OneClick Trade Panel
- Utilitaires
- Mustafa Pishori
- Version: 1.1
- Activations: 5
OneClick Trade Panel est un outil professionnel de gestion des transactions qui met les fonctions de trading essentielles à portée de main. Conçu pour les traders qui ont besoin d'une gestion rapide et efficace de leurs transactions, cet Expert Advisor simplifie les tâches de trading complexes en opérations en un seul clic.
Cet outil vous aide à gérer vos positions ouvertes plus rapidement et plus efficacement que les méthodes manuelles traditionnelles.
Fonctionnalités de cet Expert Advisor
Cet Expert Advisor offre trois fonctions clés de gestion des transactions :
Déplacer SL/TP au seuil de rentabilité - Protection intelligente des transactions
Déplace automatiquement le Stop Loss au prix d'entrée pour les transactions rentables
Déplace le Take Profit au prix d'entrée pour les transactions perdantes
Protection en un clic pour toutes les positions ouvertes
Clôture partielle - Prise de bénéfices progressive
Clôture d'un pourcentage défini de votre position (10 %, 25 %, 50 %, etc.)
Pourcentage configurable dans les paramètres
Fonctionne avec plusieurs positions simultanément
Clôture complète - Sortie d'urgence
Clôture instantanée de toutes les transactions ouvertes
Fonctionne sur le symbole actuel ou sur tous les symboles
Idéal pour les sorties rapides du marché
Principales caractéristiques
Trois fonctions essentielles : Gestion complète des transactions dans un seul panneau
Logique de seuil de rentabilité intelligente : Actions différentes selon les situations de profit ou de perte
Paramètres flexibles : Ajustez le pourcentage de clôture partielle (1 à 99 %)
Personnalisation visuelle : Choisissez les couleurs des boutons, la disposition (verticale/horizontale) et la position du panneau
Contrôle des symboles : Gérez uniquement le symbole actuel ou tous les symboles ouverts
Options de sécurité : Boîtes de dialogue de confirmation facultatives
Seuil de rentabilité suiveur : Suivi automatique facultatif après le passage au seuil de rentabilité
À qui s'adresse cet Expert Advisor ?
Traders actifs ayant besoin d'une gestion rapide des transactions
Scalpers nécessitant des ajustements de position instantanés
Day traders gérant plusieurs positions
Tous les traders souhaitant simplifier la gestion des transactions
Traders averses au risque recherchant une protection rapide du seuil de rentabilité
Comment ça marche ?
Il suffit d'attacher l'Expert Advisor à n'importe quel graphique. Le panneau apparaît avec trois boutons clairement identifiés. Cliquez sur n'importe quel bouton pour exécuter la fonction correspondante sur vos transactions ouvertes. Aucune configuration complexe n'est requise : configurez vos préférences une seule fois et commencez à trader. Spécifications techniques
Plateforme : MetaTrader 5
Compatible avec toutes les unités de temps et tous les symboles
Aucune ouverture de position – gère uniquement les positions existantes
Gère les positions d'achat et de vente
Respecte les règles et restrictions de volume du courtier
Faible consommation de ressources système
Aperçu des paramètres
Paramètres de position des boutons :
Choisissez le coin du panneau (haut/bas, gauche/droite)
Sélectionnez la disposition verticale ou horizontale
Ajustez l'espacement et les distances
Paramètres visuels :
Couleurs de bouton personnalisables pour chaque fonction
Ajustez la taille des boutons et la couleur du texte
Paramètres de trading :
Définissez le pourcentage de clôture partielle
Choisissez la portée des symboles (actuel/tous)
Activez/désactivez les dialogues de confirmation
Gestion des risques :
Fonction de stop-loss suiveur au seuil de rentabilité (optionnel)
Ajustez les distances du stop-loss suiveur
Exemple de trading réel
Ouvrez une position de 0,10 lot. Lorsque la position est bénéficiaire, cliquez sur « Déplacer SL/TP vers le seuil de rentabilité » pour protéger votre position. À mesure que les bénéfices augmentent, cliquez sur « Clôture partielle 50 % » pour prendre des bénéfices tout en laissant courir le reste. Si les conditions du marché changent, « Fermer toutes les positions » clôture instantanément toutes les positions.
Avantages
Gain de temps dans la gestion des transactions
Réduction des erreurs de trading dues à la saisie manuelle
Application de règles de gestion des transactions cohérentes
Réactivité rapide aux changements des conditions du marché
Interface simple et intuitive
Assistance
Cet EA est activement maintenu et pris en charge. Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter via le site web MQL5.