Smart Bulk TP Setter

Smart Bulk TP Setter - Gestión Eficiente de Take Profit (Script MT5)

El Smart Bulk TP Setter es un script de alta eficiencia para MetaTrader 5 (MT5), diseñado para dar a los operadores un control preciso sobre múltiples posiciones abiertas.
En lugar de establecer los niveles de Take Profit (TP) uno por uno, este script le permite sincronizar instantáneamente un precio TP unificado a través de las posiciones seleccionadas con un solo clic, utilizando filtros inteligentes.

Características Principales y Filtrado Inteligente

Sincronización masiva de TP

  • Establece instantáneamente el mismo nivel de Take Profit para todas las posiciones seleccionadas en una sola ejecución.

Filtrado por Tipo (Compra / Venta / Todas)

  • Aplicar sólo a posiciones de Compra

  • Aplicar sólo a posiciones de Venta

  • Aplicar a todas las posiciones, independientemente de la dirección

Ámbito del Símbolo

  • Sólo símbolo actual (por defecto): Aplica los cambios de TP sólo a las posiciones del gráfico activo.

  • Todos los Símbolos: Aplica los cambios de TP a todos los símbolos abiertos en el terminal.

Cumplimiento de Riesgos

  • Se mantienen los niveles de Stop Loss (SL) existentes.

  • La ejecución es rápida y controlada para minimizar los errores.

Usuarios previstos

  • Traders que gestionan sistemas de rejilla o múltiples operaciones manuales.

  • Scalpers que abren y gestionan posiciones con frecuencia y rapidez.

  • Gestores de carteras que controlan la exposición a múltiples pares de divisas o instrumentos.

Resumen

El Smart Bulk TP Setter simplifica la gestión de operaciones, reduce los errores manuales y proporciona ajustes de TP precisos, rápidos y controlados para múltiples posiciones simultáneamente.


Productos recomendados
Telegram Singal Sender MT5
Biswarup Banerjee
Utilidades
Eleva tu capacidad de compartir señales de forex con el Telegram Signal Sender MT5, una poderosa utilidad diseñada para automatizar y simplificar el proceso de enviar señales de trading a tu canal de Telegram, perfecta tanto para proveedores de señales principiantes como establecidos. Ampliamente elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y foros de MQL5 por su eficiencia en la distribución de señales, esta herramienta es
TrendLine Pending Order Tool
Marcelo Guimaraes de Lima
Utilidades
Esta utilidad abre órdenes cuando la vela toca la línea de tendencia colocada manualmente, como si fuera una orden pendiente más articulada.  Se puede utilizar en cualquier activo, cuando abre la orden elimina la línea que tocó y crea una Flecha. En este caso se utiliza para operaciones de reversión de precios, abre una orden de venta cuando la vela alcista toca la línea de abajo hacia arriba y abre una orden de compra cuando la vela bajista toca la línea de arriba hacia abajo.  Puedes ajustar
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Utilidades
Este Asesor Experto supervisa todas las posiciones abiertas a través de todos los símbolos en MetaTrader 5. Cada vez que un Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) se establece manualmente o se ajusta en cualquier posición, el EA aplica automáticamente ese valor a todas las demás posiciones abiertas , independientemente del símbolo o tipo de orden (Compra / Venta). Esto asegura niveles de SL y TP consistentes y sincronizados en toda su cuenta. ¡Perfecto para el trading móvil a través de tablet o sm
One Click Breakeven
Kai Wei Luo
Utilidades
Función de equilibrio con un solo clic: Para múltiples órdenes de la misma divisa pero diferentes tipos de orden (venta o compra), bajo la condición de que la posición global sea rentable, establezca el mismo nivel de stop-loss o nivel de take-profit. Por ejemplo: actualmente hay 10 órdenes EURUSD, incluyendo 7 órdenes de venta y 3 órdenes de compra. Cuando la posición global es rentable, si el take-profit global para las órdenes de venta se fija en 50 puntos: (1) Cuando el beneficio total de la
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
Utilidades
La utilidad TELEGRAM BROADCAST le ayuda a publicar instantáneamente su comercio en el canal de Telegram. Si hace tiempo que desea crear su propio canal de Telegram con señales FOREX, entonces esto es lo que necesita. TELEGRAM BROADCAST puede enviar mensajes: Apertura y cierre de tratos; Colocación y eliminación de pedidos pendientes; Modificación de stop loss y take provision (último pedido); Detener la pérdida y tomar prov desencadenado; Activación y eliminación de una orden pendiente: Envío
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Utilidades
Función del panel de control comercial Función normal de un solo clic Cerrar todo Cerrar todo Beneficio Cerrar todas las pérdidas Cerrar todas las órdenes pendientes Cerrar todo Vender Cerrar Todas las compras Función avanzada de un clic 1. Cierre Parcial del Lote de Venta por Porcentaje Le ayudará a cerrar parcialmente todas las posiciones abiertas por el porcentaje deseado. Ya no es necesario cerrar parcialmente una por una todas las posiciones abiertas. Introducción manual del porcentaje
Click Sent Order
Supanat Wiboonpanit
Utilidades
Este programa es una GUI para la emisión de órdenes que se puede hacer más rápidamente. Más rápido TP SL ajuste Este programa no es una plataforma de negociación automatizada. El trading es arriesgado, por favor gestione su riesgo. No aceptamos ninguna responsabilidad. Debe ser probado con Demo antes de usarlo con Real. Normalmente, el ajuste establece el riesgo a 1:1 para cambiar manualmente o para introducir el riesgo a x:1, donde x se puede introducir y todo puede moverse libremente. Gracias
Strategy Manager Plus
Erwann Pannerec
Utilidades
Strategy Manager es un Tablero de Control Multi-Marco de Tiempo y Multi-Divisa para Metatrader 4 y 5. Gracias a una interfaz gráfica de usuario externa y gratuita, construya su propia estrategia combinando cualquier indicador y cargándolo en el panel para ver el resultado. Además, puede configurar con precisión sus operaciones y notificaciones automáticas y utilizar indicadores de Stop-Loss, beneficio parcial o límite. Filtre sus operaciones automáticas y notificaciones con el calendario de divi
Manage Positions
Dragan Drenjanin
Utilidades
Manage Positions es un script MT5 diseñado con cinco opciones distintas para gestionar eficientemente las posiciones abiertas. Ofrece una funcionalidad versátil, permitiendo tanto un impacto global en todos los pares de divisas como una influencia localizada en pares específicos de interés. Además, los usuarios pueden centrarse en determinados pares de divisas para adaptar sus acciones en consecuencia. Por ejemplo, dejar vacío el campo "DEJAR EN BLANCO para gestionar posiciones de TODOS los sím
Extra Martingale MT5
Vladimir Pokora
Utilidades
¿Tiene pérdidas? No importa. Puede utilizar esta herramienta Extra martingala. En el conjunto de la pérdida de su comercio o el comercio de su EA , esta herramienta se abrirá otro comercio a un precio mejor. También puede abrir múltiples operaciones a diferentes distancias y con diferentes tamaños de lote. A cada operación se le asignará un TakeProfit. Esta herramienta tiene muchos ajustes. Puede establecer tamaños de lote variables, distancias de operación variables, tamaños de TakeProfit vari
Lot Size Calculator Premium MT5
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Utilidades
Empecé como un completo novato en el comercio sin entender lo que era un pip, no entender el apalancamiento o la forma de factor de riesgo para gestionar mis operaciones. Han pasado casi 3 años. Tengo más conocimientos de trading. Mis operaciones siguen mejorando a medida que trabajo en mi estrategia, el análisis técnico, la psicología de las operaciones y la gestión del riesgo. Una cosa que no me preocupa es conseguir el volumen adecuado para el riesgo de cada operación. No mucho después de emp
Session High Low Tracker MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Session High Low Tracker - Herramienta esencial de análisis de precios multisesión Potente análisis de sesiones de mercado para operadores serios Precio: $30 Descripción del producto Session High Low Tracker es una utilidad avanzada de MetaTrader que identifica y muestra automáticamente los puntos altos y bajos de los precios en las sesiones asiáticas, londinenses y neoyorquinas. Esta herramienta profesional ayuda a los operadores a reconocer los niveles clave del mercado, identificar posibles r
Multi Pairs Trading MT5
Ziheng Zhuang
Utilidades
Este asesor es un panel de negociación con un solo clic para múltiples pares. Hacer clic       ABIERTO       Botón para abrir órdenes para pares seleccionados. Hacer clic       CERCA       Botón para cerrar órdenes para pares seleccionados. El lote del pedido es el número ingresado por el usuario. Un número positivo corresponde a una orden de compra, un número negativo corresponde a una orden de venta. Haga clic en el botón   CERRAR   para cerrar el pedido completo en lugar de un cierre parcial
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
La utilidad TELEGRAM BROADCAST ayuda a publicar instantáneamente tus operaciones en el canal de Telegram. Si usted ha deseado durante mucho tiempo para crear su canal de Telegram con señales FOREX, entonces esto es lo que necesita. ATENCIÓN. Esta es una versión DEMO, tiene limitaciones - envío de mensajes no más de 1 vez en 300 segundos Versión de PAGO: https: //www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST puede enviar mensajes: Apertura y cierre d
FREE
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
MultiChart Pro – Herramienta de Gestión de Gráficos para MetaTrader 5 Este Asesor Experto (EA) permite automatizar la apertura y configuración de gráficos en MetaTrader 5. Admite la configuración de hasta cuatro gráficos con marcos temporales y plantillas específicas, incluidos los gráficos offline. Funcionalidad Apertura de Gráficos: Abre hasta tres gráficos adicionales (por ejemplo, D1, M1, M15) y un gráfico offline (por ejemplo, 10 segundos), configurando el gráfico actual (por ejemplo, M5).
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
JOHN EA - ASISTENTE DE TRADING MANUAL Herramienta profesional de gestión de órdenes y control de riesgos DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO JOHN EA es un asistente manual de negociación diseñado para ayudarle a gestionar eficientemente múltiples órdenes pendientes en MetaTrader 5. NO se trata de un robot de trading automatizado - usted mantiene el control total sobre todas las decisiones de trading mientras que el EA proporciona herramientas avanzadas de gestión de órdenes, funciones de gestión de riesg
FREE
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilidades
Es una utilidad que publica mensajes personalizados en Telegram basados en la actividad de trading de la cuenta. Una vez que la utilidad está en el gráfico, con cada nueva posición abierta del mismo símbolo del gráfico al que se añade la utilidad, se enviará un mensaje personalizado al grupo de Telegram definido en los parámetros de entrada. La utilidad publicará en el grupo de Telegram si se abre una nueva posición y si es el mismo símbolo que el gráfico en el que se está ejecutando la utilidad
Chart Sync Manager MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Un gráfico. Control total. Deje de perder tiempo administrando objetos, colores y configuraciones en cada gráfico por separado. Con       Administrador de sincronización de gráficos   , puede       Sincroniza, copia y controla todos tus gráficos de MetaTrader       al instante, utilizando solo un panel y unos pocos atajos. Dibuja una vez, actualiza en todas partes. Abre y cierra gráficos con un solo clic. Mantén tu espacio de trabajo ordenado con       Gestión de objetos basada en símbolos   . Y
Panel Trader MT5
Maksim Vershinin
Utilidades
Panel de negociación para operar con rapidez y comodidad. El panel permite abrir y cerrar órdenes rápidamente. Cierre de órdenes por separado para posiciones de Venta y Compra. También es posible cerrar todas las órdenes por completo. El panel de negociación muestra información sobre el beneficio, el volumen total y el número de órdenes para las posiciones de Venta y Compra. A veces algunas posiciones pueden no cerrarse debido a la volatilidad del mercado. En este caso, haga clic en cerrar la
Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
4.8 (5)
Utilidades
DESCRIPCIÓN: El EA es un gestor de operaciones para gestionar operaciones manuales o de otro tipo por EA. Puede colocar Stoploss, Takeprofit, Trailing, y Martingale / Promedio de todas las posiciones abiertas. Asegúrese de colocar sólo 1 tipo de órdenes abiertas para cada símbolo ( Ejemplos: 1 Compra o 1 Venta). El EA no abrirá las operaciones iniciales, pero puede ser backtested para ver cómo funciona. CARACTERÍSTICAS: Modo Multidivisa o Par Único. Colocación de Stoploss / Takeprofit. Auto Mar
Trades Time Manager MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Tome el control de su rutina comercial sin esfuerzo con el revolucionario Trades Time Manager. Esta potente herramienta automatiza la ejecución de órdenes en momentos designados, transformando su enfoque comercial. Elabore listas de tareas personalizadas para diversas acciones comerciales, desde comprar hasta establecer órdenes, todo sin intervención manual. Guía de entradas e instalación de Trades Time Manager Si desea recibir notificaciones sobre el EA, agregue nuestra URL al terminal MT4/MT5
Magic Alert
Siyabonga Sandile Khanyile
Utilidades
Perder oportunidades de entrada, salidas rentables o la oportunidad de hacer montajes rentables en el gráfico puede ser muy frustrante para un trader.Esta herramienta le ayudará dándole alertas si sus criterios o condiciones se han cumplido plenamente.Le enviará alertas basadas en las condiciones que haya establecido y las enviará a través de correo electrónico y notificaciones mql5 (portátil y dispositivos móviles). 1.Creación de alertas Para crear una alerta, primero debes darle un nombre a la
Complete Pending Orders N Grid System MT5
Leonid Basis
Utilidades
Complete Pending Orders Grid System abre cualquier combinación de órdenes pendientes Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit y Sell Limit y cierra todas las órdenes pendientes existentes. Sólo tiene que soltar este script en el gráfico de un par de divisas deseado. Antes de colocar todas las órdenes pendientes, se abre la ventana de entrada que le permite modificar todos los parámetros de entrada: DeleteAllPendings - si es 'true', entonces todas las órdenes pendientes (para la divisa actual) son eliminad
Auto ATR sl tp
SAUD ALHINDAL
Utilidades
Auto stop loss y take profit y trailing stop en cualquier posición abierta en el gráfico, Cuando se abren posiciones manualmente se gestionará el comercio y establecer el stop loss / take profit y trailing stop basado en el calculo de Average true range con factor de riesgo por defecto 1:3 . También puede utilizar stop loss normal, take profit y trailing. Entradas Stop Loss (en pips) Take Profit (en pips) Trailing Stop (en pips) Trailing Step (en pips) Usar ATR = true Periodo ATR Riesgo Recomp
Panel Trade Basic
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilidades
Panel Trade Basic es un panel compacto y funcional para operar con rapidez desde el gráfico. Ejecuta órdenes BUY, SELL, LIMIT y cierra posiciones con un solo clic o tecla. Controla el lote, SL y TP al instante, sin menús ni complicaciones. Panel flotante y arrastrable. Órdenes al mercado y pendientes. Teclas rápidas para operar. Visualización de P&L y margen en tiempo real. Ideal para traders manuales que valoran la velocidad y el control. Tecla BUY (C) Tecla SELL (V) Tecla CLOSE ALL (X) Tecl
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilidades
BossFXTradePanelEA (MT5) [Primeras 10 copias vendidas a un precio de 50 USD que aumentará a 99USD]. BossFXTradePanelEA es un panel de gestión de operaciones totalmente interactivo diseñado para MetaTrader 5, que proporciona a los operadores una interfaz fácil de usar con un solo clic para ejecutar y gestionar operaciones. Este EA simplifica la ejecución de operaciones , la gestión de riesgos y el control de posiciones combinando órdenes de mercado, stop loss, take profit, trailing stops y funcio
Rosy Pro Panel MT5
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilidades
Descargar DEMO aquí https://www.mql5.com/en/blogs/post/759772 Un último panel que nunca has visto antes. Compacto y bonito panel de operaciones con gran P/L total y su porcentaje. Grupos para resumen de operaciones disponibles: Billete, Símbolo, Tipo, Categoría y Mágico. El campo de precio medio le ayuda a conocer el precio medio y la dirección de sus operaciones. Establezca la magia y el comentario de sus operaciones de forma muy sencilla. Agrupe el cierre por símbolo, tipo, categoría o magia
AW Metatrader to Telegram MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Utilidades
