Copy Trade Client Pro MT5

Server Link >>https://www.mql5.com/en/market/product/160109



CopyTrade Slave ist ein leichtgewichtiger, zuverlässiger lokaler Handelskopierer für MetaTrader 5, der Positionen von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten über einen schnellen Shared-File-Mechanismus spiegelt. Er wurde für Signalanbieter, Kontoverwalter und Trader entwickelt, die eine präzise Synchronisierung von Trades mit flexibler Verzögerungs- und Lot-Kontrolle benötigen. ist ein leichtgewichtiger, zuverlässiger lokaler Handelskopierer für MetaTrader 5, der Positionen von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten über einen schnellen Shared-File-Mechanismus spiegelt. Er wurde für Signalanbieter, Kontoverwalter und Trader entwickelt, die eine präzise Synchronisierung von Trades mit flexibler Verzögerungs- und Lot-Kontrolle benötigen.





Hauptkonzept

Rolle: Funktioniert als Slave-Seite eines lokalen Copy-Trading-Setups und empfängt Trades von einem Master-EA, der Aufträge in eine gemeinsame Datei schreibt.





Die Verbindung erfolgt über eine einfache Master-ID und einen gemeinsamen Dateinamen, sodass Sie den Slave an ein beliebiges MT5-Konto anschließen und sofort mit dem Kopieren beginnen können.





Der EA ist mit allen Symbolen und Brokern (Hedging-Konten) voll kompatibel, und Sie können ihn auf jedem Chart und Zeitrahmen ausführen.

Einfach zu benutzen.





Hauptmerkmale

Millisekunden-Timer-Engine für häufige Updates und reibungslose Synchronisation der offenen Positionen zwischen Master und Slave.





Kopiert Marktpositionen zusammen mit Stop-Loss und Take-Profit und aktualisiert automatisch SL/TP auf dem Slave, wenn sie sich auf dem Master ändern.





Eingebaute Symbol-Präfix-Option (z.B. "-v", ".m", ".pro") zur einfachen Zuordnung unterschiedlicher Broker-Symbolnamen zwischen Master- und Slave-Konten.





Risiko- und Volumenkontrolle

Lot-Multiplikator (xLot) zum Erhöhen oder Verringern der Positionsgröße im Vergleich zum Master-Konto, mit automatischer Überprüfung der Min/Max-Lots und Schritte des Brokers.





Optionaler Umkehrmodus (Revert) zur Spiegelung von Geschäften in die entgegengesetzte Richtung, nützlich für Hedging- oder Umkehrstrategien.





Maximal-Slippage-Filter (MaxSlippage), um das Kopieren von Trades zu vermeiden, wenn sich der Preis zu weit vom Master entfernt hat, und um schlechte Fills zu reduzieren.





Intelligente Kopierlogik (CopyAfter & Historie )

Der CopyAfter-Parameter ermöglicht ein verzögertes Kopieren: Der Slave kann erst dann mit dem Kopieren beginnen, wenn der Master eine bestimmte Anzahl aktiver Positionen eröffnet hat, was wie ein eingebauter Sicherheitspuffer wirkt.





Der EA kann Positionen ignorieren, die geöffnet wurden, bevor der Slave angeschlossen wurde, so dass Sie nur "frische" Trades ab Ihrer Startzeit kopieren können.





Der interne History-Cache (HistoryDays) verhindert das doppelte Kopieren bereits geschlossener Trades, indem er sowohl die aktuellen Positionen als auch die Kontohistorie überprüft.





Benutzerfreundlichkeit und Überwachung

Übersichtliches Statuspanel auf dem Chart, das Version, Master-ID, Dateipfad, Präfix, Lot-Multiplikator, CopyAfter-Wert, magische Zahl, Aktualisierungsgeschwindigkeit, HistoryDays und EA-Startzeit anzeigt.





Einzelne Magic Number (SlaveMagic) zur einfachen Verfolgung und Verwaltung kopierter Trades im Terminal.





Einfache Eingaben: Master_ID, SymbolPrefix (falls erforderlich), Lot-Multiplikator, CopyAfter, und Sie sind bereit zu gehen.





Sie können CopyTrade Slave als Teil Ihrer eigenen privaten Signalverteilung, Prop-Account-Spiegelung oder Multi-Account-Management-Lösung verwenden, wo schnelles, kontrolliertes und transparentes Kopieren von Trades wichtig ist.