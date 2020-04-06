Mina de Oro AI EA (v1.07)

Sistema de Trading Dual-Mode XAUUSD - Scalping & Swing Precisión

Gold Mine AI EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 robusto y de riesgo controlado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro).

Combina scalping intradía de alta velocidad con swing trading de seguimiento de tendencia, permitiendo al EA adaptarse dinámicamente a las diferentes condiciones del mercado, manteniendo una estricta protección del capital.

Este EA es totalmente compatible con cuentas NETTING e incluye una comprobación de márgenes avanzada, lo que lo hace adecuado para cuentas minoristas modernas y de tipo prop.

⚙️ Motor de trading dual

🔹 Modo Scalper (M1 / M5)

Diseñado para operaciones cortas y controladas durante sesiones de alta liquidez.

Lógica central:

Alineación de tendencia EMA (sesgo rápido EMA).

Extremos de volatilidad de la banda de Bollinger

Confirmación de sobrecompra / sobreventa del RSI

Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR

Salidas basadas en el tiempo para evitar operaciones de larga duración

Características principales:

Operaciones sólo dentro de una ventana definida de la sesión GMT

Filtrado de márgenes para evitar entradas costosas

Umbral de volatilidad ATR para bloquear los mercados planos

Máximo de operaciones por día

Protección diaria automática

Duración máxima fija de las operaciones

Este modo está optimizado para scalps de precisión, no para overtrading.

Modo Swing (H1 / H4)

Construido para capturar tendencias sostenidas de Oro con paciencia y estructura.

Lógica central:

Doble EMA de confirmación de tendencia (rápida vs lenta)

Filtro de fuerza ADX para evitar tendencias débiles

Stop Loss basado en ATR con objetivo fijo Riesgo:Recompensa

Entradas basadas en retrocesos cerca de la estructura EMA

Gestión de posiciones:

Número limitado de operaciones swing simultáneas

Salida de la operación basada en la antigüedad (las posiciones no permanecen indefinidamente)

Trailing stop opcional basado en ATR para proteger la tendencia

Este modo se centra en la continuación limpia de la tendencia, no en adivinar la contra-tendencia.

🛡 Protección avanzada de cuenta y riesgo

El control del riesgo está profundamente incrustado en la lógica central del EA:

📊 Tamaño de lote basado en porcentaje o fijo.

🔒 Límite de riesgo por operación (anulación de seguridad)

📉 Límite diario de pérdidas con interrupción automática de las operaciones

🚫 Protección contra pérdidas máximas consecutivas

⚠️ Comprobaciones gratuitas de márgenes y uso de márgenes antes de cada operación

🧮 Validación del nivel de stop del broker y del SL/TP en función del spread

🚨 Interruptor de parada de emergencia para cerrar instantáneamente todas las posiciones

El EA rechazará operaciones si las condiciones de margen, spread o riesgo no son seguras.

🧠 Gestión inteligente de posiciones (Netting-Safe)

Lógica de posición única por símbolo (compatible con netting)

Detección automática de operaciones scalp vs swing

Reglas de gestión específicas por modo

Lógica de equilibrio y arrastre opcional

Sin modificación agresiva del stop (seguro para el broker)

Todos los niveles de precios se normalizan al tamaño del tick del símbolo para evitar errores de ejecución.

Disciplina de sesiones y operaciones

Sesiones de negociación GMT personalizadas (modo scalper)

Lógica de reinicio de nuevo día

Los contadores de operaciones se reinician diariamente

No se solapan las entradas

No hay comportamiento de comercio de venganza

Lo que este EA NO utiliza

❌ No martingala

❌ No rejilla

❌ No hay trucos de cobertura

❌ No hay trucos de sobre-optimización

Cada operación es independiente, calculada y con riesgo definido.

Configuración recomendada