OneClick Trade Panel

OneClick Trade Panel — это профессиональный инструмент управления сделками, предоставляющий основные торговые функции прямо под рукой. Разработанный для трейдеров, которым необходимо быстрое и эффективное управление сделками, этот советник упрощает сложные торговые задачи, превращая их в операции одним щелчком мыши.

Этот инструмент поможет вам управлять открытыми позициями быстрее и эффективнее, чем традиционные ручные методы.

Что делает этот советник
Этот экспертный советник предоставляет три ключевые функции управления сделками:

Перемещение SL/TP в точку безубыточности — интеллектуальная защита сделок

Автоматически перемещает Stop Loss к цене открытия для прибыльных сделок

Перемещает Take Profit к цене открытия для убыточных сделок

Защита всех открытых позиций одним щелчком мыши

Частичное закрытие — постепенная фиксация прибыли

Закрытие заданного процента вашей позиции (10%, 25%, 50% и т. д.)

Настраиваемый процент в настройках

Работает с несколькими позициями одновременно

Полное закрытие всех позиций — экстренный выход

Мгновенное закрытие всех открытых сделок

Работает с текущим символом или со всеми символами

Идеально подходит для быстрого выхода с рынка

Основные характеристики
Три основные функции: Полное управление сделками в одной панели

Интеллектуальная логика безубыточности: Различные действия для прибыльных и убыточных ситуаций

Гибкие настройки: Настройка процента частичного закрытия (1-99%)

Визуальная настройка: Выбор цвета кнопок, расположения панели (вертикальное/горизонтальное) и положения панели

Управление символами: Управление только текущим символом или всеми открытыми символами

Параметры безопасности: Дополнительные диалоговые окна подтверждения

Трейлинг безубыточности: Дополнительный автоматический трейлинг после перемещения в точку безубыточности

Кому нужен этот советник
Активным трейдерам, которым необходимо быстрое управление сделками

Скальперам, которым требуется мгновенная корректировка позиций

Дневным трейдерам, управляющим несколькими позициями

Всем трейдерам, желающим упростить управление сделками

Трейдерам, избегающим рисков, ищущим быструю защиту от убытков

Как это работает
Просто прикрепите советник к любому графику. Появится панель с тремя четко обозначенными кнопками. Щелкните любую кнопку, чтобы выполнить соответствующую функцию для ваших открытых сделок. Сложная настройка не требуется — настройте свои предпочтения один раз и начните торговать. Технические характеристики
Платформа: MetaTrader 5

Работает на всех таймфреймах и символах

Не открывает сделки — только управляет существующими позициями

Обрабатывает как позиции на покупку, так и на продажу

Учитывает правила и ограничения брокера по объему сделок

Низкое потребление системных ресурсов

Обзор настроек
Настройки положения кнопок:

Выберите угол панели (верхний/нижний, левый/правый)

Выберите вертикальное или горизонтальное расположение

Настройте интервалы и расстояния

Визуальные настройки:

Настраиваемые цвета кнопок для каждой функции

Настройка размера кнопок и цвета текста

Торговые настройки:

Установите процент частичного закрытия

Выберите область действия символа (текущий/все)

Включите/отключите диалоговые окна подтверждения

Управление рисками:

Дополнительная функция трейлинг-стопа на уровне безубыточности

Настройка расстояний трейлинга

Пример реальной торговли
Откройте позицию объемом 0,10 лота. Когда она перейдет в прибыль, нажмите «Переместить SL/TP на уровень безубыточности», чтобы защитить свою позицию. По мере увеличения прибыли нажмите «Частичное закрытие 50%», чтобы зафиксировать часть прибыли, оставив остальную часть позиции открытой. Если рыночные условия изменятся, «Полное закрытие всех позиций» мгновенно закроет все позиции.

Преимущества
Экономия времени на управление сделками

Снижение количества ошибок при ручном вводе

Внедрение последовательных правил управления сделками

Быстрая реакция на меняющиеся рыночные условия

Простой, интуитивно понятный интерфейс

Поддержка
Этот советник активно поддерживается и обновляется. По вопросам или для получения помощи обращайтесь через веб-сайт MQL5.
