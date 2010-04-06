UT Bot LineReg Expert Advisor

UT Bot LineReg Expert Advisor es un avanzado sistema de trading totalmente automatizado diseñado para MetaTrader 5. Combina la popular lógica de tendencias de UT Bot con la confirmación de tendencias basada en la Regresión Lineal para identificar entradas en el mercado de alta probabilidad, al tiempo que filtra las señales laterales y de baja calidad.

El Asesor Experto está construido con un fuerte enfoque en el control de riesgos, la seguridad de ejecución, y un rendimiento estable, por lo que es adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados.


Productos recomendados
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Asesores Expertos
Señal en vivo Encuentra más aquí:   https://www.mql5.com/es/users/prizmal/seller ¡Mantente al tanto de las últimas noticias, actualizaciones y desarrollos suscribiéndote al canal oficial de  PrizmaL! Este robot de trading está diseñado específicamente para el par de divisas NZDCAD y opera con una estrategia de promediado que utiliza el RSI y el CCI como indicadores principales. Cada operación se gestiona con niveles dinámicos de take-profit y stop-loss para mejorar el control del riesgo y
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Asesores Expertos
Oferta por tiempo limitado: ¡50% de descuento en el precio de lanzamiento de un día! Opal es una potente herramienta que utiliza algoritmos de vanguardia y cálculos basados en IA. Este EA totalmente automatizado engloba las cualidades excepcionales que asociamos a la opulenta piedra preciosa: toma de decisiones adecuada, prudencia y fuerte protección. El capital está protegido por módulos avanzados de gestión monetaria, filtros, trailing stop de dos pasos y personalización flexible. Opal ta
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Nombre EA : Spike Catcher Counter Marco de tiempo: 1 minuto Saldo mínimo de cada activo : 200$ Indicadores/Parámetros: Volumen: El número de operaciones ejecutadas durante cada barra de precios de 1 minuto. Envolventes: Un indicador técnico que consiste en bandas superiores e inferiores alrededor de una media móvil para identificar potenciales niveles de sobrecompra y sobreventa. SAR parabólico: Indicador de seguimiento de tendencia que proporciona posibles puntos de entrada y salida trazando pu
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
GoldenMind EA - Asesor experto avanzado de scalping de impulso Visión general GoldenMind EA es un sofisticado Asesor Experto de scalping de baja latencia diseñado para MetaTrader 5. Este EA emplea estrategias de negociación basadas en el impulso para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo con una exposición mínima al mercado. Características principales Ejecución ultrarrápida Procesamiento optimizado de ticks con una sobrecarga mínima ️ Ejecución de órdenes de baja
EA i MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Un experto totalmente automático Diseñado y producido al 100% por inteligencia artificial Este robot está construido por el libre ChatGPT Ai. Además, para utilizar la herramienta de IA (un gran asistente en MetaTrader), puede ver este producto: https://www.mql5.com/en/market/product/136348 Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas Atributos: Utilizable: en par de divisas: EURUSD en marco de tiempo: M30 en Tipo de cuenta: Cualquiera en varios brokers en empresas prop con ca
FREE
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Asesores Expertos
New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
Green Hawk
Rashed Samir
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Asesores Expertos
¡¡!! ¡IMPORTANTE, POR FAVOR RECUERDE EJECUTAR ESTE EA EN EL MARCO DE TIEMPO DE 1 MINUTO Y EL ACTIVO BOOM1000 SOLAMENTE! Esta maravillosa pieza de software es un super inteligente algoritmo de auto-aprendizaje hecho para mt5, echa un vistazo a los ejemplos en la parte inferior de la página Engage ha tenido el placer de trabajar con un individuo muy talentoso, honesto y de buena voluntad llamado Nardus van Staden para crear este maravilloso producto, si quieres algo tan impresionante como esto, co
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Asesores Expertos
Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Asesores Expertos
Small Account Scalper - Precisión en cada pip Diseñado para operadores que buscan resultados consistentes con cuentas pequeñas. El Small Account Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para scalping utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger (BB) , Índice de Fuerza Relativa (RSI) , y la lógica de Soporte y Resistencia . Este EA se centra en la identificación de operaciones de alta probabilidad a corto plazo , manteniendo un estricto control del riesgo , por
CalcWave
Mohit Kumar
Asesores Expertos
CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
Momentum Master EA
Goyani Piyushbhai
Asesores Expertos
MOMENTUM MASTER EA: La cúspide del trading de impulso . Domina los mercados con precisión y potencia El Momentum Master EA es un Asesor Experto de vanguardia construido para capitalizar el poder de los indicadores de momentum y obtener resultados de trading excepcionales. Al integrar a la perfección herramientas técnicas de primer nivel como MACD , Bandas de Bollinger , RSI y el Indicador de Momento , este EA ofrece un enfoque dinámico y completo para operar en los mercados d
B3 Stock Stryker
Thyago Sousa Mendes
Asesores Expertos
El Robot Stryker fue desarrollado para operaciones de day trade en la bolsa de Brasil. Es una estrategia que permite configurar el riesgo financiero para cada operación, así como el número máximo de operaciones abiertas simultáneamente. Para cada acción a ser operada, el robot debe ser añadido al gráfico correspondiente. En este caso, se debe mantener el mismo número mágico para todos. Manteniendo el mismo número mágico, también se puede elegir el número máximo de posiciones que se abrirán en
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
ACDO Brasil
Edson Cavalca Junior
Asesores Expertos
El robot abre una posición de compra o venta utilizando las señales. Conozca nuestros productos Las aperturas de posiciones se basan en los parámetros identificados como señales, si se activan todas el robot emitirá una orden de negociación sólo si el número de señales es superior al mínimo estipulado por el usuario. Los filtros se utilizan para aumentar la precisión de las señales y si se activan y no cumplen sus criterios, la orden no se envía. EA también ofrece STOP MÓVIL con el indicado
AW Gold Trend Trading EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
Asesores Expertos
EA de tendencia totalmente automatizado con estrategia activa y sistema de promedio avanzado. Las órdenes se abren según un filtro de tendencia utilizando osciladores para mayor seguridad de la señal. Tiene una configuración simple y clara. El EA es adecuado para su uso en cualquier instrumento y período de tiempo. ventajas: Sistema automatizado con la capacidad de agregar pedidos manuales Algoritmo de recuperación de superposición ajustable Posibilidad de operar en una o ambas direcciones Util
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Asesores Expertos
Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Asesores Expertos
R1 Deep Seek EA: ¡la solución definitiva para operaciones de precisión! Si busca un enfoque de operaciones altamente eficiente, consistente y sostenible en el mercado Forex, combinado con un sistema avanzado de promedios impulsado matemáticamente, entonces R1 Deep Seek EA es la solución perfecta para usted. ¿Qué hace que R1 Deep Seek EA sea único? R1 Deep Seek EA está diseñado con una estrategia inteligente que ejecuta operaciones precisas y calculadas. Coloca múltiples órdenes de compra y ve
Gold O Matic Multi Timeframe Gold EA
Sergio Veenendaal
Asesores Expertos
Gold-O-matic es un Asesor Experto centrado en el XAUUSD diseñado para operar con oro utilizando un marco estructurado basado en reglas. Aplica una confirmación por capas y una gestión de operaciones adaptable para seguir siendo selectivo y coherente en condiciones de mercado cambiantes. El EA incluye controles de riesgo configurables, prevención de eventos integrada y salvaguardas de volatilidad para ayudar a reducir la exposición durante periodos inestables. También es plug-and-play: sólo tien
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Asesores Expertos
OverSeer: Su aliado de trading inteligente OverSeer no es sólo otro Asesor Experto, es un compañero cuidadosamente diseñado para los operadores que buscan navegar por el complejo mundo de la negociación de índices con un enfoque constante y conservador. Construido a través de años de experimentación y aprendizaje, OverSeer le ayuda a ganar exposición a los mercados globales, manteniendo sus estrategias basadas en el realismo. ¿Por qué elegir OverSeer? OverSeer aúna estrategias de trading refle
GOLD Stone
Ken Iijima
Asesores Expertos
GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro DESCUENTO - ¡No te lo pierdas! Precio Original: $800 → Ahora: $150 LINE Signal Coming Soon! Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años) Métricas de rendimiento pendientes Métrica Resultado Valoración Factor de beneficio 19.48 Excepcional (1
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Otros productos de este autor
UT BoT
Suresh Pargunam
Asesores Expertos
El programa UT Bot LineRegression es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para aportar precisión, disciplina y consistencia a la ejecución de mercado a corto plazo. Construido en torno al concepto UT Bot y mejorado con la lógica avanzada Line Regression, el programa analiza la estructura de precios, la volatilidad y el impulso para identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad, especialmente eficaces en pares como XAUUSD .
The Super Trend
Suresh Pargunam
Asesores Expertos
El indicador Supertrend es una popular herramienta de análisis técnico que se superpone a los gráficos de precios para mostrar las tendencias del mercado (alcista/bajista) y señalar posibles puntos de compra/venta, utilizando la acción del precio y la volatilidad (Average True Range - ATR) para crear una línea visual que cambia de color (verde para tendencia alcista, rojo para tendencia bajista) y actúa como soporte/resistencia dinámico, ayudando a los operadores a identificar la dirección de la
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario