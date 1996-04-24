OneClick Trade Panel
- ユーティリティ
- Mustafa Pishori
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 18 12月 2025
- アクティベーション: 5
OneClick Trade Panelは、重要な取引機能を指先一つで操作できるプロフェッショナルな取引管理ツールです。迅速かつ効率的な取引管理を必要とするトレーダー向けに設計されたこのEAは、複雑な取引タスクをワンクリック操作で簡素化します。
このツールを使用することで、従来の手動方法よりも迅速かつ効率的に保有ポジションを管理できます。
このEAの機能
このエキスパートアドバイザーは、3つの主要な取引管理機能を提供します。
SL/TPをブレークイーブンに移動 - スマートな取引保護
利益が出ている取引の場合、ストップロスをエントリー価格に自動的に移動します
損失が出ている取引の場合、テイクプロフィットをエントリー価格に移動します
すべての保有ポジションをワンクリックで保護
部分決済 - 利益を段階的に確定
ポジションの一定割合（10%、25%、50%など）を決済します
設定で割合を構成可能
複数のポジションに同時に対応
全決済 - 緊急脱出
すべての保有ポジションを即座に決済します
現在のシンボルまたはすべてのシンボルで動作
迅速な市場からの撤退に最適
主な機能
3つの主要機能：1つのパネルで包括的な取引管理
スマートブレークイーブンロジック：利益状況と損失状況で異なるアクションを実行
柔軟な設定：部分決済の割合（1～99%）を調整可能
視覚的なカスタマイズ：ボタンの色、レイアウト（縦/横）、パネルの位置を選択可能
シンボル制御：現在のシンボルのみ、またはすべての保有シンボルを管理
安全オプション：オプションの確認ダイアログ
トレーリングブレークイーブン：ブレークイーブンに移動後、オプションで自動トレーリング
このEAが必要なユーザー
迅速な取引管理が必要なアクティブトレーダー
即座のポジション調整が必要なスキャルパー
複数のポジションを管理するデイトレーダー
取引管理を簡素化したいすべてのトレーダー
迅速なブレークイーブン保護を求めるリスク回避型トレーダー
使用方法
EAを任意のチャートに添付するだけです。パネルに3つの明確にラベル付けされたボタンが表示されます。いずれかのボタンをクリックすると、保有ポジションに対してその機能が実行されます。複雑な設定は不要です。一度設定を構成すれば、すぐに取引を開始できます。技術仕様
プラットフォーム：MetaTrader 5
すべての時間足と通貨ペアに対応
新規注文は行いません - 既存のポジションのみを管理します
買いポジションと売りポジションの両方に対応
ブローカーの取引量に関するルールと制限を遵守
システムリソースへの負荷が低い
設定概要
ボタン位置設定：
パネルの角（上/下、左/右）を選択
縦または横のレイアウトを選択
間隔と距離を調整
視覚設定：
各機能のボタンの色をカスタマイズ
ボタンサイズとテキストの色を調整
取引設定：
部分決済の割合を設定
対象通貨ペアを選択（現在/すべて）
確認ダイアログの有効/無効を設定
リスク管理：
オプションのトレーリングブレークイーブン機能
トレーリング距離を調整
実際の取引例
0.10ロットのポジションを開きます。利益が出たら、「SL/TPをBEに移動」をクリックしてポジションを保護します。利益が増加したら、「部分決済50%」をクリックして一部の利益を確定し、残りはそのまま運用します。市場状況が変化した場合は、「すべて決済」ですべてのポジションを即座に決済します。
メリット
取引管理の時間を節約
手動入力による取引エラーを削減
一貫した取引管理ルールを適用
変化する市場状況に迅速に対応
シンプルで直感的なインターフェース
サポート
このEAは積極的にメンテナンスおよびサポートされています。ご質問やサポートが必要な場合は、MQL5ウェブサイトからお問い合わせください。