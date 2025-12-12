Smart Bulk TP Setter - Gestión Eficiente de Take Profit (Script MT5)

El Smart Bulk TP Setter es un script de alta eficiencia para MetaTrader 5 (MT5), diseñado para dar a los operadores un control preciso sobre múltiples posiciones abiertas.

En lugar de establecer los niveles de Take Profit (TP) uno por uno, este script le permite sincronizar instantáneamente un precio TP unificado a través de las posiciones seleccionadas con un solo clic, utilizando filtros inteligentes.

Características Principales y Filtrado Inteligente

Sincronización masiva de TP

Establece instantáneamente el mismo nivel de Take Profit para todas las posiciones seleccionadas en una sola ejecución.

Filtrado por Tipo (Compra / Venta / Todas)

Aplicar sólo a posiciones de Compra

Aplicar sólo a posiciones de Venta

Aplicar a todas las posiciones, independientemente de la dirección

Ámbito del Símbolo

Sólo símbolo actual (por defecto): Aplica los cambios de TP sólo a las posiciones del gráfico activo.

Todos los Símbolos: Aplica los cambios de TP a todos los símbolos abiertos en el terminal.

Cumplimiento de Riesgos

Se mantienen los niveles de Stop Loss (SL) existentes.

La ejecución es rápida y controlada para minimizar los errores.

Usuarios previstos

Traders que gestionan sistemas de rejilla o múltiples operaciones manuales.

Scalpers que abren y gestionan posiciones con frecuencia y rapidez.

Gestores de carteras que controlan la exposición a múltiples pares de divisas o instrumentos.

Resumen

El Smart Bulk TP Setter simplifica la gestión de operaciones, reduce los errores manuales y proporciona ajustes de TP precisos, rápidos y controlados para múltiples posiciones simultáneamente.