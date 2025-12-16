OneClick Trade Panel
- Utilità
- Mustafa Pishori
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
OneClick Trade Panel è uno strumento professionale per la gestione delle operazioni di trading che mette a portata di mano le funzioni essenziali. Progettato per i trader che necessitano di una gestione rapida ed efficiente delle operazioni, questo Expert Advisor (EA) semplifica le attività di trading complesse in operazioni con un solo clic.
Questo strumento ti aiuta a gestire le tue posizioni aperte in modo più rapido ed efficiente rispetto ai metodi manuali tradizionali.
Cosa fa questo EA
Questo Expert Advisor offre tre funzioni chiave per la gestione delle operazioni:
Sposta SL/TP a Break Even - Protezione intelligente delle operazioni
Sposta automaticamente lo Stop Loss al prezzo di ingresso per le operazioni in profitto
Sposta il Take Profit al prezzo di ingresso per le operazioni in perdita
Protezione con un solo clic per tutte le posizioni aperte
Chiusura parziale - Realizza i profitti gradualmente
Chiudi una percentuale predefinita della tua posizione (10%, 25%, 50%, ecc.)
Percentuale configurabile nelle impostazioni
Funziona con più posizioni contemporaneamente
Chiusura completa di tutte le posizioni - Uscita di emergenza
Chiudi istantaneamente tutte le operazioni aperte
Funziona sul simbolo corrente o su tutti i simboli
Perfetto per uscite rapide dal mercato
Caratteristiche principali
Tre funzioni essenziali: Gestione completa delle operazioni in un unico pannello
Logica intelligente di Break Even: Azioni diverse per situazioni di profitto e perdita
Impostazioni flessibili: Regola la percentuale di chiusura parziale (1-99%)
Personalizzazione visiva: Scegli i colori dei pulsanti, il layout (verticale/orizzontale) e la posizione del pannello
Controllo dei simboli: Gestisci solo il simbolo corrente o tutti i simboli aperti
Opzioni di sicurezza: Finestre di dialogo di conferma opzionali
Trailing Break Even: Trailing automatico opzionale dopo il raggiungimento del punto di pareggio
A chi è utile questo EA
Trader attivi che necessitano di una gestione rapida delle operazioni
Scalper che richiedono aggiustamenti istantanei delle posizioni
Day trader che gestiscono più posizioni
Tutti i trader che desiderano semplificare la gestione delle operazioni
Trader avversi al rischio che cercano una protezione rapida del punto di pareggio
Come funziona
È sufficiente allegare l'EA a qualsiasi grafico. Il pannello apparirà con tre pulsanti chiaramente etichettati. Clicca su un pulsante qualsiasi per eseguire la funzione corrispondente sulle tue operazioni aperte. Non è necessaria alcuna configurazione complessa: configura le tue preferenze una sola volta e inizia a fare trading. Specifiche tecniche
Piattaforma: MetaTrader 5
Funziona su tutti i timeframe e simboli
Nessuna apertura di posizioni: gestisce solo le posizioni esistenti
Gestisce sia le posizioni di acquisto che di vendita
Rispetta le regole e le restrizioni sul volume del broker
Leggero in termini di risorse di sistema
Panoramica delle impostazioni
Impostazioni posizione pulsanti:
Scegli l'angolo del pannello (superiore/inferiore, sinistra/destra)
Seleziona il layout verticale o orizzontale
Regola la spaziatura e le distanze
Impostazioni visive:
Colori personalizzati dei pulsanti per ogni funzione
Regola le dimensioni dei pulsanti e il colore del testo
Impostazioni di trading:
Imposta la percentuale di chiusura parziale
Scegli l'ambito del simbolo (corrente/tutti)
Abilita/disabilita le finestre di dialogo di conferma
Gestione del rischio:
Funzione di trailing stop loss al punto di pareggio (opzionale)
Regola le distanze del trailing stop
Esempio di trading reale
Apri una posizione da 0,10 lotti. Quando la posizione è in profitto, clicca su "Sposta SL/TP al punto di pareggio" per proteggere la posizione. Man mano che i profitti aumentano, clicca su "Chiusura parziale 50%" per incassare parte del profitto e lasciare che il resto continui a crescere. Se le condizioni di mercato cambiano, "Chiudi tutto" chiude istantaneamente tutte le posizioni.
Vantaggi
Risparmia tempo nella gestione delle operazioni
Riduci gli errori di trading dovuti all'inserimento manuale
Applica regole di gestione delle operazioni coerenti
Risposta rapida alle mutevoli condizioni di mercato
Interfaccia semplice e intuitiva
Supporto
Questo Expert Advisor è attivamente mantenuto e supportato. Per domande o assistenza, contattare tramite il sito web MQL5.