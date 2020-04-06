Gold mine Ai

Mina de Oro AI EA (v1.07)

Sistema de Trading Dual-Mode XAUUSD - Scalping & Swing Precisión

Gold Mine AI EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 robusto y de riesgo controlado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro).
Combina scalping intradía de alta velocidad con swing trading de seguimiento de tendencia, permitiendo al EA adaptarse dinámicamente a las diferentes condiciones del mercado, manteniendo una estricta protección del capital.

Este EA es totalmente compatible con cuentas NETTING e incluye una comprobación de márgenes avanzada, lo que lo hace adecuado para cuentas minoristas modernas y de tipo prop.

⚙️ Motor de trading dual

🔹 Modo Scalper (M1 / M5)

Diseñado para operaciones cortas y controladas durante sesiones de alta liquidez.

Lógica central:

  • Alineación de tendencia EMA (sesgo rápido EMA).

  • Extremos de volatilidad de la banda de Bollinger

  • Confirmación de sobrecompra / sobreventa del RSI

  • Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR

  • Salidas basadas en el tiempo para evitar operaciones de larga duración

Características principales:

  • Operaciones sólo dentro de una ventana definida de la sesión GMT

  • Filtrado de márgenes para evitar entradas costosas

  • Umbral de volatilidad ATR para bloquear los mercados planos

  • Máximo de operaciones por día

  • Protección diaria automática

  • Duración máxima fija de las operaciones

Este modo está optimizado para scalps de precisión, no para overtrading.

Modo Swing (H1 / H4)

Construido para capturar tendencias sostenidas de Oro con paciencia y estructura.

Lógica central:

  • Doble EMA de confirmación de tendencia (rápida vs lenta)

  • Filtro de fuerza ADX para evitar tendencias débiles

  • Stop Loss basado en ATR con objetivo fijo Riesgo:Recompensa

  • Entradas basadas en retrocesos cerca de la estructura EMA

Gestión de posiciones:

  • Número limitado de operaciones swing simultáneas

  • Salida de la operación basada en la antigüedad (las posiciones no permanecen indefinidamente)

  • Trailing stop opcional basado en ATR para proteger la tendencia

Este modo se centra en la continuación limpia de la tendencia, no en adivinar la contra-tendencia.

🛡 Protección avanzada de cuenta y riesgo

El control del riesgo está profundamente incrustado en la lógica central del EA:

  • 📊 Tamaño de lote basado en porcentaje o fijo.

  • 🔒 Límite de riesgo por operación (anulación de seguridad)

  • 📉 Límite diario de pérdidas con interrupción automática de las operaciones

  • 🚫 Protección contra pérdidas máximas consecutivas

  • ⚠️ Comprobaciones gratuitas de márgenes y uso de márgenes antes de cada operación

  • 🧮 Validación del nivel de stop del broker y del SL/TP en función del spread

  • 🚨 Interruptor de parada de emergencia para cerrar instantáneamente todas las posiciones

El EA rechazará operaciones si las condiciones de margen, spread o riesgo no son seguras.

🧠 Gestión inteligente de posiciones (Netting-Safe)

  • Lógica de posición única por símbolo (compatible con netting)

  • Detección automática de operaciones scalp vs swing

  • Reglas de gestión específicas por modo

  • Lógica de equilibrio y arrastre opcional

  • Sin modificación agresiva del stop (seguro para el broker)

Todos los niveles de precios se normalizan al tamaño del tick del símbolo para evitar errores de ejecución.

Disciplina de sesiones y operaciones

  • Sesiones de negociación GMT personalizadas (modo scalper)

  • Lógica de reinicio de nuevo día

  • Los contadores de operaciones se reinician diariamente

  • No se solapan las entradas

  • No hay comportamiento de comercio de venganza

Lo que este EA NO utiliza

  • ❌ No martingala

  • ❌ No rejilla

  • ❌ No hay trucos de cobertura

  • ❌ No hay trucos de sobre-optimización

Cada operación es independiente, calculada y con riesgo definido.

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Tipo de cuenta: MT5 Netting

  • Plazos:

    • Scalping → M1 / M5

    • Swing → H1 / H4

  • Mejores Sesiones: Londres y Nueva York

  • Apalancamiento: Se recomienda 1:100 o superior


