GaoDong Fully Automatic Risk Control MT5 EA

Account Profit & Loss Killer

Full Account-Level Intelligent Risk Management EA (MT5)



📌 Produkteinführung

Account Profit & Loss Killer ist ein Account-Level Risk Management EA, der speziell für Hochfrequenzhandel, Scalping-Systeme, Hedging und Grid-Strategien entwickelt wurde.

Er nimmt an keiner Handelsstrategie teil; er konzentriert sich nur auf eine Sache:

Wenn der gesamte schwebende Gewinn oder der gesamte schwebende Verlust aller Positionen im Konto den von Ihnen festgelegten Betrag erreicht, schließt er sofort und innerhalb von Millisekunden zwangsweise alle Aufträge im Konto.

Dies ist ein echtes "Vollkonto-Risikomanagement-Tool"."



🚀 Kernfunktionen

✅ Risikokontrolle auf Kontoebene

- Echtzeit-Echtzeit-Überwachung aller offenen Positionen im Konto

- ✔ Orders, die unter diesem EA platziert wurden

- ✔ Orders, die unter anderen EAs platziert wurden

- ✔ Manuell platzierte Orders

- Keine Unterscheidung zwischen Anlageklassen

- Keine Unterscheidung zwischen Marktrichtung

- Keine Unterscheidung zwischen Magic (bezieht sich wahrscheinlich auf eine bestimmte Handelsstrategie)

- Sofortige Verarbeitung, nachdem Bedingungen ausgelöst wurden



💰 Account-Level Profit Taking

- Wenn der gesamte schwebende Gewinn aller offenen Positionen ≥ dem eingestellten Betrag

- Automatisches Schließen mit einem Klick

- Einfrieren von Gewinnen, um Rückgaben zu verhindern

Geeignet für:

- Intraday-Gewinnbegrenzung

- Unbeaufsichtigter VPS

- Gewinnabsicherung bei Hochfrequenz-Strategien



🛑 Verlust-Stopp-Loss auf Kontoebene

- Wenn der schwebende Gesamtverlust aller offenen Positionen ≤ dem eingestellten Betrag ist

- Automatisches Schließen mit einemEin-Klick-Schließung

- Verhindert erhebliche Verluste aufgrund extremer Marktbedingungen oder EA-Fehlfunktionen



⚡ Millisekunden-Level-Ausführung

- Verwendet einen Millisekunden-Timer-Mechanismus

- Unabhängig von Marktschwankungen (kein typischer OnTick)

- Bleibt auch bei schnelllebigen Marktbedingungen stabil und zuverlässig, Unterbrechungs- und Wiederverbindungsszenarien und Hochfrequenzhandelsumgebungen



🧠 Design-Philosophie

- ❌ Sagt keine Marktbewegungen voraus

- ❌ Beeinflusst keine Handelsstrategien

- ❌ Verändert keine Backtesting-Ergebnisse

- ❌ Beeinflusst keine bestehende Expert Advisor (EA)-Logik

👉 Es existiert ausschließlich als unabhängiges Risikokontrollmodul außerhalb des Handelssystems.

Sie können es sich so vorstellen:

🔥 Die "Sicherung/Notbremse/Nuklearknopf" für Ihr Handelskonto



🧩 Anwendbare Szenarien

- ✔ Scalping-Systeme

- ✔ Hedging/Grid/Martingale EAs

- ✔ Konten mit mehreren gleichzeitig laufenden EAs

- ✔ Manuelles + EA-Hybrid-Trading

- ✔ Bybit MT4/MT5

- ✔ 24/7 unattended VPS



🛠 Parameter Erläuterung

- Total Unrealized Profit Closing Amount
Sobald dieser Gewinnbetrag erreicht ist, werden alle Aufträge auf dem Konto sofort geschlossen.

- Total Unrealized Loss Closing Amount
Sobald dieser Verlustbetrag erreicht ist, werden alle Orders im Konto sofort geschlossen.

- Check Interval (milliseconds)
Die Häufigkeit der Erkennung der Risikokontrolle; je kleiner der Wert, desto schneller die Reaktion.



📖 How to Use

1. Hängen Sie den EA an ein beliebiges Diagramm an.

2. Legen Sie den Gewinn/Verlust-Betrag auf Kontoebene fest.

3. Der EA wird automatisch ausgeführt, es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

⚠️ Hinweis:

Dies ist ein Tool zur Risikokontrolle auf Kontoebene. Sobald die Bedingungen ausgelöst werden, werden alle Aufträge auf dem Konto liquidiert.



🔐 Sicherheit und Compliance

- ✔ Verwendet keine DLLs

- ✔ Liest oder schreibt keine Dateien

- ✔ Stellt keine Netzwerkanfragen

- ✔ Sammelt keine Kontoinformationen

- ✔ Kann automatisch über die offizielle MQL5-Verifizierung verifiziert werden.



