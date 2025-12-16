OneClick Trade Panel

OneClick Trade Panel è uno strumento professionale per la gestione delle operazioni di trading che mette a portata di mano le funzioni essenziali. Progettato per i trader che necessitano di una gestione rapida ed efficiente delle operazioni, questo Expert Advisor (EA) semplifica le attività di trading complesse in operazioni con un solo clic.

Questo strumento ti aiuta a gestire le tue posizioni aperte in modo più rapido ed efficiente rispetto ai metodi manuali tradizionali.

Cosa fa questo EA
Questo Expert Advisor offre tre funzioni chiave per la gestione delle operazioni:

Sposta SL/TP a Break Even - Protezione intelligente delle operazioni

Sposta automaticamente lo Stop Loss al prezzo di ingresso per le operazioni in profitto

Sposta il Take Profit al prezzo di ingresso per le operazioni in perdita

Protezione con un solo clic per tutte le posizioni aperte

Chiusura parziale - Realizza i profitti gradualmente

Chiudi una percentuale predefinita della tua posizione (10%, 25%, 50%, ecc.)

Percentuale configurabile nelle impostazioni

Funziona con più posizioni contemporaneamente

Chiusura completa di tutte le posizioni - Uscita di emergenza

Chiudi istantaneamente tutte le operazioni aperte

Funziona sul simbolo corrente o su tutti i simboli

Perfetto per uscite rapide dal mercato

Caratteristiche principali
Tre funzioni essenziali: Gestione completa delle operazioni in un unico pannello

Logica intelligente di Break Even: Azioni diverse per situazioni di profitto e perdita

Impostazioni flessibili: Regola la percentuale di chiusura parziale (1-99%)

Personalizzazione visiva: Scegli i colori dei pulsanti, il layout (verticale/orizzontale) e la posizione del pannello

Controllo dei simboli: Gestisci solo il simbolo corrente o tutti i simboli aperti

Opzioni di sicurezza: Finestre di dialogo di conferma opzionali

Trailing Break Even: Trailing automatico opzionale dopo il raggiungimento del punto di pareggio

A chi è utile questo EA
Trader attivi che necessitano di una gestione rapida delle operazioni

Scalper che richiedono aggiustamenti istantanei delle posizioni

Day trader che gestiscono più posizioni

Tutti i trader che desiderano semplificare la gestione delle operazioni

Trader avversi al rischio che cercano una protezione rapida del punto di pareggio

Come funziona
È sufficiente allegare l'EA a qualsiasi grafico. Il pannello apparirà con tre pulsanti chiaramente etichettati. Clicca su un pulsante qualsiasi per eseguire la funzione corrispondente sulle tue operazioni aperte. Non è necessaria alcuna configurazione complessa: configura le tue preferenze una sola volta e inizia a fare trading. Specifiche tecniche
Piattaforma: MetaTrader 5

Funziona su tutti i timeframe e simboli

Nessuna apertura di posizioni: gestisce solo le posizioni esistenti

Gestisce sia le posizioni di acquisto che di vendita

Rispetta le regole e le restrizioni sul volume del broker

Leggero in termini di risorse di sistema

Panoramica delle impostazioni
Impostazioni posizione pulsanti:

Scegli l'angolo del pannello (superiore/inferiore, sinistra/destra)

Seleziona il layout verticale o orizzontale

Regola la spaziatura e le distanze

Impostazioni visive:

Colori personalizzati dei pulsanti per ogni funzione

Regola le dimensioni dei pulsanti e il colore del testo

Impostazioni di trading:

Imposta la percentuale di chiusura parziale

Scegli l'ambito del simbolo (corrente/tutti)

Abilita/disabilita le finestre di dialogo di conferma

Gestione del rischio:

Funzione di trailing stop loss al punto di pareggio (opzionale)

Regola le distanze del trailing stop

Esempio di trading reale
Apri una posizione da 0,10 lotti. Quando la posizione è in profitto, clicca su "Sposta SL/TP al punto di pareggio" per proteggere la posizione. Man mano che i profitti aumentano, clicca su "Chiusura parziale 50%" per incassare parte del profitto e lasciare che il resto continui a crescere. Se le condizioni di mercato cambiano, "Chiudi tutto" chiude istantaneamente tutte le posizioni.

Vantaggi
Risparmia tempo nella gestione delle operazioni

Riduci gli errori di trading dovuti all'inserimento manuale

Applica regole di gestione delle operazioni coerenti

Risposta rapida alle mutevoli condizioni di mercato

Interfaccia semplice e intuitiva

Supporto
Questo Expert Advisor è attivamente mantenuto e supportato. Per domande o assistenza, contattare tramite il sito web MQL5.
