CVD Divergence —— 专业级订单流与背离分析

CVD Divergence 是一款技术指标，用于检测价格与累计成交量差（Cumulative Delta Volume，CVD）之间的可靠背离。它能够精准识别真实订单流未能确认价格走势的时刻，从而揭示潜在的反转、动能枯竭以及机构操控行为。

该指标结合了主动成交量分析与价格结构解析，提供清晰、客观且提前的交易信号。

指标功能

CVD Divergence 使用累计成交量差来比较订单流方向与价格方向。当二者出现显著偏离时，指标会在图表上标记并指出背离方向。

它可以检测：

看涨背离（CVD 上升而价格下跌）

看跌背离（CVD 下降而价格上涨）

多空力量枯竭

由机构失衡造成的假突破或假下跌

价格可能被人为压制或推高的市场环境

为什么 Cumulative Delta Volume 如此强大

CVD 反映了市场参与者的真实意图。典型场景包括：

价格上涨但 CVD 下跌，意味着尽管表面看涨，但机构在主动卖出

价格下跌但 CVD 上升，显示资金在暗中吸筹，真实需求增加

价格与 CVD 大幅背离通常领先于反转或假突破

价格图形可能具有迷惑性，而累计 delta 几乎不会。

该指标将这些关键信息转化为直接、可靠且可执行的交易信号。

主要特点

自动检测价格与累计 delta 之间的背离

用箭头清晰标注背离方向

基于主动成交量的精准 CVD 计算

界面简洁、明了、易于解读

可选提醒：弹窗、推送通知、声音提示

CPU 占用极低，可在多品种上运行

在外汇、指数、股票与加密资产中表现尤为突出

适用对象

想通过订单流提前捕捉市场反转的交易者

使用机构分析和 delta 成交量的专业人士

剥头皮、日内、波段交易者

需要强力确认信号以决定进出场的操作者

追求无重绘、无主观判断信号的用户

MQL5 版本

CVD Divergence 专为 MetaTrader 5 开发，具有：