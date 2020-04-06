Gold Trend Accelerator Combo
- Asesores Expertos
- Phinnustda Warrarungruengskul
- Versión: 2.16
- Activaciones: 5
EA Multisistema Inteligente para XAUUSD (Oro)
Gold Trend Accelerator Combo es un Asesor Experto multiestrategia profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro).
Combina la lógica de seguimiento de tendencia y contra-tendencia en un sistema integrado para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado - ya sea que el oro tenga una fuerte tendencia o se mueva en rangos volátiles.
Este EA está construido para los traders que quieren un riesgo controlado, una estructura clara, y sin rejilla o martingala.
Características principales
-
7 sistemas de trading independientes
-
4 Sistemas de Seguimiento de Tendencia (T1-T4)
-
3 Sistemas Contra-Tendencia (R1-R3)
-
-
Lógica de cruce de EMA + volatilidad ATR
-
Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop basados en ATR
-
Una posición por sistema (sin promedios ni cuadrículas)
-
Cuadro de mandos avanzado
-
Etiquetas de entrada para una total transparencia de las operaciones
-
Gestión de riesgos totalmente automatizada
-
Optimizado para XAUUSD
Cómo funciona la estrategia
Trend Systems (T-Systems)
El EA identifica el impulso direccional mediante cruces rápidos y lentos de EMA.
Las operaciones se abren en la dirección de la tendencia, con SL y TP dinámicos calculados a partir del ATR para ajustarse a la volatilidad actual del mercado.
Sistemas Contra-Tendencia (R-Systems)
Para manejar falsas rupturas y fuertes retrocesos, el EA incluye sistemas de lógica inversa que operan en contra de las señales de tendencia seleccionadas.
Esto ayuda a capturar beneficios durante fases de mercado agitado o sobreextendido y a suavizar el rendimiento general.
Todos los sistemas funcionan de forma independiente y pueden activarse o desactivarse individualmente.
Gestión del riesgo y del dinero
-
Porcentaje de riesgo por operación (basado en la distancia real del SL)
-
Opción de lote fijo
-
Sin martingala
-
Sin rejilla
-
Sin sobreapalancamiento
El control del riesgo es totalmente automático y está diseñado para proteger la cuenta durante periodos de alta volatilidad.
Cuadro de mandos y visualización
El cuadro de mandos integrado muestra:
-
Sistemas activos (T1-T4, R1-R3)
-
Plazos por sistema
-
Estado de la operación (COMPRA/VENTA)
-
Beneficios/pérdidas flotantes
-
Estado de la licencia
Siempre sabrá lo que está haciendo el EA - sin comportamiento de "caja negra".
Información sobre la demo y la licencia
-
Versión Demo:
Funciona en el Probador de Estrategias con sistemas limitados y restricciones comerciales, permitiendo a los usuarios estudiar la lógica y el comportamiento.
-
Versión completa:
Desbloquea todos los sistemas y el rendimiento completo.
-
Con licencia sólo a través de MQL5 Market.
Configuración recomendada
-
Símbolo: XAUUSD
-
Plazos: M30 / H1 / H4 (según configuración por sistema)
-
Tipo de cuenta: ECN / Diferencial bajo
-
Riesgo: Ajustar según tamaño de cuenta y tolerancia
Instalación:
Adjunte el EA a UN solo gráfico XAUUSD. Puede utilizar cualquier marco temporal.
Todas las estrategias utilizan marcos temporales internos, así que NO adjunte el EA a múltiples gráficos.
¿Para quién es este EA?
-
Traders enfocados en Oro (XAUUSD)
-
Usuarios que quieren múltiples estrategias en un EA
-
Traders que evitan los sistemas de rejilla y martingala
-
Aquellos que valoran la transparencia, la estructura y el control del riesgo