🎯 Zusammenfassung

Account Profit & Loss Killer bietet eine klare, verlässliche und unumstößliche Grundlinie für die Risikokontrolle in Ihrem Handelskonto.

Es ist keine Strategie,

sondern die letzte Verteidigungslinie, die alle Strategien schützt.
Weitere Produkte dieses Autors
GaoDong Fully Automatic Risk Control MT4 EA
Zhengdong Gao
Experten
Account Profit & Loss Killer Full Account-Level Intelligent Risk Management EA (MT5) ⸻ Produkteinführung Account Profit & Loss Killer ist ein Account-Level Risk Management EA, der speziell für Hochfrequenzhandel, Scalping-Systeme, Hedging und Grid-Strategien entwickelt wurde. Er nimmt an keiner Handelsstrategie teil; er konzentriert sich nur auf eine Sache: Wenn der gesamte schwebende Gewinn oder der gesamte schwebende Verlust aller Positionen im Konto den von Ihnen festgelegten Betrag
FREE
Gaodong Balanced hedging system MT4 EA
Zhengdong Gao
Experten
Gaodong Balanced Hedging System MT4 EA - Intelligent Balanced Hedging System Produkteinführung Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es basiert auf dem Prinzip "Point Spread Arbitrage + dynamische Risikokontrolle", um stabile und wiederholbare Marktstrukturen für verschiedene Instrumente zu finden. Dieses System wurde in Langzeittests getestet und hat dabei seine strenge Logik, Robustheit
Gaodong Nervous System MT4 EA
Zhengdong Gao
Experten
Gaodong Nervous System EA - Intelligentes Nervensystem Produkteinführung Das Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es nutzt ein "Point-Spread-Arbitrage + dynamische Risikokontrolle"-Framework, um stabile und wiederholbare Marktstrukturen über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren. Das System wurde einer Langzeitvalidierung unterzogen, die eine strenge Logik und robuste Zuverlässi
Gaodong Nervous System EA
Zhengdong Gao
Experten
Gaodong Nervous System EA - Intelligentes Nervensystem Produkteinführung Das Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es nutzt ein "Point-Spread-Arbitrage + dynamische Risikokontrolle"-Framework, um stabile und wiederholbare Marktstrukturen über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren. Das System wurde einer Langzeitvalidierung unterzogen, die eine strenge Logik und robuste Zuverlässi
GaoDong Gold Machine Gun MT5 EA
Zhengdong Gao
Experten
Eine freundliche Erinnerung: Dies ist eine goldspezifische Version. Neujahrsangebot: Rabatt für einen Monat, ursprünglich $800 pro Monat, jetzt $199. Das Angebot endet am 30. Januar 2026. Nach Ablauf der Aktion wird der Preis wieder auf $800 pro Monat zurückgesetzt. GaoDong Machine Gun EA (MT5) ⸻ Produkteinführung GaoDong Machine Gun EA v1.1 ist ein automatisiertes Hochgeschwindigkeitshandelssystem, das speziell für hochvolatile Marktumgebungen entwickelt wurde und mit der MetaTrader 5 (MT5)-
Gaodong Balanced hedging system MT5 EA
Zhengdong Gao
Experten
Gaodong Balanced hedging system MT5 EA Produkteinführung Der Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es nutzt ein "Point Spread Arbitrage + Dynamic Risk Control"-Framework, um stabile und wiederholbare Marktstrukturen über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren. Das System wurde einer Langzeitvalidierung unterzogen, die eine strenge Logik und robuste Zuverlässigkeit demonstriert. Es
GaoDong Precision Scalping Engine MT5 EA
Zhengdong Gao
Experten
Precision Scalping Engine Hochpräzises Scalping-Handelsprogramm (MT5) ⸻ Produktphilosophie Beim echten Scalping geht es nicht um glücksbasierte Einstiegspunkte, sondern um die ultimative Kontrolle über Preisrhythmus, Ausführungsgeschwindigkeit und Risikogrenzen. Precision Scalping Engine wurde genau für diese Handelsphilosophie entwickelt. ⸻ Core Positioning Dies ist ein professionelles Scalping-Handelsprogramm, das sich auf kurzfristige Preisschwankungen konzentriert. Durch ein
GaoDong Triangular Hedge Intelligent MT5 EA
Zhengdong Gao
Experten
Neujahrsangebot: 80% Rabatt für den ersten Monat, Angebot gültig bis 30. Januar 2026. GaoDong Triangular Hedge Intelligent Trading EA -- Stabil, neutral, langfristig angelegt ⸻ Produkteinführung Der Triangular Hedge EA ist ein intelligentes Hedging-Handelssystem, das auf der Grundlage von Multi-Market-Korrelationen entwickelt wurde.Durch den koordinierten Einsatz mehrerer Instrumente erzielt es eine gleichmäßigere und stabilere Kontoperformance. Dieses System verfolgt keine hochfrequenten
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension