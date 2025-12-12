Cvd Divergence
- Indicatori
- Thalles Nascimento De Carvalho
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
CVD Divergence – Analisi Professionale del Flusso Ordini e delle Divergenze
CVD Divergence è un indicatore tecnico progettato per rilevare divergenze affidabili tra il prezzo e il Cumulative Delta Volume (CVD). Identifica con precisione i momenti in cui il flusso reale degli ordini non conferma il movimento del prezzo, rivelando possibili inversioni, esaurimento del momentum e manipolazioni istituzionali.
L’indicatore combina la lettura del volume aggressivo con l’analisi strutturale del prezzo, fornendo segnali chiari, oggettivi e anticipati.
Funzionalità dell’indicatore
CVD Divergence utilizza il Cumulative Delta Volume per confrontare la direzione del flusso ordini con quella del prezzo. Quando i due movimenti divergono in modo significativo, l’indicatore marca il punto sul grafico e evidenzia la direzione della divergenza.
Rileva:
-
Divergenze rialziste (flusso positivo mentre il prezzo scende)
-
Divergenze ribassiste (flusso negativo mentre il prezzo sale)
-
Esaurimento di compratori e venditori
-
Falsi movimenti generati da squilibri istituzionali
-
Contesti di mercato in cui il prezzo può essere manipolato artificialmente
Perché il Cumulative Delta Volume è così potente
Il CVD rivela le vere intenzioni dei partecipanti al mercato.
Esempi tipici:
-
Prezzo in salita con CVD in calo → vendite istituzionali aggressive nonostante l’apparente rialzo
-
Prezzo in discesa con CVD in aumento → accumulazione nascosta e crescente domanda reale
-
Ampie divergenze tra prezzo e CVD spesso anticipano inversioni o falsi breakout
Il grafico dei prezzi può ingannare, ma il delta cumulato raramente lo fa.
L’indicatore trasforma queste informazioni in segnali pratici, diretti e affidabili.
Caratteristiche principali
-
Rilevamento automatico delle divergenze tra prezzo e delta cumulato
-
Evidenziazione visiva tramite frecce che indicano la direzione prevista
-
Calcolo preciso del CVD basato sul volume aggressivo
-
Interfaccia chiara, pulita e facile da interpretare
-
Avvisi opzionali: popup, notifiche push e segnali sonori
-
Basso utilizzo della CPU, anche con più strumenti
-
Particolarmente efficace su Forex, indici, azioni e criptovalute
A chi è rivolto l’indicatore
-
Trader che desiderano anticipare inversioni tramite l’analisi del flusso ordini
-
Professionisti che utilizzano analisi istituzionale e volume delta
-
Scalper, day trader e swing trader
-
Operatori che necessitano di una conferma solida prima di entrare o uscire dal mercato
-
Utenti che cercano segnali chiari, senza repaint e privi di soggettività
Versione MQL5
CVD Divergence è stato sviluppato esclusivamente per MetaTrader 5, garantendo:
-
Alte prestazioni e stabilità
-
Piena compatibilità con Expert Advisor e altri indicatori
-
Esecuzione rapida e affidabile
-
Segnali stabili e senza repaint