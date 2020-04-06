Gold Trend Accelerator Combo

EA Multisistema Inteligente para XAUUSD (Oro)

Gold Trend Accelerator Combo es un Asesor Experto multiestrategia profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro).
Combina la lógica de seguimiento de tendencia y contra-tendencia en un sistema integrado para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado - ya sea que el oro tenga una fuerte tendencia o se mueva en rangos volátiles.

Este EA está construido para los traders que quieren un riesgo controlado, una estructura clara, y sin rejilla o martingala.


Live signal MT5 : Click Here

Configuración instantánea: Obtenga el último archivo de configuración preestablecida y la guía de inicio rápido. Visite nuestro [MQL5 Blog] para el enlace de descarga.


Características principales

  • 7 sistemas de trading independientes

    • 4 Sistemas de Seguimiento de Tendencia (T1-T4)

    • 3 Sistemas Contra-Tendencia (R1-R3)

  • Lógica de cruce de EMA + volatilidad ATR

  • Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop basados en ATR

  • Una posición por sistema (sin promedios ni cuadrículas)

  • Cuadro de mandos avanzado

  • Etiquetas de entrada para una total transparencia de las operaciones

  • Gestión de riesgos totalmente automatizada

  • Optimizado para XAUUSD


Cómo funciona la estrategia

Trend Systems (T-Systems)
El EA identifica el impulso direccional mediante cruces rápidos y lentos de EMA.
Las operaciones se abren en la dirección de la tendencia, con SL y TP dinámicos calculados a partir del ATR para ajustarse a la volatilidad actual del mercado.

Sistemas Contra-Tendencia (R-Systems)
Para manejar falsas rupturas y fuertes retrocesos, el EA incluye sistemas de lógica inversa que operan en contra de las señales de tendencia seleccionadas.
Esto ayuda a capturar beneficios durante fases de mercado agitado o sobreextendido y a suavizar el rendimiento general.

Todos los sistemas funcionan de forma independiente y pueden activarse o desactivarse individualmente.


Gestión del riesgo y del dinero

  • Porcentaje de riesgo por operación (basado en la distancia real del SL)

  • Opción de lote fijo

  • Sin martingala

  • Sin rejilla

  • Sin sobreapalancamiento

El control del riesgo es totalmente automático y está diseñado para proteger la cuenta durante periodos de alta volatilidad.


Cuadro de mandos y visualización

El cuadro de mandos integrado muestra:

  • Sistemas activos (T1-T4, R1-R3)

  • Plazos por sistema

  • Estado de la operación (COMPRA/VENTA)

  • Beneficios/pérdidas flotantes

  • Estado de la licencia

Siempre sabrá lo que está haciendo el EA - sin comportamiento de "caja negra".


Información sobre la demo y la licencia

  • Versión Demo:
    Funciona en el Probador de Estrategias con sistemas limitados y restricciones comerciales, permitiendo a los usuarios estudiar la lógica y el comportamiento.

  • Versión completa:
    Desbloquea todos los sistemas y el rendimiento completo.

  • Con licencia sólo a través de MQL5 Market.


Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Plazos: M30 / H1 / H4 (según configuración por sistema)

  • Tipo de cuenta: ECN / Diferencial bajo

  • Riesgo: Ajustar según tamaño de cuenta y tolerancia


Instalación:

Adjunte el EA a UN solo gráfico XAUUSD. Puede utilizar cualquier marco temporal.

Todas las estrategias utilizan marcos temporales internos, así que NO adjunte el EA a múltiples gráficos.


¿Para quién es este EA?

  • Traders enfocados en Oro (XAUUSD)

  • Usuarios que quieren múltiples estrategias en un EA

  • Traders que evitan los sistemas de rejilla y martingala

  • Aquellos que valoran la transparencia, la estructura y el control del riesgo

