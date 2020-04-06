Gold mine Ai
Mina de Oro AI EA (v1.07)
Sistema de Trading Dual-Mode XAUUSD - Scalping & Swing Precisión
Gold Mine AI EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 robusto y de riesgo controlado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro).
Combina scalping intradía de alta velocidad con swing trading de seguimiento de tendencia, permitiendo al EA adaptarse dinámicamente a las diferentes condiciones del mercado, manteniendo una estricta protección del capital.
Este EA es totalmente compatible con cuentas NETTING e incluye una comprobación de márgenes avanzada, lo que lo hace adecuado para cuentas minoristas modernas y de tipo prop.
⚙️ Motor de trading dual
🔹 Modo Scalper (M1 / M5)
Diseñado para operaciones cortas y controladas durante sesiones de alta liquidez.
Lógica central:
-
Alineación de tendencia EMA (sesgo rápido EMA).
-
Extremos de volatilidad de la banda de Bollinger
-
Confirmación de sobrecompra / sobreventa del RSI
-
Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR
-
Salidas basadas en el tiempo para evitar operaciones de larga duración
Características principales:
-
Operaciones sólo dentro de una ventana definida de la sesión GMT
-
Filtrado de márgenes para evitar entradas costosas
-
Umbral de volatilidad ATR para bloquear los mercados planos
-
Máximo de operaciones por día
-
Protección diaria automática
-
Duración máxima fija de las operaciones
Este modo está optimizado para scalps de precisión, no para overtrading.
Modo Swing (H1 / H4)
Construido para capturar tendencias sostenidas de Oro con paciencia y estructura.
Lógica central:
-
Doble EMA de confirmación de tendencia (rápida vs lenta)
-
Filtro de fuerza ADX para evitar tendencias débiles
-
Stop Loss basado en ATR con objetivo fijo Riesgo:Recompensa
-
Entradas basadas en retrocesos cerca de la estructura EMA
Gestión de posiciones:
-
Número limitado de operaciones swing simultáneas
-
Salida de la operación basada en la antigüedad (las posiciones no permanecen indefinidamente)
-
Trailing stop opcional basado en ATR para proteger la tendencia
Este modo se centra en la continuación limpia de la tendencia, no en adivinar la contra-tendencia.
🛡 Protección avanzada de cuenta y riesgo
El control del riesgo está profundamente incrustado en la lógica central del EA:
-
📊 Tamaño de lote basado en porcentaje o fijo.
-
🔒 Límite de riesgo por operación (anulación de seguridad)
-
📉 Límite diario de pérdidas con interrupción automática de las operaciones
-
🚫 Protección contra pérdidas máximas consecutivas
-
⚠️ Comprobaciones gratuitas de márgenes y uso de márgenes antes de cada operación
-
🧮 Validación del nivel de stop del broker y del SL/TP en función del spread
-
🚨 Interruptor de parada de emergencia para cerrar instantáneamente todas las posiciones
El EA rechazará operaciones si las condiciones de margen, spread o riesgo no son seguras.
🧠 Gestión inteligente de posiciones (Netting-Safe)
-
Lógica de posición única por símbolo (compatible con netting)
-
Detección automática de operaciones scalp vs swing
-
Reglas de gestión específicas por modo
-
Lógica de equilibrio y arrastre opcional
-
Sin modificación agresiva del stop (seguro para el broker)
Todos los niveles de precios se normalizan al tamaño del tick del símbolo para evitar errores de ejecución.
Disciplina de sesiones y operaciones
-
Sesiones de negociación GMT personalizadas (modo scalper)
-
Lógica de reinicio de nuevo día
-
Los contadores de operaciones se reinician diariamente
-
No se solapan las entradas
-
No hay comportamiento de comercio de venganza
Lo que este EA NO utiliza
-
❌ No martingala
-
❌ No rejilla
-
❌ No hay trucos de cobertura
-
❌ No hay trucos de sobre-optimización
Cada operación es independiente, calculada y con riesgo definido.
Configuración recomendada
-
Símbolo: XAUUSD
-
Tipo de cuenta: MT5 Netting
-
Plazos:
-
Scalping → M1 / M5
-
Swing → H1 / H4
-
-
Mejores Sesiones: Londres y Nueva York
-
Apalancamiento: Se recomienda 1:100 o superior