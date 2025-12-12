Cvd Divergence

CVD Divergence – Analisi Professionale del Flusso Ordini e delle Divergenze

CVD Divergence è un indicatore tecnico progettato per rilevare divergenze affidabili tra il prezzo e il Cumulative Delta Volume (CVD). Identifica con precisione i momenti in cui il flusso reale degli ordini non conferma il movimento del prezzo, rivelando possibili inversioni, esaurimento del momentum e manipolazioni istituzionali.

L’indicatore combina la lettura del volume aggressivo con l’analisi strutturale del prezzo, fornendo segnali chiari, oggettivi e anticipati.

Funzionalità dell’indicatore

CVD Divergence utilizza il Cumulative Delta Volume per confrontare la direzione del flusso ordini con quella del prezzo. Quando i due movimenti divergono in modo significativo, l’indicatore marca il punto sul grafico e evidenzia la direzione della divergenza.

Rileva:

  • Divergenze rialziste (flusso positivo mentre il prezzo scende)

  • Divergenze ribassiste (flusso negativo mentre il prezzo sale)

  • Esaurimento di compratori e venditori

  • Falsi movimenti generati da squilibri istituzionali

  • Contesti di mercato in cui il prezzo può essere manipolato artificialmente

Perché il Cumulative Delta Volume è così potente

Il CVD rivela le vere intenzioni dei partecipanti al mercato.
Esempi tipici:

  • Prezzo in salita con CVD in calo → vendite istituzionali aggressive nonostante l’apparente rialzo

  • Prezzo in discesa con CVD in aumento → accumulazione nascosta e crescente domanda reale

  • Ampie divergenze tra prezzo e CVD spesso anticipano inversioni o falsi breakout

Il grafico dei prezzi può ingannare, ma il delta cumulato raramente lo fa.
L’indicatore trasforma queste informazioni in segnali pratici, diretti e affidabili.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento automatico delle divergenze tra prezzo e delta cumulato

  • Evidenziazione visiva tramite frecce che indicano la direzione prevista

  • Calcolo preciso del CVD basato sul volume aggressivo

  • Interfaccia chiara, pulita e facile da interpretare

  • Avvisi opzionali: popup, notifiche push e segnali sonori

  • Basso utilizzo della CPU, anche con più strumenti

  • Particolarmente efficace su Forex, indici, azioni e criptovalute

A chi è rivolto l’indicatore

  • Trader che desiderano anticipare inversioni tramite l’analisi del flusso ordini

  • Professionisti che utilizzano analisi istituzionale e volume delta

  • Scalper, day trader e swing trader

  • Operatori che necessitano di una conferma solida prima di entrare o uscire dal mercato

  • Utenti che cercano segnali chiari, senza repaint e privi di soggettività

Versione MQL5

CVD Divergence è stato sviluppato esclusivamente per MetaTrader 5, garantendo:

  • Alte prestazioni e stabilità

  • Piena compatibilità con Expert Advisor e altri indicatori

  • Esecuzione rapida e affidabile

  • Segnali stabili e senza repaint


