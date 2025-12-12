Cvd Divergence

CVD Divergence – 전문적인 주문 흐름 및 다이버전스 분석

CVD Divergence는 가격과 Cumulative Delta Volume(CVD) 사이의 신뢰할 수 있는 다이버전스를 감지하기 위해 개발된 기술적 지표입니다. 실제 주문 흐름이 가격 움직임을 확인하지 않을 때를 정확하게 포착하여, 잠재적 추세 전환, 매수·매도 세력의 소진, 기관의 시장 조작 가능성을 보여줍니다.

이 지표는 공격적인 거래량 분석과 가격 구조 해석을 결합해 명확하고 객관적이며 빠른 신호를 제공합니다.

지표 기능

CVD Divergence는 누적 델타 거래량을 사용하여 주문 흐름의 방향과 가격 방향을 비교합니다. 두 값이 크게 괴리될 경우 차트에 시각적 표시를 남기고 다이버전스 방향을 명확하게 보여줍니다.

다음과 같은 상황을 감지합니다:

  • 강세 다이버전스 (가격이 하락하지만 CVD가 상승할 때)

  • 약세 다이버전스 (가격이 상승하지만 CVD가 하락할 때)

  • 매수·매도 세력의 힘 고갈

  • 기관 주문 불균형으로 인해 발생한 가짜 움직임

  • 가격이 인위적으로 압박되고 있을 가능성이 있는 시장 상황

Cumulative Delta Volume이 강력한 이유

CVD는 시장 참여자의 실제 의도를 드러냅니다.
대표적인 사례:

  • 가격은 상승하지만 CVD가 하락 → 외형상 상승처럼 보이지만 기관의 공격적인 매도 존재

  • 가격은 하락하지만 CVD가 상승 → 숨겨진 매수, 누적 매집 및 실제 수요 증가

  • 가격과 CVD의 큰 괴리는 추세 전환이나 가짜 돌파 전에 자주 나타남

가격 차트는 속일 수 있지만, 누적 델타는 거의 속이지 않습니다.
이 지표는 이러한 흐름을 실용적이고 신뢰할 수 있는 매매 신호로 변환합니다.

주요 특징

  • 가격과 누적 델타 간 다이버전스 자동 감지

  • 예측 방향을 명확히 보여주는 시각적 화살표

  • 공격적 거래량 기반의 정확한 CVD 계산

  • 깔끔하고 직관적인 인터페이스

  • 선택 가능한 알림 기능: 팝업, 푸시 알림, 사운드

  • 여러 종목에서도 낮은 CPU 사용량

  • 외환, 지수, 주식, 암호화폐 등 다양한 시장에서 높은 효율성

사용 대상

  • 주문 흐름을 기반으로 반전을 미리 포착하고 싶은 트레이더

  • 기관 매매 분석 및 델타 볼륨을 사용하는 전문 트레이더

  • 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더

  • 진입/청산 전에 확실한 확인 신호가 필요한 사용자

  • 리페인트 없이 명확하고 객관적인 신호를 원하는 사용자

MQL5 버전

CVD Divergence는 MetaTrader 5 전용으로 개발되었으며 다음을 제공합니다:

  • 높은 성능과 안정성

  • EA 및 기타 지표와의 완전한 호환성

  • 빠르고 신뢰할 수 있는 실행

  • 리페인트 없는 안정적인 신호


