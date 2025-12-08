Telegram2MT5 Signal Copier
- Utilitys
- Salvador Martinez Ramos
- Version: 1.262
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Telegram2MT5 Signal Copier — Automatisieren Sie das Kopieren Ihrer Telegram-Signale direkt in MetaTrader 5
Mit Telegram2MT5 Signal Copier wird jedes Signal, das Sie in Telegram erhalten, sofort und automatisch auf Ihrem MetaTrader-5-Konto ausgeführt.
Schnell, zuverlässig und vollständig anpassbar.
Holen Sie sich die Windows Bridge APP-Datei und das Tutorial
Die Bridge-Datei wird benötigt, um das lokale Web-Panel mit dem MT5-EA zu verbinden
Kompatibel mit Windows 10 & Windows 11 – 64 Bit – sowie Windows Server ab 2016
Hauptfunktionen
- Volle Kompatibilität: funktioniert einwandfrei mit öffentlichen und privaten Kanälen – ohne Einschränkungen.
- Sofortige Ausführung: erkennt und platziert ENTRY, STOP LOSS und bis zu 5 TAKE PROFIT-Levels in Millisekunden. (Verwenden Sie vorerst Pending Orders.)
- Benutzerdefinierte Muster: passen Sie den Copier ganz einfach an das genaue Signallayout Ihrer Telegram-Kanäle an – ohne Programmierkenntnisse.
- Flexibles Management: wählen Sie, ob Sie den ursprünglichen SL/TP nutzen oder eigene, benutzerdefinierte Werte setzen möchten.
- Dynamischer RRR-Modus: definieren Sie Ihre Take-Profit-Levels auf Basis des Risiko-Ertrags-Verhältnisses (RRR).
- Visuelles Dashboard: lokales Web-Panel mit moderner, intuitiver Oberfläche, integriert mit dem MT5-EA für eine einfache Steuerung.
- Optimierte Performance: leichtgewichtig, stabil und ressourcenschonend.
- Auto Break Even — bei einem bestimmten Gewinn in USD kann der EA den SL auf Break-Even verschieben.
Bevorstehende Funktionen (in Entwicklung):
- Dynamic Trailing Stop — passt den SL automatisch an, während sich der Trade entwickelt.
- Daily Max Drawdown Limit — tägliches maximales Drawdown-Limit, ideal für Funded Accounts und Trading-Challenges (FTMO, MFF usw.).
- News Filter — vermeidet das Handeln während wichtiger Nachrichtenereignisse.
- Daily Max Trades Limit — kontrolliert die maximale Anzahl an Trades pro Tag.
- Daily Basket Profit Target — schließt alle Trades automatisch, sobald Ihr tägliches Gewinnziel erreicht ist.
- Spread & Slippage Filters — vermeidet Trades unter schlechten Ausführungsbedingungen.
- Time Filter — vermeidet Trades zu bestimmten Uhrzeiten.
- Statistiken nach Kanal — gewonnene und verlorene Orders pro Kanal und nach Volumen/Betrag.
Schnell, sicher und vollständig lokal
Keine externen Server oder Drittanbieter-APIs erforderlich.
Alle Prozesse laufen lokal auf Ihrem PC und gewährleisten maximale Privatsphäre, Geschwindigkeit und Kontrolle über Ihre Trades.