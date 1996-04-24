Trade Copier TF Master Expert Advisor MT5

Der TF Master Trade Copier Expert Advisor ist ein intelligentes, vollautomatisches Tool für MetaTrader 5, das das nahtlose und genaue Kopieren von Trades von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten ermöglicht.

Es wurde für Händler entwickelt, die mehrere Konten verwalten und Trades schnell und fehlerfrei über verschiedene Konten hinweg replizieren möchten.

Tabelle von Trade Copier TF Master Expert Advisor

Funktion Kategorie

Einzelheiten

Indikator-Kategorien

Trading Assist MT5 Indikatoren, Expert Advisor (EA) in MT5

Plattformen

MetaTrader 5

Trading-Fähigkeiten

Grundlegend

Zeitrahmen

Multi-Timeframe MT5 Indikatoren

Handelsinstrumente

Forex, Krypto, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Aktien

Trade Copier TF Master auf einen Blick

TF Master Trade Copier EA ist auf einem dreiteiligen System aufgebaut: Master, Slave und Read Diese Struktur stellt sicher, dass Trades effizient und genau kopiert werden.

  • Wenn Sie die Option "ON" aktivieren, werden alle offenen und geschlossenen Trades des Master-Kontos sofort auf die Slave-Konten kopiert.
  • Handelsdetails wie Volumen, Take Profit (TP), Stop Loss (SL) und Auftragstyp werden fehlerfrei kopiert.

Master-Slave-Operationsprozess

Master-Konto

Alle Trades werden auf dem Master-Konto ausgeführt, und der EA verarbeitet alle Aufträge und Einstellungen für Gewinn und Verlust und bereitet sie für eine schnelle Übertragung vor.

Slave-Konto

Trades vom Master-Konto werden automatisch auf das Slave-Konto kopiert. Details wie Volumen, Auftragsart, TP, SL und Kommentare bleiben unverändert.

Verbindung und Übertragung

Der EA kann Trades lokal oder über VPS in weniger als 0,5 Sekunden kopieren. Die Benutzer können das Handelsvolumen durch feste Lots, prozentuale Balance oder Strategien wie Martingale steuern.

Zeitanzeige im Chart

Der EA kann sowohl die Serverzeit des Brokers als auch die GMT-Zeit anzeigen, was eine präzise Zeitplanung und Synchronisierung gewährleistet - wichtig für Broker mit von der GMT abweichenden Serverzeiten.

Aktivieren von Trade Copier TF Master Expert Advisor

  1. Öffnen Sie die Expert Advisor-Einstellungen und navigieren Sie zur Registerkarte "Inputs".
  2. Geben Sie Ihren Lizenzcode ein und bestätigen Sie ihn, um den EA für Ihre Konten zu aktivieren.

Kopieren von Symbolen

  • Master-Modus: Eröffnen oder schließen Sie Trades auf dem Hauptkonto.
  • Slave-Modus: Empfängt und führt dieselben Trades in Zielkonten aus.
  • Zu kopierende Symbole: Wählen Sie bestimmte Währungspaare oder Instrumente (z. B. EUR/USD) für präzises Kopieren.

Erweiterte Kopieroptionen

Option

Beschreibung

Marktbeobachtungssymbole kopieren

Kopiert alle Paare/Aktien in der Beobachtungsliste

Alle Chart-Symbole kopieren

Kopiert alle aktiven Symbole auf den Charts

Einen Chart kopieren

Kopieren von nur einem bestimmten Chart

Kopieren von benutzerdefinierten Symbolen

Nur ausgewählte Symbole kopieren

Nicht zu kopierende Symbole

Schließen Sie bestimmte Symbole aus, um Risiken zu kontrollieren und Fehler zu vermeiden.

Filtern von Trades nach Magic Number

Der Parameter Magic Number ermöglicht es dem EA, Trades für verschiedene Strategien zu identifizieren und zu verwalten:

  • Filtern von Trades mit Magic Number: Kopieren Sie nur bestimmte Strategieabschlüsse.
  • Magic Number senden / nicht senden: Steuern Sie die Übertragung von Handelskennungen.
  • Magic Number umwandeln: Ändern Sie die Identifikatoren für das Empfängerkonto.
  • Kommentar senden/nicht senden: Kontrollieren Sie Kommentare, um Klarheit zu schaffen.

Einstellungen zum Handelsvolumen

Option

Beschreibung

Kopieren mit gleicher Losgröße

Exakte Losgröße aus dem Master-Konto replizieren

Kopieren mit halber Losgröße

Kopiert Trades mit der Hälfte der ursprünglichen Lotgröße

Kopieren mit dritter Losgröße

Kopieren von Geschäften mit einem Drittel der ursprünglichen Losgröße

Kopieren mit benutzerdefinierter Losgröße

Losgröße manuell festlegen

Zeitplanungsoptionen

Der Abschnitt Zeitmanagement bietet Zeitplanung für das Kopieren von Geschäften, GMT-Synchronisierung und automatische Schließung für das Risikomanagement:

  • Kopierzeiten: Legen Sie bestimmte Intervalle für das Kopieren von Geschäften fest.
  • Kopierdaten: Kopieren Sie Trades nur an ausgewählten Tagen (Mo-So).
  • Abweichung Server: Anpassen für Broker-Server vs. GMT-Zeit.
  • Close All Copies On Time: Schließen Sie alle kopierten Trades zu einer festgelegten Zeit.

Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) Einstellungen

  • Don't Receive TP/SL: TP und SL des Masters ignorieren.
  • TP/SL mit gleichem Wert übernehmen: Kopiert exakt die Werte des Masters.
  • TP/SL mit gleichem Abstand empfangen: TP/SL relativ zum Einstiegskurs kopieren.
  • TakeProfit/StopLoss-Multiplikator: Passen Sie TP/SL automatisch mit einem Faktor an (z. B. 1,5).
  • TakeProfit/StopLoss-Punkte: Legen Sie TP/SL manuell nach Punkten fest.
  • Don't Open Without StopLoss: Verhindern Sie das Öffnen von kopierten Trades ohne SL.

Nur-Lesen-Modus

Der Nur-Lesen-Modus ermöglicht das Kopieren von Geschäften mit einem Anlegerpasswort.

  • Dies ermöglicht die Anzeige und Replikation von Geschäften des Master-Kontos ohne vollen Zugriff.

Einstellungsfeld

  • Lizenzschlüssel: Geben Sie diesen ein, um den EA zu aktivieren.
  • Erweiterte Optionen: Steuern Sie Kopierregeln, Symbole und Handelsvolumen.

Fazit

Der Trade Copier TF Master Expert Advisor ist ein zuverlässiges Tool für MetaTrader 5, das Folgendes bietet:

  • Schnelles und fehlerfreies Kopieren von Trades
  • Flexible Verwaltung von Losgrößen, Symbolen und Zeitplänen
  • Kontrolle über Gewinn- und Verlustniveaus
  • Ein robustes System zur gleichzeitigen Verwaltung mehrerer Konten

