The Super Trend

Der Supertrend-Indikator ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug, das sich über die Kurscharts legt, um Markttrends (aufwärts/abwärts) anzuzeigen und potenzielle Kauf-/Verkaufspunkte zu signalisieren. Dabei werden die Kursentwicklung und die Volatilität (Average True Range - ATR) genutzt, um eine visuelle Linie zu erstellen, die ihre Farbe ändert (grün für einen Aufwärtstrend, rot für einen Abwärtstrend) und als dynamische Unterstützung/Widerstand fungiert, die Händlern hilft, die Trendrichtung zu erkennen, die aber aufgrund ihres verzögerten Charakters bestätigt werden muss .

