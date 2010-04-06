UT Bot LineReg Expert Advisor ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er kombiniert die beliebte UT Bot-Trendlogik mit einer auf linearer Regression basierenden Trendbestätigung, um Markteinstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig Seitwärtssignale und Signale von geringer Qualität herauszufiltern.

Der Expert Advisor wurde mit einem starken Fokus auf Risikokontrolle, Ausführungssicherheit und stabiler Performance entwickelt und ist daher sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet.