Tradez avec Confiance en Utilisant une Stratégie Classique de Triple Moyenne Mobile



Cet indicateur détecte automatiquement des opportunités de suivi de tendance à haute probabilité grâce à un système éprouvé de 3 moyennes mobiles. Il affiche des signaux visuels clairs directement sur votre graphique et envoie des alertes instantanées sur votre ordinateur et votre téléphone mobile, afin que vous ne manquiez jamais une opération.



Description de l'Indicateur : Triple Moving Average Buy Sell Alerts



🎯 Fonctionnalité Principale & Logique de Trading



L'indicateur utilise trois moyennes mobiles pour filtrer la tendance et identifier précisément les points d'entrée. La logique est stricte et claire :



Signal BUY (Diamant Vert) : Généré lorsque TOUTES les conditions suivantes sont remplies sur une bougie fermée :



Tendance Haussière : Le prix est au-dessus de la MA lente à 200 périodes.



Alignement : La MA 20 est au-dessus de la MA 50, et la MA 50 au-dessus de la MA 200.



Déclencheur : La bougie clôture au-dessus des trois moyennes mobiles.



Signal SELL (Diamant Rouge) : Généré lorsque TOUTES les conditions opposées sont remplies sur une bougie fermée :



Tendance Baissière : Le prix est en dessous de la MA lente à 200 périodes.



Alignement : La MA 20 est en dessous de la MA 50, et la MA 50 en dessous de la MA 200.



Déclencheur : La bougie clôture en dessous des trois moyennes mobiles.



Signal CLOSE ('X' Doré) : Le signal de sortie apparaît lorsque la MA rapide 20 croise la MA moyenne 50.



Un 'X' doré sous le prix ferme une position BUY.



Un 'X' doré au-dessus du prix ferme une position SELL.



L'indicateur suit l'état du marché, donc un nouveau diamant Buy ou Sell n'apparaîtra qu'après la fermeture de la transaction précédente avec un 'X'.



🔔 Notifications Multi-Plateformes (Ne Manquez Jamais un Signal)



Lorsqu'un nouveau signal en direct est généré, vous recevez des notifications de deux manières :



Alerte Pop-up sur Ordinateur : Un message clair apparaît sur votre écran (ex. : « XAUUSD H1 place BUY order »).



Notification Push sur Téléphone : La même alerte est envoyée instantanément à votre application mobile MetaTrader 5, pour surveiller les marchés même loin de votre ordinateur.



Note : Les alertes concernent uniquement les signaux en direct. Vous ne serez pas spammé par des signaux historiques lors de la première fixation de l'indicateur.



🎨 Personnalisation Complète pour Correspondre à Votre Style de Graphique



Adaptez l'indicateur exactement à vos préférences :



Contrôle des Moyennes Mobiles : Ajustez la période, le type (SMA/EMA), la couleur et l'épaisseur de ligne pour chacune des trois MA.



Apparence des Signaux : Choisissez la couleur des diamants Buy et Sell. Ajustez le décalage visuel pour placer les signaux clairement au-dessus ou en dessous des barres de prix.



Astuce Décalage Visuel : Ce paramètre éloigne les flèches du prix pour une meilleure visibilité. Une valeur de 300 fonctionne bien sur les graphiques journaliers (D1), mais utilisez des valeurs plus petites sur les timeframes inférieurs (ex. : essayez 3-10 sur un graphique 1 minute). Trouvez le réglage parfait pour votre graphique préféré en un seul ajustement rapide.



Pourquoi Choisir Cet Indicateur ?



Il transforme la stratégie classique de croisement de triple MA d'une analyse manuelle des graphiques en un assistant de trading précis et automatisé. Grâce à ses règles strictes, ses visuels clairs et ses alertes fiables, il vous aide à maintenir la discipline et à exécuter votre plan de manière cohérente.



Questions Fréquemment Posées (FAQ)



Q1 : Comment installer l'indicateur ?

A : Après l'achat et le téléchargement, vous recevrez un fichier .ex5. Copiez-le dans le dossier MQL5\Indicators de votre répertoire de données MetaTrader 5. Redémarrez votre terminal MT5, et vous trouverez « Triple MA System » dans la fenêtre Navigateur sous Indicators. Glissez-déposez-le sur n'importe quel graphique pour commencer.



Q2 : L'indicateur n'affiche pas de flèches. Quel est le problème ?

A : Cela est généralement dû à l'une de ces deux raisons :



Données Insuffisantes : L'indicateur a besoin de suffisamment de barres historiques pour calculer sa moyenne mobile à 200 périodes. Assurez-vous que le graphique a chargé assez de données passées (ex. : plusieurs centaines de barres).



Décalage Visuel Trop Grand : Si la valeur « Arrow Offset » est très élevée (comme 300 sur un graphique 1 minute), les flèches peuvent être dessinées hors de la vue actuelle du prix. Réduisez cette valeur (ex. : à 5-30 pour les timeframes inférieurs).



Q3 : J'ai reçu un signal, mais la notification n'est pas arrivée sur mon téléphone.

A : Les notifications push nécessitent une configuration unique dans MT5 :



Assurez-vous que « Activer les notifications push » est coché dans Outils → Options → Notifications.



Saisissez votre MetaQuotes ID (trouvable dans l'app mobile MT5) dans le même onglet.



Vérifiez que le terminal desktop est connecté à internet et que l'app MT5 mobile est connectée.



Q4 : Puis-je modifier les périodes des moyennes mobiles (ex. : utiliser 9, 21, 200) ?

A : Oui, absolument. Les trois périodes (Courte, Moyenne et Longue), ainsi que leur type (SMA ou EMA), sont entièrement personnalisables via les paramètres d'entrée lors de l'ajout de l'indicateur au graphique.



Q5 : Pourquoi ai-je reçu un nouveau signal Buy alors que j'étais déjà en position Buy ?

A : L'indicateur suit l'état du marché et ne devrait donner un nouveau signal d'entrée qu'après la fermeture de la transaction précédente avec un signal de sortie ('X'). Si vous voyez des signaux d'entrée consécutifs sans sortie intermédiaire, vérifiez que les paramètres « InpPeriodMA1 » (MA rapide) et « InpPeriodMA2 » (MA moyenne) ne sont pas réglés sur 1, ce qui pourrait causer un comportement erratique. Utilisez les valeurs par défaut ou raisonnables.



Q6 : Qu'est-ce que le paramètre « Arrow Offset » et quelle valeur dois-je utiliser ?

A : Ce paramètre déplace verticalement les flèches de signal (diamants et X) loin du haut/bas de la barre pour éviter l'encombrement et améliorer la visibilité. Il n'y a pas de valeur parfaite universelle — cela dépend de l'échelle du graphique et du timeframe.



Pour les timeframes élevés (D1, H4) : des valeurs plus grandes comme 100-300 points fonctionnent bien.



Pour les timeframes bas (M15, M5, M1) : généralement 3-30 points suffisent.



Astuce : Commencez avec une petite valeur et augmentez-la jusqu'à ce que les flèches soient clairement visibles sans être trop éloignées de l'action des prix.



Q7 : Est-ce un système de trading « set and forget » ?

A : Non. C'est un outil de signalisation sophistiqué, pas un Expert Advisor automatique. Il fournit des alertes visuelles et sonores de haute qualité basées sur une logique claire, mais vous êtes responsable de l'exécution des trades, de la gestion du risque (stop-loss) et de l'application de vos propres connaissances du marché. Nous recommandons de tester toute stratégie d'abord sur un compte démo.



Q8 : Comment changer les couleurs des lignes et des flèches ?

A : La personnalisation visuelle complète est intégrée. Dans l'onglet Inputs de la fenêtre de configuration de l'indicateur, vous pouvez définir indépendamment la couleur pour chacune des trois lignes MA, le diamant Buy, le diamant Sell, et ajuster l'épaisseur des lignes/flèches.



Q9 : Recevrai-je des mises à jour de l'indicateur ?

A : Oui. Tous les clients reçoivent des mises à jour gratuites. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, vous serez notifié via le MQL5 Market et pourrez télécharger la nouvelle version depuis votre historique d'achats.



Q10 : Où obtenir du support en cas de problème ?

A : Pour le support technique, utilisez la section « Commentaires » sur la page du produit MQL5 Market ou contactez directement le développeur via votre compte MQL5. Nous sommes là pour vous aider.