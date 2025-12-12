Cvd Divergence
- 指标
- Thalles Nascimento De Carvalho
- 版本: 1.1
- 激活: 5
CVD Divergence —— 专业级订单流与背离分析
CVD Divergence 是一款技术指标，用于检测价格与累计成交量差（Cumulative Delta Volume，CVD）之间的可靠背离。它能够精准识别真实订单流未能确认价格走势的时刻，从而揭示潜在的反转、动能枯竭以及机构操控行为。
该指标结合了主动成交量分析与价格结构解析，提供清晰、客观且提前的交易信号。
指标功能
CVD Divergence 使用累计成交量差来比较订单流方向与价格方向。当二者出现显著偏离时，指标会在图表上标记并指出背离方向。
它可以检测：
-
看涨背离（CVD 上升而价格下跌）
-
看跌背离（CVD 下降而价格上涨）
-
多空力量枯竭
-
由机构失衡造成的假突破或假下跌
-
价格可能被人为压制或推高的市场环境
为什么 Cumulative Delta Volume 如此强大
CVD 反映了市场参与者的真实意图。典型场景包括：
-
价格上涨但 CVD 下跌，意味着尽管表面看涨，但机构在主动卖出
-
价格下跌但 CVD 上升，显示资金在暗中吸筹，真实需求增加
-
价格与 CVD 大幅背离通常领先于反转或假突破
价格图形可能具有迷惑性，而累计 delta 几乎不会。
该指标将这些关键信息转化为直接、可靠且可执行的交易信号。
主要特点
-
自动检测价格与累计 delta 之间的背离
-
用箭头清晰标注背离方向
-
基于主动成交量的精准 CVD 计算
-
界面简洁、明了、易于解读
-
可选提醒：弹窗、推送通知、声音提示
-
CPU 占用极低，可在多品种上运行
-
在外汇、指数、股票与加密资产中表现尤为突出
适用对象
-
想通过订单流提前捕捉市场反转的交易者
-
使用机构分析和 delta 成交量的专业人士
-
剥头皮、日内、波段交易者
-
需要强力确认信号以决定进出场的操作者
-
追求无重绘、无主观判断信号的用户
MQL5 版本
CVD Divergence 专为 MetaTrader 5 开发，具有：
-
高性能与高稳定性
-
与 EA 及其他指标完全兼容
-
快速且可靠的执行效率
-
稳定且无重绘的信号