzte Order); Stop-Loss und Take-Prov ausgelöst; Aktivierung und Löschung einer Pe
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Utilitys
Übernehmen Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Handelsroutine mit dem revolutionären Trades Time Manager. Dieses leistungsstarke Tool automatisiert die Auftragsausführung zu festgelegten Zeiten und verändert so Ihren Handelsansatz. Erstellen Sie personalisierte Aufgabenlisten für verschiedene Handelsaktionen, vom Kauf bis zur Auftragserteilung, alles ohne manuelles Eingreifen. Installations- und Eingabehandbuch für Trades Time Manager Wenn Sie Benachrichtigungen über den EA erhalten möchten, füg
AR Canada
Aleksandr Lila
3.33 (3)
Experten
AR Canada ist ein vollautomatischer Handelsroboter, optimiert für USDCAD H1. Diese kostenlose Version handelt nur mit einem festen Lot mit Mindestvolumen. Kein Hedging, kein Martingal, kein Raster, keine Arbitrage, etc. Der EA wendet den Handelsalgorithmus an, der auf der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte basiert. Take-Profit- und Stop-Loss-Werte sind festgelegt und haben ein Verhältnis von 1:4. Die Positionen werden vom EA geschlossen, wenn das Take Profit- oder Stop Loss-Niveau erreicht is
FREE
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Experten
15% Rabatt läuft weiter Vorheriger Preis 350$ Aktueller Preis 299$ Kontakt @mahicmc21 telegram EA Strategie Nehmen Sie scalp Positionen in höheren Zeitrahmen Trend mit sicheren Pips Abstand Hauptpaar EurUsd Major & Safe TF ist H1 / Minor & Aggressive TF ist M1 Minimum Deposit ist 500$ / SAFE Deposit ist 1000$ Für jede 500$ können Sie 1 Major Pair hinzufügen Ich lasse diesen EA 24 Stunden mit allen wichtigen Nachrichten laufen. Über die Einstellung : Ändern Sie keine Einstellungen. Ich habe d
Fibonacci CSM
Emir Revolledo
Indikatoren
Fibonacci Currency Strength Meter (FCSM) Early Access Verkauf!! Dieses neue Produkt befindet sich noch im Prozess der Hinzufügung neuer Funktionen und Einstellungen. Für Frühkäufer. Der Preis wird 50% reduziert. In ein paar Wochen wird das Produkt fertig sein. Schnappen Sie sich Ihr Exemplar, solange es noch günstig ist. Weitere Details werden bald hinzugefügt. Dinge, die hinzugefügt werden. Alarm-Stufen Handy- und E-Mail-Benachrichtigung Wie der Name schon sagt, ist Fibonacci Currency Streng
DailyHighLow
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
Indikatoren
Bitte vergessen Sie nicht, den Indikator zu bewerten, um mir bei der Sichtbarkeit zu helfen. Der DailyHighLow Indikator ist für die MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt und hilft Tradern, tägliche Preisbewegungen zu überwachen. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien basierend auf den Höchst- und Tiefstwerten eines bestimmten Zeitraums und bietet so visuelle Einblicke in den Markt. Hauptmerkmale: Anpassbare Trendlinien: Passen Sie die Farbe, den Stil und die Breite der Trendlinien n
FREE
Strong Pairs
Angelico Jurado
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet die Stärke der wichtigsten Währungen (EUR, USD, CAD, GBP, CHF, NZD, USD, JPY) und zeigt die 4 stärksten Währungspaare an, die sich derzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Trend für den Tag oder die Woche befinden. Verwendung Der Indikator zeigt 8 Währungspaare mit einer Trendrichtung an (z. B. "EURUSD-DOWN"), die nach ihrer Stärke geordnet sind, wobei 1 das stärkste Paar ist. Es werden 4 Paare für Intraday und 4 Paare für Intraweek angezeigt. Wenn ein Währungspa
Ichimoku waves meter vm JP
Ichimoku sp z o.o.
Utilitys
Das professionelle Dienstprogramm "Ichimoku Waves Meter" zur Analyse von Graphen unter Verwendung der korrekten Interpretation von Ichimoku kinkōhyō! ist ein grafisches Programm, das es dem Händler ermöglicht, schnell und einfach die Proportionen zwischen den angezeigten Punkten auf dem Kursdiagramm zu messen. Dieser Zeit- und Preisindikator ist ein grundlegendes Instrument für die Analyse des Charts gemäß der Ichimoku-Strategie auf der MT4-Plattform. Die Verwendung dieses Tools ermöglicht eine
FREE
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Berechneter Trendindikator, kann mit einem optimalen Risiko-Gewinn-Verhältnis verwendet werden, zeigt erfolgreiche Signale. Verwendet zwei Optionen für Einstellungen. Zeigt günstige Momente für den Einstieg in den Markt mit Pfeilen an. Die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Trend ist nicht sehr schlecht! Der Indikator kann sowohl für Pipsing in kleinen Perioden als auch für den langfristigen Handel verwendet werden. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Er fu
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitys
OneClick Online Account Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Ihnen hilft, alle Ihre Konten von einem zentralen Panel aus zu verwalten. Es ist für alle Händler mit einem Konto und besonders für Händler mit mehreren Konten geeignet. Das Dienstprogramm hilft Ihnen bei : Überwachung des Status aller Konten auf einer privaten Webseite. Einige Informationen wie Kontoverbindungsstatus, Kontoprofit, DD, Saldo, Eigenkapital, Margin Level, Anzahl der Positionen und Aufträge, täglicher und
MACD Consensus Dashboard Trade Executor
Jerome Tommy Bodden
Utilitys
Dieser Trade Executor ist für den Kauf mit dem MACD Consensus Dashboard gedacht, das Signale generiert und mit dem Trade Executor Trades platzieren kann. Der Trade Executor kommt auch mit einigen Trade-Management-Funktionen wie Rolling Counter, Grid-Management und die Anzahl der Signale pro Trade. Platzieren Sie ihn auf dem Chart und er wird den vom MACD Consensus Dashboard erhaltenen Trade ausführen.
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experten
Liebe Trader, Ich freue mich sehr, Ihnen unser neuestes Projekt vorzustellen. EA BitBull. Echtes Kryptowährungstrading ist jetzt Realität! Da diese Strategie so einzigartig ist, möchte ich nur eine begrenzte Anzahl von Lizenzen verkaufen. Daher wird der Preis stetig steigen, um den Verkauf zu begrenzen. Der nächste Preis beträgt 790 USD. Mit der Hilfe unserer geschätzten Partner aus aller Welt ist es uns gelungen, eine innovative Krypto-Strategie zu entwickeln. Diese Strategie vereint nahtlos
Push Noti to phone
Nguyen Van Bo
Utilitys
Tool zum Senden von Warnungen an das Telefon, wenn das Konto einen negativen Saldo aufweist. - Push-Benachrichtigungen an das Telefon: Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen an das Telefon - Prozentuales Eigenkapital/Guthaben, %: Prozentualer Verlust - Verlustbetrag, -$: Geldverlust Hinweis: Sie müssen die Push-Benachrichtigungen auf MT4 aktivieren und Ihre MetaQuotes ID eingeben. Das Tool hat nur die Funktion, Benachrichtigungen auf Ihr Telefon zu senden, wenn das Konto einen negativen Saldo a
FREE
Trend Teller MT4
Ian Nganga Comba
Indikatoren
Trend Teller ist ein leistungsstarkes, intuitives Dashboard-Tool, das dir einen umfassenden Überblick über den Trend des Marktes über alle wichtigen Währungspaare und Zeitrahmen hinweg bietet – von M1 bis MN1. Von Tradern für Trader entwickelt, nimmt dieses Tool das Rätselraten aus der Trendanalyse und hilft dir, im Einklang mit dem großen Bild zu bleiben. Viele Anfänger haben Schwierigkeiten, die Marktrichtung zu bestimmen – und selbst erfahrene Trader liegen damit oft falsch. Deshalb ist Trend
FREE
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilitys
Market Monitor - Smart Asset Performance Dashboard für MT4 Verwandeln Sie Ihren MetaTrader 4 in ein professionelles Trading Intelligence Center! Market Monitor ist ein leistungsfähiges Überwachungsinstrument, das in Echtzeit die wichtigsten Performance-Metriken jedes gehandelten Symbols anzeigt und Ihnen hilft, schnellere, intelligentere und strategischere Entscheidungen zu treffen. Was macht dieser Indikator? Market Monitor scannt alle offenen und historischen Orders, konsolidiert d
Risk And Trade Manager
Waseem Ejaz
Utilitys
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https: // www.mql5.com/en/market/product/58082 DIE ERSTEN 10 EXEMPLARE ZU 30 USD, DER NÄCHSTE PREIS WÄRE 50 USD RISIKO- UND HANDELSMANAGER RISK AND TRADE MANAGER ist ein fortschrittliches Handels-Panel, das für den manuellen Handel entwickelt wurde und hilft, den Handel effektiv und effizient mit einem einzigen Klick zu verwalten. HAUPTFUNKTIONEN Konvertiert und zeigt Stop Loss (SL) Pips in % und Betrag an, um ein klares
Snake NW
Sergei Shishaev
5 (1)
Indikatoren
Kanal-Indikator "Schlange" . Zeigt Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Wird nicht neu gezeichnet! Gut geeignet für Strategien mit Gittern (Mittelwertbildung), Strategien mit Pyramiden (Aufholstrategien), regelmäßiger Trendhandel, Handel bei Korrektur. . Für alle Arten von Instrumenten: Währungen, Öl, Metalle, Kryptowährungen. Für alle Zeitrahmen: von M1 bis D1 . Für jeden Handelsstil: Scalping, Intraday, Swing, Long Term . Verwendung in Kombination mit einem Trendindikator, um die Risiken ein
Golden City
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Golden City Advisor ist dank seines umfassenden Ansatzes zur Automatisierung der Entscheidungsfindung auf dem Devisenmarkt wirklich vielversprechend. Es ist jedoch wichtig, eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, bevor man ihn einsetzt: Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale von Golden City Automatisierung : Der Advisor trifft seine Entscheidungen selbstständig, basierend auf komplexen Algorithmen zur Analyse der Marktsituat
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Weitere Produkte dieses Autors
Pay Barbossa
Alexander Pryakha
Utilitys
Sie können die kommerzielle oder die kostenlose AG-Version verwenden. In der kommerziellen Version können Sie alle 28 Paare in Ihrem Korb handeln. In der kostenlosen Version zum Testen können Sie nur 7 Paare kostenlos handeln In der Version 1.20 ändern Sie den Indikator von CCFp zu CSS -CurrencySlopeStrength In der Algorithmus-Freigabe die Konstruktion von Baskets Differencial - 4 Körbe Signal algoritm AG für 28 Paare können Sie in mql5 shop https://www.mql5.com/ru/market/product/94278 Si
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension