OneClick Trade Panel

OneClick Trade Panel est un outil professionnel de gestion des transactions qui met les fonctions de trading essentielles à portée de main. Conçu pour les traders qui ont besoin d'une gestion rapide et efficace de leurs transactions, cet Expert Advisor simplifie les tâches de trading complexes en opérations en un seul clic.

Cet outil vous aide à gérer vos positions ouvertes plus rapidement et plus efficacement que les méthodes manuelles traditionnelles.

Fonctionnalités de cet Expert Advisor
Cet Expert Advisor offre trois fonctions clés de gestion des transactions :

Déplacer SL/TP au seuil de rentabilité - Protection intelligente des transactions

Déplace automatiquement le Stop Loss au prix d'entrée pour les transactions rentables

Déplace le Take Profit au prix d'entrée pour les transactions perdantes

Protection en un clic pour toutes les positions ouvertes

Clôture partielle - Prise de bénéfices progressive

Clôture d'un pourcentage défini de votre position (10 %, 25 %, 50 %, etc.)

Pourcentage configurable dans les paramètres

Fonctionne avec plusieurs positions simultanément

Clôture complète - Sortie d'urgence

Clôture instantanée de toutes les transactions ouvertes

Fonctionne sur le symbole actuel ou sur tous les symboles

Idéal pour les sorties rapides du marché

Principales caractéristiques
Trois fonctions essentielles : Gestion complète des transactions dans un seul panneau

Logique de seuil de rentabilité intelligente : Actions différentes selon les situations de profit ou de perte

Paramètres flexibles : Ajustez le pourcentage de clôture partielle (1 à 99 %)

Personnalisation visuelle : Choisissez les couleurs des boutons, la disposition (verticale/horizontale) et la position du panneau

Contrôle des symboles : Gérez uniquement le symbole actuel ou tous les symboles ouverts

Options de sécurité : Boîtes de dialogue de confirmation facultatives

Seuil de rentabilité suiveur : Suivi automatique facultatif après le passage au seuil de rentabilité

À qui s'adresse cet Expert Advisor ?
Traders actifs ayant besoin d'une gestion rapide des transactions

Scalpers nécessitant des ajustements de position instantanés

Day traders gérant plusieurs positions

Tous les traders souhaitant simplifier la gestion des transactions

Traders averses au risque recherchant une protection rapide du seuil de rentabilité

Comment ça marche ?
Il suffit d'attacher l'Expert Advisor à n'importe quel graphique. Le panneau apparaît avec trois boutons clairement identifiés. Cliquez sur n'importe quel bouton pour exécuter la fonction correspondante sur vos transactions ouvertes. Aucune configuration complexe n'est requise : configurez vos préférences une seule fois et commencez à trader. Spécifications techniques
Plateforme : MetaTrader 5

Compatible avec toutes les unités de temps et tous les symboles

Aucune ouverture de position – gère uniquement les positions existantes

Gère les positions d'achat et de vente

Respecte les règles et restrictions de volume du courtier

Faible consommation de ressources système

Aperçu des paramètres
Paramètres de position des boutons :

Choisissez le coin du panneau (haut/bas, gauche/droite)

Sélectionnez la disposition verticale ou horizontale

Ajustez l'espacement et les distances

Paramètres visuels :

Couleurs de bouton personnalisables pour chaque fonction

Ajustez la taille des boutons et la couleur du texte

Paramètres de trading :

Définissez le pourcentage de clôture partielle

Choisissez la portée des symboles (actuel/tous)

Activez/désactivez les dialogues de confirmation

Gestion des risques :

Fonction de stop-loss suiveur au seuil de rentabilité (optionnel)

Ajustez les distances du stop-loss suiveur

Exemple de trading réel
Ouvrez une position de 0,10 lot. Lorsque la position est bénéficiaire, cliquez sur « Déplacer SL/TP vers le seuil de rentabilité » pour protéger votre position. À mesure que les bénéfices augmentent, cliquez sur « Clôture partielle 50 % » pour prendre des bénéfices tout en laissant courir le reste. Si les conditions du marché changent, « Fermer toutes les positions » clôture instantanément toutes les positions.

Avantages
Gain de temps dans la gestion des transactions

Réduction des erreurs de trading dues à la saisie manuelle

Application de règles de gestion des transactions cohérentes

Réactivité rapide aux changements des conditions du marché

Interface simple et intuitive

Assistance
Cet EA est activement maintenu et pris en charge. Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter via le site web MQL5.
Plus de l'auteur
Chart Artist Drawing tool
Mustafa Pishori
Indicateurs
Chart Artist - Votre assistant de dessin personnel pour les graphiques MT5 Salut ! Vous en avez marre de galérer avec les outils de dessin intégrés de MT5 ? Vous aimeriez pouvoir annoter vos graphiques aussi facilement que vous esquissez des idées sur papier ? Eh bien, j'ai créé Chart Artist pour résoudre précisément ces problèmes ! Qu'est-ce que Chart Artist ? Chart Artist est un outil de dessin que j'ai développé car j'étais frustré par la complexité du dessin sur les graphiques. Je voulais
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis