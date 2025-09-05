X2 Copy MT5
- Utilitys
- Liubov' Shkandrii
- Version: 1.7
- Aktualisiert: 2 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden.
Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Hören Sie auf zu warten – beginnen Sie noch heute mit dem Kopieren mit marktführender Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Laden Sie die Testversion jetzt herunter.
*Wichtig: Für die Arbeit mit dem MT4-Terminal ist eine separate X2 Copy MT4-Version erforderlich
Beschreibung der Einstellungen und Funktionen von X2 Copy MT4/5 | So installieren Sie die X2 Copy Testversion
Funktionen
- Hochgeschwindigkeits-Kopieren — Trade-Übertragung in weniger als 0,1 Sekunden
- Universelle Unterstützung für alle Kopiertypen: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
- Sofortige Einrichtung in 10 Sekunden mit intuitiver Oberfläche
- 24/7 Stabilität — volle Kompatibilität mit Windows-PCs und Windows-VPS
- Flexibles Kopieren zwischen allen Kontotypen: Real > Real, Real > Demo, Demo > Real, Demo > Demo bei allen Brokern
- Mehrkanaliges Kopieren — Möglichkeit, von einem oder mehreren Senderkonten auf ein oder mehrere Empfängerkonten zu kopieren
- Sicheres Kopieren (read-only) — Arbeiten mit Investor-Passwort ohne Sicherheitsrisiko für das MASTER-Konto
- Anpassbare Losgrößen und erweitertes Risikomanagement
- Flexibles Losgrößen-Management mit Mindest-/Höchstgrenzen
- Kopieren aller Arten von Trade-Quellen — Expert Advisors, Indikatoren, Signale und manuelle Trades mit Volumenmultiplikationsfähigkeit
- Arbeitet in eigenem Raum — keine Störung Ihres manuellen Handels oder anderer Experten
- Stabile Einstellungen, die bei Verbindungsverlust oder Terminalneustart nicht zurückgesetzt werden
- Hohe Kopiergenauigkeit mit minimaler Systembelastung
- Detaillierte Trade-Filterung nach ID (Magic Number) und Kommentartext — ermöglicht das Kopieren von Trades nur von bestimmten Experten oder schließt Testtrades aus
- Erweiterte Trade-Mengenlimits — Konfiguration von "Erste N Trades überspringen" und "Nicht mehr als N Trades gleichzeitig" Regeln für jedes Symbol oder das gesamte Konto
- Flexible Objektauswahl für die Filterung — Anwendung von Einschränkungen separat auf Markttrades, ausstehende Orders oder alle Handelsarten
- Kopieren aller Handelsarten: Long/Short, alte/neue, Markt- und ausstehende Orders
- Teilschließung auf MASTER-Konto wird als Teilschließung auf SLAVE-Konto mit Volumenneuberechnung kopiert
- Wiedereröffnung geschlossener Trades — bei manueller Schließung, durch Experten oder via SL/TP
- Umgekehrtes Kopieren und Ausführungspreis-Anpassung für Feinabstimmung der Einstiegspunkte
- Flexible Take Profit und Stop Loss Behandlung — absolutes, relatives Kopieren oder Ignorieren von Levels
- Erweiterte Optionen für Take Profit und Stop Loss Management
- Integrierter Kontenschutz und Risikomanagementsystem
- Flexibles Symbol-Mapping zwischen Konten — automatische Zuordnung und manuelle Konfiguration für die Arbeit mit Instrumenten mit unterschiedlichen Namen bei verschiedenen Brokern
- Automatische Symbol-Erkennung — automatische Identifizierung und Berücksichtigung von Präfixen/Suffixen für korrektes Symbol-Mapping
- Automatische spezielle Symbol-Zuordnung
- Vollautomatischer Betrieb als 100% automatischer Expert Advisor
Bereit, Ihre Handelseffizienz zu transformieren? X2 Copy MT5 bietet Ihnen die Geschwindigkeit, Kontrolle und Zuverlässigkeit, der professionelle Trader vertrauen. Die Testversion ist Ihr erster Schritt zum nahtlosen Management mehrerer Konten.
Support in privaten Nachrichten
