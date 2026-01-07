GaoDong Fully Automatic Risk Control MT5 EA

Account Profit & Loss Killer



Full Account-Level Intelligent Risk Management EA (MT5)



⸻



📌 Produkteinführung



Account Profit & Loss Killer ist ein Account-Level Risk Management EA, der speziell für Hochfrequenzhandel, Scalping-Systeme, Hedging und Grid-Strategien entwickelt wurde.



Er nimmt an keiner Handelsstrategie teil; er konzentriert sich nur auf eine Sache:



Wenn der gesamte schwebende Gewinn oder der gesamte schwebende Verlust aller Positionen im Konto den von Ihnen festgelegten Betrag erreicht, schließt er sofort und innerhalb von Millisekunden zwangsweise alle Aufträge im Konto.



Dies ist ein echtes "Vollkonto-Risikomanagement-Tool"."



⸻



🚀 Kernfunktionen



✅ Risikokontrolle auf Kontoebene



- Echtzeit-Echtzeit-Überwachung aller offenen Positionen im Konto



- ✔ Orders, die unter diesem EA platziert wurden



- ✔ Orders, die unter anderen EAs platziert wurden



- ✔ Manuell platzierte Orders



- Keine Unterscheidung zwischen Anlageklassen



- Keine Unterscheidung zwischen Marktrichtung



- Keine Unterscheidung zwischen Magic (bezieht sich wahrscheinlich auf eine bestimmte Handelsstrategie)



- Sofortige Verarbeitung, nachdem Bedingungen ausgelöst wurden



⸻



💰 Account-Level Profit Taking



- Wenn der gesamte schwebende Gewinn aller offenen Positionen ≥ dem eingestellten Betrag



- Automatisches Schließen mit einem Klick



- Einfrieren von Gewinnen, um Rückgaben zu verhindern



Geeignet für:



- Intraday-Gewinnbegrenzung



- Unbeaufsichtigter VPS



- Gewinnabsicherung bei Hochfrequenz-Strategien



⸻



🛑 Verlust-Stopp-Loss auf Kontoebene



- Wenn der schwebende Gesamtverlust aller offenen Positionen ≤ dem eingestellten Betrag ist



- Automatisches Schließen mit einemEin-Klick-Schließung



- Verhindert erhebliche Verluste aufgrund extremer Marktbedingungen oder EA-Fehlfunktionen



⸻



⚡ Millisekunden-Level-Ausführung



- Verwendet einen Millisekunden-Timer-Mechanismus



- Unabhängig von Marktschwankungen (kein typischer OnTick)



- Bleibt auch bei schnelllebigen Marktbedingungen stabil und zuverlässig, Unterbrechungs- und Wiederverbindungsszenarien und Hochfrequenzhandelsumgebungen



⸻



🧠 Design-Philosophie



- ❌ Sagt keine Marktbewegungen voraus



- ❌ Beeinflusst keine Handelsstrategien



- ❌ Verändert keine Backtesting-Ergebnisse



- ❌ Beeinflusst keine bestehende Expert Advisor (EA)-Logik



👉 Es existiert ausschließlich als unabhängiges Risikokontrollmodul außerhalb des Handelssystems.



Sie können es sich so vorstellen:



🔥 Die "Sicherung/Notbremse/Nuklearknopf" für Ihr Handelskonto



⸻



🧩 Anwendbare Szenarien



- ✔ Scalping-Systeme



- ✔ Hedging/Grid/Martingale EAs



- ✔ Konten mit mehreren gleichzeitig laufenden EAs



- ✔ Manuelles + EA-Hybrid-Trading



- ✔ Bybit MT4/MT5



- ✔ 24/7 unattended VPS



⸻



🛠 Parameter Erläuterung



- Total Unrealized Profit Closing Amount

Sobald dieser Gewinnbetrag erreicht ist, werden alle Aufträge auf dem Konto sofort geschlossen.



- Total Unrealized Loss Closing Amount

Sobald dieser Verlustbetrag erreicht ist, werden alle Orders im Konto sofort geschlossen.



- Check Interval (milliseconds)

Die Häufigkeit der Erkennung der Risikokontrolle; je kleiner der Wert, desto schneller die Reaktion.



⸻



📖 How to Use



1. Hängen Sie den EA an ein beliebiges Diagramm an.



2. Legen Sie den Gewinn/Verlust-Betrag auf Kontoebene fest.



3. Der EA wird automatisch ausgeführt, es sind keine weiteren Schritte erforderlich.



⚠️ Hinweis:



Dies ist ein Tool zur Risikokontrolle auf Kontoebene. Sobald die Bedingungen ausgelöst werden, werden alle Aufträge auf dem Konto liquidiert.



⸻



🔐 Sicherheit und Compliance



- ✔ Verwendet keine DLLs



- ✔ Liest oder schreibt keine Dateien



- ✔ Stellt keine Netzwerkanfragen



- ✔ Sammelt keine Kontoinformationen



- ✔ Kann automatisch über die offizielle MQL5-Verifizierung verifiziert werden.



⸻



🎯 Zusammenfassung



Account Profit & Loss Killer bietet eine klare, verlässliche und unumstößliche Grundlinie für die Risikokontrolle in Ihrem Handelskonto.



Es ist keine Strategie,



sondern die letzte Verteidigungslinie, die alle Strategien schützt.