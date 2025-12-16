OneClick Trade Panel est un outil professionnel de gestion des transactions qui met les fonctions de trading essentielles à portée de main. Conçu pour les traders qui ont besoin d'une gestion rapide et efficace de leurs transactions, cet Expert Advisor simplifie les tâches de trading complexes en opérations en un seul clic.





Cet outil vous aide à gérer vos positions ouvertes plus rapidement et plus efficacement que les méthodes manuelles traditionnelles.





Fonctionnalités de cet Expert Advisor

Cet Expert Advisor offre trois fonctions clés de gestion des transactions :





Déplacer SL/TP au seuil de rentabilité - Protection intelligente des transactions





Déplace automatiquement le Stop Loss au prix d'entrée pour les transactions rentables





Déplace le Take Profit au prix d'entrée pour les transactions perdantes





Protection en un clic pour toutes les positions ouvertes





Clôture partielle - Prise de bénéfices progressive





Clôture d'un pourcentage défini de votre position (10 %, 25 %, 50 %, etc.)





Pourcentage configurable dans les paramètres





Fonctionne avec plusieurs positions simultanément





Clôture complète - Sortie d'urgence





Clôture instantanée de toutes les transactions ouvertes





Fonctionne sur le symbole actuel ou sur tous les symboles





Idéal pour les sorties rapides du marché





Principales caractéristiques

Trois fonctions essentielles : Gestion complète des transactions dans un seul panneau





Logique de seuil de rentabilité intelligente : Actions différentes selon les situations de profit ou de perte





Paramètres flexibles : Ajustez le pourcentage de clôture partielle (1 à 99 %)





Personnalisation visuelle : Choisissez les couleurs des boutons, la disposition (verticale/horizontale) et la position du panneau





Contrôle des symboles : Gérez uniquement le symbole actuel ou tous les symboles ouverts





Options de sécurité : Boîtes de dialogue de confirmation facultatives





Seuil de rentabilité suiveur : Suivi automatique facultatif après le passage au seuil de rentabilité





À qui s'adresse cet Expert Advisor ?

Traders actifs ayant besoin d'une gestion rapide des transactions





Scalpers nécessitant des ajustements de position instantanés





Day traders gérant plusieurs positions





Tous les traders souhaitant simplifier la gestion des transactions





Traders averses au risque recherchant une protection rapide du seuil de rentabilité





Comment ça marche ?

Il suffit d'attacher l'Expert Advisor à n'importe quel graphique. Le panneau apparaît avec trois boutons clairement identifiés. Cliquez sur n'importe quel bouton pour exécuter la fonction correspondante sur vos transactions ouvertes. Aucune configuration complexe n'est requise : configurez vos préférences une seule fois et commencez à trader. Spécifications techniques

Plateforme : MetaTrader 5





Compatible avec toutes les unités de temps et tous les symboles





Aucune ouverture de position – gère uniquement les positions existantes





Gère les positions d'achat et de vente





Respecte les règles et restrictions de volume du courtier





Faible consommation de ressources système





Aperçu des paramètres

Paramètres de position des boutons :





Choisissez le coin du panneau (haut/bas, gauche/droite)





Sélectionnez la disposition verticale ou horizontale





Ajustez l'espacement et les distances





Paramètres visuels :





Couleurs de bouton personnalisables pour chaque fonction





Ajustez la taille des boutons et la couleur du texte





Paramètres de trading :





Définissez le pourcentage de clôture partielle





Choisissez la portée des symboles (actuel/tous)





Activez/désactivez les dialogues de confirmation





Gestion des risques :





Fonction de stop-loss suiveur au seuil de rentabilité (optionnel)





Ajustez les distances du stop-loss suiveur





Exemple de trading réel

Ouvrez une position de 0,10 lot. Lorsque la position est bénéficiaire, cliquez sur « Déplacer SL/TP vers le seuil de rentabilité » pour protéger votre position. À mesure que les bénéfices augmentent, cliquez sur « Clôture partielle 50 % » pour prendre des bénéfices tout en laissant courir le reste. Si les conditions du marché changent, « Fermer toutes les positions » clôture instantanément toutes les positions.





Avantages

Gain de temps dans la gestion des transactions





Réduction des erreurs de trading dues à la saisie manuelle





Application de règles de gestion des transactions cohérentes





Réactivité rapide aux changements des conditions du marché





Interface simple et intuitive





Assistance

Cet EA est activement maintenu et pris en charge. Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter via le site web MQL5.