Un sistema automatizado de envío de notificaciones para que ninguno de tus suscriptores se pierda tus eventos de trading desde tu terminal de trading. Una utilidad que envía notificaciones al mensajero Telegram sobre cualquier operación comercial en su cuenta. Instrucciones paso a paso para conectar la utilidad a un canal en Telegram -> AQUÍ / MT4 -> AQUÍ ventajas: Fácil configuración e instrucciones detalladas, Posibilidad de enviar capturas de pantalla ajustables, Texto de notificación persona
Equity and Balance Account Protector
Anton Frederic Burmester
Utilidades
¿No quiere arriesgar o perder su cuenta de trading personal o la de su empresa de prop trading por un simple Margin Call o un Límite de Pérdidas excedido? ¡Entonces este Asesor Experto es la solución para usted! Este Asesor Experto monitoriza la Equidad o el Balance de su cuenta, ¡o incluso ambos! Si la Equidad y / o Balance caen por debajo de sus límites de parada definidos, la EA cierra todas sus posiciones y le mantiene tan en la pista. Opciones y Variables: Valores Monitorizados: Elija qué
Percentage Break Even EA
Udeme Anietie Okon
Utilidades
Este es un EA de punto de equilibrio (BE)/punto de equilibrio plus (BE+). Mueve su stop loss a BE o BE+ basado en el porcentaje preestablecido del TP actual. Puede editar el porcentaje en la sección de entrada. Este EA establece el punto de equilibrio tanto para operaciones abiertas manualmente como para operaciones abiertas automáticamente . Mover el stop-loss a un punto de equilibrio o BE+ es popular entre los operadores que desean proteger sus operaciones y dejar que las operaciones se ejecu
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Otros productos de este autor
Apex StopLoss Manager
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilidades
Apex StopLoss Manager - Herramienta avanzada de control de riesgos Apex StopLoss Manager es un script profesional de gestión de riesgos diseñado para ofrecer a los operadores un control preciso e intencionado sobre el comportamiento de los Stop Loss, especialmente en situaciones en las que el spread y los costes de ejecución pueden causar pérdidas involuntarias. Esta herramienta se centra en la precisión, la disciplina y el control manual más que en la lógica de negociación automatizada. Qué ha
FREE
SL Based TP Multiplier
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilidades
Esta utilidad ayuda a los operadores a gestionar el riesgo calculando los niveles de Take Profit en función de la distancia del Stop Loss. El script calcula la distancia entre el Precio de Apertura y el Stop Loss, la multiplica por un ratio definido por el usuario (R-Multiple) y modifica la orden Take Profit en consecuencia. Funciones clave: 1. Cálculo automático de TP: Establece el Take Profit en función de la distancia del Stop Loss (por ejemplo, 1:2, 1:3). 2. Soporte multisímbolo: Puede pr
FREE
Smart Bulk SL Setter
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilidades
Ajustador Inteligente de SL ¿Cansado del caos de ajustar manualmente los niveles de Stop Loss operación por operación? ¡Diga adiós al tedioso trabajo manual y hola a un control de riesgo superior! El Smart Bulk SL Setter es el script inteligente que le otorga el poder de la gestión colectiva de Stop Loss con un solo clic. Este script está diseñado para actuar como un "Escudo de Seguridad" automatizado, asegurando que cada posición abierta esté protegida instantáneamente dentro de los límites de
FREE
Smart Bulk Order Closer
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilidades
Cierre inteligente de órdenes masivas Cierre operaciones de forma inteligente basándose en condiciones reales de pérdidas y ganancias. Cerrar operaciones manualmente una a una durante movimientos rápidos del mercado es ineficiente y arriesgado. La mayoría de los scripts estándar se limitan a cerrar todas las posiciones sin tener en cuenta si una operación es rentable o perdedora. Smart Bulk Order Closer es una utilidad de precisión diseñada para cerrar operaciones de forma selectiva en función
FREE
Lock and Peel Pro Advanced Risk Manager
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilidades
Gestor Avanzado del Punto de Equilibrio y Cierre Parcial (Script MT5) Este script es una utilidad de gestión de operaciones diseñada para aplicar la protección del punto de equilibrio y el cierre parcial de posiciones a las posiciones abiertas existentes mediante una lógica clara basada en reglas. Se ejecuta una vez cuando se adjunta a un gráfico y realiza sólo las acciones explícitamente habilitadas a través de las entradas del usuario. No hay ejecución en segundo plano, no hay decisiones de n
FREE
Filtro:
Lilian_Lebanon
64
Lilian_Lebanon 2025.12.24 17:22 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
68
Mohamed Hassan 2025.12.22 15:25 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Alex
66
Alex 2025.12.22 14:44 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ahmed_Esmaeel
64
Ahmed_Esmaeel 2025.12.22 12:34 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Lionardo1122
64
Lionardo1122 2025.12.22 11:54 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario