Cvd Divergence

CVD Divergence —— 专业级订单流与背离分析

CVD Divergence 是一款技术指标，用于检测价格与累计成交量差（Cumulative Delta Volume，CVD）之间的可靠背离。它能够精准识别真实订单流未能确认价格走势的时刻，从而揭示潜在的反转、动能枯竭以及机构操控行为。

该指标结合了主动成交量分析与价格结构解析，提供清晰、客观且提前的交易信号。

指标功能

CVD Divergence 使用累计成交量差来比较订单流方向与价格方向。当二者出现显著偏离时，指标会在图表上标记并指出背离方向。

它可以检测：

  • 看涨背离（CVD 上升而价格下跌）

  • 看跌背离（CVD 下降而价格上涨）

  • 多空力量枯竭

  • 由机构失衡造成的假突破或假下跌

  • 价格可能被人为压制或推高的市场环境

为什么 Cumulative Delta Volume 如此强大

CVD 反映了市场参与者的真实意图。典型场景包括：

  • 价格上涨但 CVD 下跌，意味着尽管表面看涨，但机构在主动卖出

  • 价格下跌但 CVD 上升，显示资金在暗中吸筹，真实需求增加

  • 价格与 CVD 大幅背离通常领先于反转或假突破

价格图形可能具有迷惑性，而累计 delta 几乎不会。
该指标将这些关键信息转化为直接、可靠且可执行的交易信号。

主要特点

  • 自动检测价格与累计 delta 之间的背离

  • 用箭头清晰标注背离方向

  • 基于主动成交量的精准 CVD 计算

  • 界面简洁、明了、易于解读

  • 可选提醒：弹窗、推送通知、声音提示

  • CPU 占用极低，可在多品种上运行

  • 在外汇、指数、股票与加密资产中表现尤为突出

适用对象

  • 想通过订单流提前捕捉市场反转的交易者

  • 使用机构分析和 delta 成交量的专业人士

  • 剥头皮、日内、波段交易者

  • 需要强力确认信号以决定进出场的操作者

  • 追求无重绘、无主观判断信号的用户

MQL5 版本

CVD Divergence 专为 MetaTrader 5 开发，具有：

  • 高性能与高稳定性

  • 与 EA 及其他指标完全兼容

  • 快速且可靠的执行效率

  • 稳定且无重绘的信号


Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
指标
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
指标
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (two methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and vis
Nova AC Trader
Anita Monus
专家
Nova AC Trader is a modern automation of the Accelerator Oscillator (AC) — a Bill Williams momentum tool designed to detect shifts in market acceleration before trends fully form. This EA transforms the indicator’s early-warning nature into a structured trading system that reacts only when momentum changes are clear and consistent. Instead of waiting for the trend to be obvious, Nova AC Trader identifies when market acceleration starts to turn — offering opportunities at the earliest stage of mo
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
指标
The Optimized MACD Divergence indicator is a powerful tool designed to identify potential trading opportunities by detecting divergences between price action and the MACD indicator. It combines classic divergence analysis with candlestick pattern recognition and volume filtering to provide more accurate and reliable signals. How it Works The indicator operates on the following principles: MACD Calculation:   It calculates the MACD indicator using user-defined parameters for fast EMA, slow EMA,
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
指标
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
专家
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow Momentum 是一個標準的「動量」指標，但採用箭頭版本。 MetaTrader 4 版本 指標參數與標準參數類似，另外還增加一個參數 Delta。 Delta = 0 - 100 相對於 100 值的偏差。改變 100 指標的水平，可以加法或減量。 當價格穿過水平線 = 100 +- Delta 時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指示器用作其預期用途，作為可靠的信號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生使您不僅可以看到訊號，還可以根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal MT5 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這正是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
指标
Type: Oscillator This is Gekko's Cutomized Moving Average Convergence/Divergence (MACD), a customized version of the famous MACD indicator. Use the regular MACD and take advantage of several entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry point. Inputs Fast MA Period: Period for the MACD's Fast Moving Average (default 12); Slow MA Period: Period for the MACD's Slow Moving Average (default 26); Signal Average Offset Period: Period for the Signal A
MACD Intraday Trend PRO
JETINVEST
5 (4)
指标
MACD 日內趨勢 PRO 是通過改編自 Gerald Appel 在 1960 年代創建的原始 MACD 而開發的指標。 通過多年的交易，觀察到通過使用斐波那契比例更改 MACD 的參數，我們可以更好地呈現趨勢運動的連續性，從而可以更有效地檢測價格趨勢的開始和結束。 由於其檢測價格趨勢的效率，還可以非常清楚地識別頂部和底部的背離，從而更好地利用交易機會。 特徵 MACD 日內趨勢 PRO 指標適用於任何貨幣對、任何時間範圍以及 Renko 圖表。 可以通過選擇 6 種模式來設置趨勢檢測速度： 最快的 快速地 普通的 減緩 最慢 資源 它有 6 個可配置的警報： MACD回調信號線 MACD穿越信號線 MACD穿過零水平 信號線過零電平 MACD 變化趨勢顏色 信號線變化趨勢顏色 對於每個警報，可以配置： 彈出 聲音（有 13 種聲音可用。） 智能手機通知 彈出窗口和聲音 彈出窗口和智能手機通知 聲音和智能手機通知 彈出窗口、聲音和智能手機通知 與智能交易系統或其他指標集成 有 8 個緩衝區可用於訪問和與專家顧問或其他指標集成，即使關閉警報，它們也會被填滿，它們是： 緩衝
FXC iDeM DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
指标
FXC iDeM-DivergencE MT5 Indicator This is an advanced DeMarker indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the DeMarker and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: DeM Period: The Period size of the DeMarker in
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
指标
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Terra Infinity
Ivan Simonika
指标
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
FXC iMACD DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
指标
FXC iMACD-DivergencE MT5 Indicator This is an advanced MACD indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the MACD and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: MACD Fast-EMA: The Fast-EMA variable of the MACD indi
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
指标
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
指标
創建 MT5 的指標“HLC_bar_MT5 Wyckoff”是為了方便交易時的分析。 HLC Bar 由 Richard Wyckoff 使用，目前廣泛用於“VSA”操作。 Wyckoff 發現使用 High、Low 和 Close 使圖表更清晰、更易於分析。 指標“HLC_bar_MT5 Wyckoff”允許： # 改變條寬； # 保持條形相同的顏色； # 並突出顯示以相同價格開盤和收盤的柱。 顏色和寬度很容易在設置中修改 要使用該指標，只需將其拖到圖表上即可。 當與成交量一起使用時，威科夫將 HLC 圖表稱為條形圖。 他們試圖隱藏這些信息多年，但現在每個人都可以訪問這些信息，並可以使用此類圖表改進他們的操作。 HLC bar MT5 Wyckoff Chart 可用於任何市場和任何圖表時間，使操作員更加舒適。
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
指标
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Wolfe Wave Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
指标
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near futur
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
指标
通过 Weis Wave Scouter，您可以深入掌握先进的成交量分析技术。这款革命性的MetaTrader 5指标结合了久经验证的Wyckoff方法和VSA（成交量价差分析）理念，专为追求高精度和深度洞察的交易者量身打造。Weis Wave Scouter通过累计成交量波动分析，为市场提供战术性解读，帮助识别趋势反转与延续的关键点位。 该指标配备了清晰的可视化界面，采用彩色直方图，展示多头与空头波动，并支持Classic、NightVision、OceanBreeze等多种自定义主题。主要功能包括检测成交量峰值、识别低活动区（DeadZone）以及基于成交量变化的可配置波动反转提醒。此外，它还支持努力与结果分析、因果关系分析以及供需动态研究，这些都是Wyckoff和VSA方法论的重要支柱。通过自定义参数如砖块大小（Brick Size）、成交量缩放因子（Volume Scale Factor）和枢轴回溯（Pivot Lookback），Weis Wave Scouter可灵活适配各种交易风格与金融品种，无论是以资金量还是以点数成交量进行分析。 使用 Weis Wave Scoute
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
指标
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Smart Stochastic Divergence Detector
Huu Tri Nguyen
指标
Smart Stochastic Divergence Detector Description: The Smart Stochastic Divergence Detector is a professional tool that automatically identifies Bullish & Bearish Divergences on your chart using the Stochastic Oscillator . It helps traders detect early reversals , hidden momentum changes , and trend continuation signals without the need for manual analysis. Whether you trade Forex, Indices, Stocks, or Crypto , this tool provides clear divergence signals with arrows and trendlines – allowin
Mine Farm
Maryna Kauzova
专家
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
指标
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
指标
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
指标
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
该产品的买家也购买
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
指标
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
指标
This Indicator creates a heatmap based on depth of market of the current symbol or another symbol. Other symbol is useful when you trade futures market and a contract has 'mini' and 'full' split. For example, in Brazil (B3 - BMF&Bovespa), WDO and DOL are future Forex contract of BRL/USD (where 1 DOL = 5 WDO) and big banks work mostly with DOL (where liquidity is important). Please use with M1 timeframe , objects are too small to be displayed at higher timeframes (MT5 limit). The number of level
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Divergence In Chaos Environment
Arief
指标
获取 免费 AUX 指标和 EA 支持   直接下载 — 点击这里 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment 是一款专为使用艾略特波浪理论并结合混沌交易技术的交易者设计的 MT5 专用工具。它识别价格行为中的隐藏和常规背离，并与比尔·威廉姆斯所描述的混沌市场环境同步。 主要特征 艾略特波浪背离检测：检测符合波浪结构的看涨和看跌背离，以提高波浪计数精度。 混沌技术集成：与混沌交易策略相结合，确保信号与 AO 指标和市场结构一致。 多时间框架扫描：跨不同时间框架分析背离以确认动能变化和趋势耗尽。 可视化警报和对象：图表中清晰的箭头、线条和标记，便于快速识别。 自适应市场读取：自动适应混沌市场条件，过滤噪音并保留有效信号。 突破回调入场技术：使用简单的斐波那契回撤和枢轴点的常见交易方法。 优势 结合背离信号与波浪进程，提高入场精度。 利用 AO 混沌背离逻辑确认可能的第 3–5 波完成。 提前识别反转或延续区域，降低风险。 实时自动发现修正区，低风险高回报。 通过清晰的视觉确认增强交易信心。
MT5 Forecast System
Peter Maggen
指标
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
指标
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
TPTSyncX
Arief
指标
获取免费的 AUX 指标、EA 支持和完整指南，请访问 – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 发现趋势。读取模式。把握入场时机。 三步只需30秒！轻松交易 — 无需分析，您的智能助手已准备好简化您的工作流程 不再因图表信息过载而困扰。 通过智能趋势偏向检测自信交易。 兼容所有货币、加密货币、股票、贵金属、指数及任意时间框架。 只需点击并执行 — 就这么简单。 非常适合希望快速清晰交易的忙碌交易者。 TPTSyncX 是一款强大的全能 MetaTrader 5 指标，可无缝同步 趋势、图形模式 与 K线触发 分析，并以清晰智能的可视化系统呈现。专为追求清晰度、精确性和速度的交易者设计，它通过结合价格行为、结构模式和市场时机工具，帮助识别高概率交易机会。 主要功能： 智能可视化显示： 自动绘制价格结构模式，并清晰标注高点高 (HH)、低点高 (HL)、高点低 (LH) 与低点低 (LL) 于图表上 — 实时展现市场结构变化与潜在反转区域，对识别趋势转换与价格突破至关重要。 动态移动平均线： 根据所选目标K线范围自动调整周期，适用于短线剥
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
指标
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
指标
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
指标
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
指标
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
指标
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
指标
Its our anniversary! To give back enjoy this 60% discount for the next week (original price $239) We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block ,   Key level supply and demand ,   Key level liquidity grab   and   Key level wedge   into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, maki
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
指标
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Professional-Grade VWAP + Market Profile Technology for Precision Trading VWAP Scalping Pro is an advanced analytical tool that integrates Volume-Weighted Average Price (VWAP) analysis with professional Market Profile visualization. It provides traders with institutional-style insights into price structure, volume distribution, and session dynamics — ideal for scalping, intraday, and swing trading strategies. Key Features Triple VWAP St
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
指标
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
指标
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Chanlun
Xiaonong Yu
指标
缠师在新浪博客中以 108 篇博文详细地解释了缠论这一个精妙的数学模型。  “ 缠论 ” 是基于形态学，几何学的一种技术分析理论。这一理论似乎适用于一切具有波动走势的投资市场，比如股票、权证和期货等   。 然而，要应用缠论做交易就必须有足够的时间去正确地画 “ 笔 ” 。可是画 “ 笔 ” 又是一项耗费时间且极易出错误的工作，令众多缠论爱好者痛苦不堪。 本指标依据缠师的缠论原作实现，能够自动且精确地在图表中画出笔、中枢和线段，帮助交易者解决了画笔和线段的烦恼，使得交易者可以直接分析和预测市场走向。 本指标中添加了中枢和线段的选项，可以完整的帮助用户画出缠论中的所有基本构件。 本指标中笔、中枢和线段的颜色、透明度与线宽等，均可由用户自行设定。
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
指标
气泡指标 —— 价格减速 + 成交量激增检测 一个简单直观的可视化工具，当价格突然放缓并伴随成交量激增时，会在图表上显示彩色方块。 （包含填充功能与同心气泡效果） 它能帮助交易者更清晰地观察市场节奏，发现潜在的关键转折点。  指标功能： 识别市场在启动前“犹豫”的时刻 显示成交量放大但价格波动不大的区域 帮助提前发现潜在的突破信号  工作原理： 分析比当前图表更小的时间周期 检测异常小的K线（价格放缓） 检测异常高的成交量（成交量激增） 显示绿色（看涨）或红色（看跌）方块  主要设置： 价格敏感度： 数值越低，越敏感 成交量倍数： 数值越高，越严格 气泡大小： 调整显示效果  实用价值： 简单直观 无需复杂计算 发现有趣的市场结构与节奏 完全可自定义 非常适合用于区间交易、突破判断或理解市场动态。
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
指标
BigPlayerRange — 适用于沪深300和美元人民币的最佳MT5指标 探索 BigPlayerRange 的强大功能，它被认为是用于 沪深300、上证指数、USD/CNH 等资产的 MetaTrader 5 最佳指标 。该工具能精准识别机构主力的关键区域，帮助交易者进行高精度的技术分析。 指标工作原理： BigPlayerRange 绘制两个水平区域，通过成交量分析反映市场能量： 绿色区域 ：买方防守位置，支撑价格。 红色区域 ：卖方压制位置，形成阻力。 使用策略： 收盘价突破绿色区域上方 ：可能开启上涨趋势，目标为上方区间。 收盘价跌破红色区域下方 ：暗示下跌压力增强，目标为下方支撑。 价格停留在区间内 ：行情震荡，等待突破信号。 核心优势： 机构活动区域识别 ：提前发现主力进出场信号。 自动计算的目标价格 ：提供两个明确的止盈位置。 回调概率分析 ：优化风险控制，提升稳定性。 参数个性化设置： 自定义交易时间与成交量类型（Tick或真实成交量）。 使用机构逻辑提升日内交易效率。 推荐搭配
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
指标
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
作者的更多信息
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
指标
Imbalance DOM Pro：通过订单簿不平衡提升您的交易 您在MT5上有订单簿的访问权限吗？想将您的交易提升到一个新水平吗？ 如果您是依靠订单流来做决策的交易员，Imbalance DOM Pro可以改变您的分析方式。专为短线交易员和剖析订单流的交易员设计，它能识别订单簿中的不平衡，揭示出宝贵的机会，让您能够快速精确地进行交易。 抓住小幅价格波动中的机会 Imbalance DOM Pro是那些希望捕捉细微价格波动的交易员的理想工具。凭借先进的计算，指标能解读订单簿中的不平衡，为快速的进出提供重要的见解。 重要提示：请确认MT5上是否提供订单簿的访问权限 在使用Imbalance DOM Pro之前，请确保您的经纪商提供MT5上的订单簿访问权限。该指标依赖这些实时数据，因为MT5不存储订单簿的历史数据。因此，Imbalance DOM Pro只能实时工作，提供市场上买卖订单的即时解读。 Imbalance DOM Pro的优势 通过特定颜色进行订单簿的高级分析 Imbalance DOM Pro通过颜色编码简化了订单流的解读： 绿色： 买单。
Tape Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Tape Hunter – 您在MT5上的努力与结果雷达 Tape Hunter 是为希望洞察MetaTrader 5价格背后真实动态的交易者打造的终极指标。它基于POC（控制点）直观清晰地显示买卖双方的激进成交量，让您能够直观地看到市场的努力与每根K线上的实际结果。 ️ 这为何重要？ 并非所有成交量都能推动价格！Tape Hunter 突出显示努力（激进成交量）是否真正推动了价格，有助于识别： 真正的激进行为和陷阱所在 市场是否被吸收或持续推动 主导成交量与价格方向的一致性 使用 Tape Hunter，您将获得专业的Tape Reading视角，更精准地做出进出场决策。 相关指标 – 提升您的流动性分析 为更高效交易，推荐与 Tape Hunter 配合使用以下强大指标： Big Player Range 映射机构交易者活跃区域，提供回调概率预测。与 Tape Hunter 结合，验证大玩家强势操作区域的激进行为。 ️ Imbalance DOM Pro 读取订单簿（DOM）中的失衡，预测隐藏的价格压力。与 Tape Hunter 共同使用，
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
指标
BigPlayerRange — 适用于沪深300和美元人民币的最佳MT5指标 探索 BigPlayerRange 的强大功能，它被认为是用于 沪深300、上证指数、USD/CNH 等资产的 MetaTrader 5 最佳指标 。该工具能精准识别机构主力的关键区域，帮助交易者进行高精度的技术分析。 指标工作原理： BigPlayerRange 绘制两个水平区域，通过成交量分析反映市场能量： 绿色区域 ：买方防守位置，支撑价格。 红色区域 ：卖方压制位置，形成阻力。 使用策略： 收盘价突破绿色区域上方 ：可能开启上涨趋势，目标为上方区间。 收盘价跌破红色区域下方 ：暗示下跌压力增强，目标为下方支撑。 价格停留在区间内 ：行情震荡，等待突破信号。 核心优势： 机构活动区域识别 ：提前发现主力进出场信号。 自动计算的目标价格 ：提供两个明确的止盈位置。 回调概率分析 ：优化风险控制，提升稳定性。 参数个性化设置： 自定义交易时间与成交量类型（Tick或真实成交量）。 使用机构逻辑提升日内交易效率。 推荐搭配
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
指标
提升您的分析水平，使用 Weis Wave Box ！ 如果您追求 交易的精准与清晰 ， Weis Wave Box 是您的理想工具。此 高级成交量波动指标 清晰展现市场中努力与结果的动态，对于使用流量和成交量阅读的交易者至关重要。 主要功能： 可自定义的成交量波 — 按ticks调整以匹配您的策略。 可调节的历史数据 — 更精准地分析特定时间段。 真实成交量与Ticks — 了解市场的真实影响。 能量可视盒 — 看到市场在哪些地方付出了更多努力但价格位移较少。 ️ 5种摆动形式 — 根据totalVol、length、width、barDVol和lengthDVol自定义。 实际优势： 成交量逻辑的视觉清晰度 识别买方或卖方力量的主导地位 潜在反转或持续趋势的视觉信号 相关指标 Big Player Range — 识别机构活动区，预测回调概率。 Imbalance DOM Pro — 通过DOM阅读不平衡，预测价格压力。 Times and Sales Pro — 实时读取主动买卖订单，识别市场隐藏意图。 SwingVol
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
指标
VWAP FanMaster：精准掌握回调策略！ VWAP FanMaster 是专为追求 精准入场点 和 高效回调交易 的交易者打造的终极指标。 它结合了 VWAP（加权平均成交价） 与 斐波那契扇形线 ，清晰标绘出市场中的重要价格区域。 主要特点 简单而强大 ：只需移动垂直线，指标将自动绘制 VWAP 和 斐波那契扇形线 。 智能交易策略 ：等待价格回到绘制的区域，以捕捉 完美回调 的支撑和阻力点。 高级可视化工具 ：快速识别 价格共振区域 ，做出果断的交易决策。 为什么选择 VWAP FanMaster？ 易于使用 ，适合新手和资深交易者。 提升交易精度 ，通过结合两种强大的分析工具。 改善风险管理 ，提供清晰一致的价格预测。 优化您的交易策略，用 VWAP FanMaster 轻松掌控市场！
FREE
Footprint Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Footprint Hunter – 您在MT4上的努力与结果雷达 Tape Hunter 是为希望洞察MetaTrader 5价格背后真实动态的交易者打造的终极指标。它基于POC（控制点）直观清晰地显示买卖双方的激进成交量，让您能够直观地看到市场的努力与每根K线上的实际结果。 ️ 这为何重要？ 并非所有成交量都能推动价格！Tape Hunter 突出显示努力（激进成交量）是否真正推动了价格，有助于识别： 真正的激进行为和陷阱所在 市场是否被吸收或持续推动 主导成交量与价格方向的一致性 使用 Footprint Hunter，您将获得专业的Tape Reading视角，更精准地做出进出场决策。 相关指标 – 提升您的流动性分析 为更高效交易，推荐与 Tape Hunter 配合使用以下强大指标： Big Player Range 映射机构交易者活跃区域，提供回调概率预测。与 Footprint Hunter 结合，验证大玩家强势操作区域的激进行为。 ️ Imbalance DOM Pro 读取订单簿（DOM）中的失衡，预测隐藏的价格压力。与 Fo
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
实用工具
Book Data Binance! 你是否曾想过能够访问你最喜欢的加密货币的订单簿，获取价格、交易量和不平衡分析的详细信息，即使你的交易所不提供DOM访问？ 有了Book Data Binance，这一切都成为现实！这个MQL5脚本专为寻求深入了解市场动态的加密货币交易者开发。 主要特点： 直接访问脚本菜单中任何可用加密货币的订单簿。 来自全球领先交易所之一的Binance的实时数据更新。 精确的订单不平衡分析，帮助你识别和预测价格走势。 与 Imbalance DOM Crypto 指标 的集成，将你的市场分析提升到新的水平。 为什么选择Book Data Binance？ 这是希望了解每个价格水平上买卖方行为的完美补充！有了这个脚本，你将获得深入的见解，并在其他交易者中获得竞争优势。 不要错过这个机会！通过Book Data Binance解锁市场的力量，领先于加密货币革命！ 安装和配置说明： 安装脚本： 将Book Data Binance代码保存到你的MetaTrader 5 (MT5)的Scripts文件夹中。 在MT5中
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
实用工具
Volume Flow Binance! 您是否曾想过能够访问您最喜欢的加密货币的 times and trades 数据，了解交易量流动和价格波动分析，即使您的经纪商不提供完整的交易历史记录？ 有了 Volume Flow Binance ，这一切现在变为现实！这个 MQL5 脚本是为寻求实时市场动态详细视图的加密货币交易者而设计的。 主要特点： 直接访问脚本菜单中任何加密货币的 times and trades 数据。 从全球领先的交易所 Binance 实时更新数据。 精确的交易量流动分析，让您能够识别并预测价格走势。 与 Times and Sales Crypto 指标 集成，将您的市场分析提升到一个新水平。 为什么选择 Volume Flow Binance？ 这是那些希望通过观察每笔交易来实时了解买卖行为的完美工具！通过这个脚本，您将获得深入的见解，并在其他交易者面前获得竞争优势。 不要错过这个机会！ 通过 Volume Flow Binance 解锁市场的力量，在加密货币革命中保持领先一步！ 安装和设置说明： 脚本安装
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVB Cumulative Volume Bands: 利用累计成交量提升交易表现！ CVB Cumulative Volume Bands 是一款为寻求基于累计成交量的精准交易信号的交易者设计的高级指标。 通过使用累计成交量带，这款指标清晰地显示市场买卖压力，帮助识别反转和强劲的价格波动。 Cumulative Volume Bands for MT5 ! 主要特点： 累计成交量分析 ：基于成交量检测关键压力点。 清晰的进出场信号 ：实时抓住交易机会。 易于解读 ：友好的用户界面和简化的视觉呈现。 适用于所有资产和时间周期 ：任何市场，任何时间都能使用。 借助 CVB Cumulative Volume Bands 保持领先，提升您的交易决策信心！ 留下反馈，帮助我们改进！
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Swing Point Volume, the indicator that signals weakness and strength at the tops and bottoms. This indicador can be for used the Wyckoff Method. Information provided; - Swing on customized ticks. - Volume and points in each balance sheet. - Percentage of Displacement. - Sound alert option on top and bottom breaks. - Volume in ticks and Real Volume. - Volume HL (extreme) or (opening and closing) - Customized volume shapes.
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
ATR Projection指标在技术分析中脱颖而出，旨在提供有关金融市场潜在价格移动极限的准确见解。其灵活的方法允许用户直观地定制分析指标，以适应每个交易资产的特定需求。 可定制的运行方式： 默认情况下，ATR Projection考虑最近100根蜡烛的平均值的30%。这种灵活性使用户能够根据其偏好和每个资产的独特特征调整指标，提供更个性化的分析。 选择30%和100根蜡烛背后的逻辑： 对百分比和蜡烛数量的慎重选择旨在捕捉最近过去的相关动向，提供更精确的预测。这种战略性方法突显了价格有显著概率移动的区域，为交易员提供更明智的视角。 ATR Projection的优势： 1. 可定制的技术准确性：用户可以根据每个交易资产的特定条件自由定制指标。 2. 专注于高概率：通过仅关注最近100根蜡烛的平均值的30%，ATR Projection将注意力集中在可能性较高的移动上，优化了明智的决策制定。 3. 适应交易资产：该指标的灵活性允许适应不同的资产，提供根据每种金融工具的独特特征定制的分析。 此外，值得注意的是，ATR Projection对于创建交易机器人非常友好，使用
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Long & Short 指标 - Pro 版：解锁无限市场分析潜力！ 适用于任何资产的无限制 Long & Short 指标的 Pro 版允许您在任何金融资产上使用，无需再受限 - 将同一指标应用于您所有的首选资产！ 无任何限制 享受指标的所有功能，不受任何限制。Pro 版提供完整且无限制的体验，确保您能够最大化每一个市场机会。 Pro 版特点 无限访问 ：在所有金融资产上使用指标，探索其全部潜力。 高级精确度 ：受益于详细的分析和清晰的信号，以做出明智且安全的决策。 完全灵活 ：根据您的具体交易需求调整指标，无论是资产还是策略。 接收关键机会的提醒 启用提醒，密切监控重要水平，确保您始终领先于市场机会。 EA 构建的缓冲区参数 构建 Expert Advisors (EAs) 时，请使用以下缓冲区： 缓冲区符号 1 = 0 缓冲区符号 2 = 2 为什么选择 Pro 版？ 完全自由 ：将指标应用于任何资产，无限制使用。 完整体验 ：享受所有功能和详细分析。 全面分析 ：适合那些希望在各种市场中最大化其潜力的交易者。 立
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
AI Channel | MT5智能指标，人工智能价格通道分析 AI Channel：利用人工智能引领技术分析新时代 AI Channel 是一款强大的工具，采用 人工智能 技术，专注于金融市场的 价格通道 分析。本章节将介绍这款革命性指标如何帮助投资者和交易员做出更有策略、更明智的决策。让我们开始吧！ 什么是 AI Channel 指标？ AI Channel 是基于先进的人工智能算法开发的指标。它利用金融资产的历史价格数据，识别并绘制交易通道，突出图表中重要的支撑位和阻力位。 基于此分析，该指标提供有关可能的市场进出点的宝贵见解。 ️ AI Channel 如何工作？ AI Channel 通过运用 人工智能 分析价格通道，研究资产的趋势、形态和历史价格走势。该指标动态适应市场变化，适用于不同时间周期和各种金融工具。 它识别通道的 上限 和 下限 ，为交易者提供清晰的趋势反转或延续的潜在信号。 主要功能与优势： 精准识别价格通道，帮助把握趋势方向和力度。 实时提醒，当资产接近通道边界时快速反应。 自动分析价格通道，提升交易效
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
介绍一下Didi指数成交量（Didi Index Volume），这是由巴西交易员Odir Aguiar开发的一种技术分析指标，以其先进而强大的方法在金融市场中发现机会而脱颖而出。Didi指数成交量在各种平台上提供，已成为追求精确见解和有价值信息的交易员们的重要工具。 该指标将著名的Didi指数与智能使用的交易量结合起来。这种组合可以更深入地分析价格行为和交易量之间的相互作用，提供了独特的资产运动视角。 通过复杂的算法和加权平均计算，Didi指数成交量可以根据交易量提前预测价格变动。这一特点对于识别新兴趋势、市场反转和适时的入场和出场点非常重要。 使用Didi指数成交量，您可以获得客观可靠的信息，帮助避免草率决策，提高准确解读市场的能力。该指标具有直观且可自定义的界面，适应个人偏好，提供高度个性化的交易体验。 立即尝试Didi指数成交量，发现为什么如此多的交易员信任这个工具，在金融市场中获得竞争优势。扩展您的可能性，推动您的交易业绩，这是一款为最苛刻的交易员需求而设计的智能解决方案。 使用提示： - 始终关注MA Slow（红色）的趋势。当MA Slow下降时，价格有可能上
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
"Timechannel"似乎是一款强大而多功能的技术分析工具，专为希望深入了解多个时间段内价格波动并做出更准确决策的交易员而设计。您提到的主要功能和好处都非常引人注目，对于渴望在金融市场上最大化潜力的严肃交易员可能非常有价值。以下是一些关键要点： 1. **高级多时间段分析**：同时分析不同时间段内的价格波动的能力对于获取全面的市场洞察至关重要。这有助于识别长期趋势、短期机会和理想的入场/出场点。 2. **可定制的价格通道**：用户可以调整指标的参数，根据其偏好和交易策略自定义价格通道。这包括设置通道宽度、颜色和样式。 3. **自动趋势检测**：Timechannel配备了先进的算法，可以自动检测不同时间段内的趋势。这使交易员能够轻松识别上升趋势、下降趋势和盘整。 工作原理： 1. **资产选择**：交易员选择他们想要使用Timechannel进行分析的资产。 2. **时间框架配置**：配置多时间段分析的所需时间框架。这可以包括每日、每小时和分钟图表等。 3. **参数定制**：交易员可以根据自己的偏好自定义指标参数，如通道宽度、颜色和样式。 4. **趋势分析
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
MasterOBV：精准掌握市场趋势！ MasterOBV 是一个 技术分析指标 ，结合了 成交量 、 正相关性 和 移动平均线（MA） ，以提高在金融市场中识别趋势的能力。 主要功能： 智能成交量： 分析交易量，以识别趋势强度的显著变化。 正相关性： 包括相关资产，以获得更广泛和准确的视角，基于对价格的位移潜力强化。 视觉通道： 利用视觉通道清晰准确地评估趋势的延续和反转潜力，提供直观的视觉分析。 平滑移动平均线： MA 平滑价格波动，使得识别主要趋势方向更加容易。 为什么选择 MasterOBV？ 决策信心： 集成多个因素，帮助您自信地做出进出市场的决策。 全面分析： 不仅考虑价格，还考虑成交量、资产相关性和视觉通道，提供市场的完整视角。 价格位移潜力： 使用在同一方向移动的相关对，增强价格位移机会，最大化交易的影响力。 点击这里访问无限版
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
VolaMetrics VSA | 技术分析中的强大助手 VolaMetrics VSA 是一种技术分析指标，结合了 Volume Spread Analysis (VSA) 方法论和详细的 交易量分析 。旨在 识别 和 跟踪重大价格变动 ，VolaMetrics VSA 利用 交易量 和 价格差 的互动，提供有价值的洞察，帮助做出交易决策。 Volume Spread Analysis (VSA) 的基础 Volume Spread Analysis (VSA) 是一种在技术分析中受到尊敬的方法，专注于理解 交易量 、 价格差（spread） 和 价格收盘 在特定时间段内的关系。VSA 基于这样一个理念，即最有信息的操盘手（ 聪明的钱 ）影响价格变动，通过识别 积累或分配信号 ，可以预测价格的重要变化。 VolaMetrics VSA 的工作原理 ️ VolaMetrics VSA 自动化了传统的 VSA 分析，提供了一个可靠的工具来 检测潜在的反转信号 或 趋势延续信号 。它分析 交易量 和 价格差 在多个周期中的表现，寻找可能指示重大机构活动的模式。 交易量分析
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
总览 SwingVolumePro 是一个先进且多功能的指标，设计用于广泛的金融资产，并支持不同的交易风格。基于严格的成交量和价格分析开发，它提供清晰且准确的信号，使各级交易者能够根据高质量的数据做出明智的决策。 SwingVolumePro.PDF 主要特点 多功能性: SwingVolumePro 可应用于各种资产，包括股票、外汇、加密货币等。它适用于不同的交易策略，从剥头皮到长期持有。 准确且可靠的信号: SwingVolumePro 侧重于提供高精度信号，采用复杂的技术识别价格吸收模式和市场攻击。这些信号以清晰的方式呈现，便于快速且有效的决策。 先进的成交量和价格分析: 该指标通过详细分析成交量与价格之间的互动，检测出努力与结果之间的差异，提示潜在的市场动向。 易于解释: 借助直观且友好的界面，SwingVolumePro 生成的信号易于理解，即使是经验较少的交易者也能轻松掌握。使用箭头来指示努力与结果的关系，使信息的读取更加直接。 与EA（智能交易系统）兼容 SwingVolumePro 设计时提供了技术支持，便于创建智能交易系统
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVD SmoothFlow Pro - 适用于任何资产的无限量分析！ CVD SmoothFlow Pro 是寻求精确和无限量分析的交易者的终极解决方案。该专业版利用累计成交量 delta (CVD) 并结合高级噪声过滤，为交易任何金融资产提供所需的灵活性和精确度。 CVD SmoothFlow Pro 提供了什么？ 清晰分析 ：过滤市场噪声，突显任何金融资产中的重要成交量变动。 ️ 精确计算 ：监测买卖差异，提供外汇、指数、加密货币等资产的成交量行为的详细视图。 直观界面 ：提供易于理解和高效的分析，数据呈现清晰明了。 趋势识别 ：更自信地识别市场趋势，帮助做出明智决策。 实际应用： 实时监测任何资产中买卖双方的平衡。 基于成交量识别趋势反转。 精确过滤，关注外汇、指数、加密货币等资产中的重要变动。 无限制的专业版！ 专业版提供无限制的所有功能访问权限，让您能够对任何金融资产进行详细和无限量的分析。
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVB Cumulative Volume Bands: 利用累计成交量提升交易表现！ CVB Cumulative Volume Bands 是一款为寻求基于累计成交量的精准交易信号的交易者设计的高级指标。 通过使用累计成交量带，这款指标清晰地显示市场买卖压力，帮助识别反转和强劲的价格波动。 主要特点： 累计成交量分析 ：基于成交量检测关键压力点。 清晰的进出场信号 ：实时抓住交易机会。 易于解读 ：友好的用户界面和简化的视觉呈现。 适用于所有资产和时间周期 ：任何市场，任何时间都能使用。 借助 CVB Cumulative Volume Bands 保持领先，提升您的交易决策信心！ 留下反馈，帮助我们改进！
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
ZigWave Oscillator: 提升您的交易，运用振荡器和ZigZag！ ZigWave Oscillator 是为寻求精准和清晰金融市场分析的交易者量身定制的完美工具。此指标将振荡器的强大功能与ZigZag的视觉简洁性结合起来，帮助您快速高效地识别最佳买卖机会。 为什么选择 ZigWave Oscillator？ 精准的振荡器分析 : 集成 RSI、Williams %R 或 CCI，以捕捉市场关键动向。 动态 ZigZag 和精细调整 : ZigZag 的波动在振荡器的超买和超卖区域进行精细调整，清晰地突出反转点。 全面自定义 ️: 根据您的策略调整振荡器和 ZigZag 的设置。 直观且易于使用的设计 ZigWave Oscillator 具有优雅且可自定义的视觉布局，使市场信号易于读取，让您专注于真正重要的事情：您的交易。 适用于所有资产的多功能性 无论是股票、外汇、指数还是加密货币，ZigWave Oscillator 在任何资产和所有时间框架中都能有效运作。
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Times and Sales Pro: 利用交易流不平衡提升您的交易表现 抓住细微的价格波动机会 Times and Sales Pro 是专为通过 Times and Trades 操作订单流的分析师打造的重要工具。它非常适合剥头皮交易者，专为那些希望以高精度捕捉细微价格波动的用户设计。通过先进的计算，该指标能够识别交易中的不平衡，为快速进出场提供宝贵的信号。 重要提示：MT5 中 Times and Trades 数据的可用性 在使用 Times and Sales Pro 之前，请确保您的经纪商提供 Times and Trades 数据访问权限。该指标依赖这些数据来进行实时精确计算，因为 MT5 不会存储历史交易记录。因此，该指标只能实时工作，提供对市场已执行交易的即时分析。 Times and Sales Pro 的优势 清晰颜色显示的高级交易流分析 Times and Sales Pro 通过特定的颜色代码简化了交易不平衡的可视化： 绿色: 代表买单。 红色: 代表卖单。 金色: 表示买单和卖单之间的不平衡。 这些颜色使得交易流的读取快速
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Mini Índice Composition: A Revolução na Análise do Mini Índice! O Mini Índice Composition é um indicador inovador que monitora em tempo real as principais ações que compõem o mini índice, trazendo uma visão quantitativa poderosa sobre o fluxo de ordens do mercado! Como Funciona? Diferente de outros indicadores que utilizam apenas dados históricos, o Mini Índice Composition faz uma leitura ao vivo das ordens que entram e saem das ações, pesando o impacto direto no mini índice. Com
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar com Exportação CSV e Integração IA Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO) . NOVA FUNCIONALIDADE: Exportação CSV + Integração com IA Agora o Radar DI permite exportar todos os dados em formato CSV , incluindo: Variações dos DIs Variação do Mini Índice (WIN)
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
程序库
LSTM Library - MetaTrader 5的高级神经网络 专业算法交易神经网络库 LSTM Library为您的MQL5交易策略带来递归神经网络的强大功能。这个专业级实现包括LSTM、BiLSTM和GRU网络，具有通常只在专业机器学习框架中才能找到的高级功能。 "交易机器学习成功的秘诀在于正确的数据处理。 垃圾进，垃圾出 –您的预测质量永远不会超过您的训练数据质量。" — 马科斯·洛佩兹·德·普拉多博士, 金融机器学习进展 主要特点 完整实现LSTM、BiLSTM和GRU 递归Dropout实现更好的泛化 多种优化算法(Adam, AdamW, RAdam) 高级归一化技术 全面的指标评估系统 训练进度可视化 支持通过类权重处理不平衡数据 技术规格 纯MQL5实现 - 无外部依赖 为交易应用程序优化 全面的错误处理和验证 完全支持保存/加载训练模型 详尽的文档 集成说明 要将LSTM Library集成到您的Expert Advisor中，请按照以下步骤操作： 1. 完整库导入 #import "LSTM_Library.ex5"    // 库信息    void Get
