🚀 Entfesseln Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit dem Triple Threat Signal EA!

Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu verbessern und den volatilen Goldmarkt (XAUUSD) mit Zuversicht anzugehen? Wir stellen Ihnen den Triple Threat Signal EA vor, einen fortschrittlichen, sofort einsetzbaren Handelsroboter, der mit Hilfe einer robusten Multi-Indikator-Strategie hochwahrscheinliche Bewegungen erfasst. Es handelt sich hierbei nicht um einen weiteren EA, sondern um ein sorgfältig ausgearbeitetes System, das sich ausschließlich darauf konzentriert, aus dem echten Marktmomentum Kapital zu schlagen, ohne sich auf riskante Martingale- oder Grid-Strategien zu verlassen.

Warum Sie den Triple Threat Signal EA brauchen:

Dreifache Bestätigungskraft: Der EA macht seinem Namen alle Ehre, denn er erfordert die Ausrichtung auf drei leistungsstarke Indikatoren - mehrere Exponential Moving Averages (EMAs) für den Trend, Moving Average Convergence Divergence (MACD) für das Momentum und den Stochastic Oscillator für die Bestätigung von Überkauft/Überverkauft. Diese strenge, mehrschichtige Signalfilterung bedeutet, dass Sie nur dann in den Markt einsteigen, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit am höchsten ist.

Intelligentes Geldmanagement: Ihr Risiko wird automatisch durch ein dynamisches Lot-Sizing-System verwaltet. Der EA berechnet die optimale Losgröße auf der Grundlage Ihrer Risikoprozent-Einstellung und der Stärke des Triple Threat-Signals, um sicherzustellen, dass Sie nie mehr riskieren, als Ihnen lieb ist, und um Ihre potenzielle Rendite bei Trades mit hohem Vertrauen zu maximieren.

Adaptive Volatilitätskontrolle: Sie überwacht aktiv die Marktvolatilität anhand der Average True Range (ATR) . Trades werden nur dann in Betracht gezogen, wenn die Volatilität einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. So wird sichergestellt, dass Sie unruhige, bewegungsarme Phasen vermeiden und sich auf chancenreiche Marktbedingungen konzentrieren.

Advanced ATR Trailing Stop: Sichern Sie Ihre Gewinne effektiv ab! Sobald sich eine Position deutlich in den Gewinn bewegt (aktiviert durch den ATR-Gewinnmultiplikator ), wendet der EA automatisch einen ATR-basierten Trailing Stop an. Dieser dynamische Stop-Loss sichert Gewinne ab, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt, und lässt Gewinner laufen, während er das Risiko minimiert, einen Gewinn in einen Verlust zu verwandeln.

Täglicher Schutz vor Drawdowns: Die Handelsdisziplin ist automatisiert. Die Funktion "Daily Cut Loss Percentage " stellt sicher, dass Ihr Konto vor übermäßigen Drawdowns geschützt ist, indem alle Positionen automatisch geschlossen und der Handel für den Tag eingestellt wird, wenn Ihr Eigenkapital unter einen voreingestellten Schwellenwert fällt.

Zeit- und Trendfilterung: Handeln Sie nur zu den von Ihnen bevorzugten Zeiten mit den Einstellungen für die Start- und Endstunde. Darüber hinaus verwendet der leistungsstarke EMA-Trendfilter einen EMA mit höherem Zeitrahmen (wie D1), um sicherzustellen, dass alle Trades in Übereinstimmung mit der übergeordneten Marktrichtung platziert werden, und verhindert so gegenläufige Trades.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



🔥 Optimiert und einsatzbereit auf Gold (XAUUSD)

Dieser Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert. Er ist sofort einsatzbereit - hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart!

Für den Exness-Broker sind die Standardeinstellungen sofort einsatzbereit.

Sie haben noch kein Exness-Konto? Eröffnen Sie noch heute eines und beginnen Sie mit dem Handel mit Vertrauen!

👉 Registrieren Sie sich jetzt: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Bei anderen Brokern müssen Sie möglicherweise einen kurzen Optimierungslauf für den Eingabeparameter Risikoprozentsatz durchführen und den Bereich von 1 bis 10 mit einem Schritt von 1 testen, um die beste Lösung für die Bedingungen Ihres Brokers zu finden.

⚙️ Vollständige Liste der anpassbaren Parameter

Passen Sie den EA so an, dass er genau Ihrem Risikoprofil und Handelsstil entspricht:

RisikoProzentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (auf 0 setzen, um feste Lots zu verwenden).

Lots: Feste Lotgröße, wenn Risikoprozentsatz deaktiviert ist.

StartStunde/EndStunde: Definiert das tägliche Handelsfenster in Serverzeit.

ATRPeriode: Zeitraum für die ATR-Volatilitätsprüfung.

ATRSchwellenwert: Mindest-ATR-Wert, der erforderlich ist, um einen Handel zu berücksichtigen.

MagischeNummer: Eindeutige ID für den EA, um seine eigenen Trades zu verwalten.

EMAPeriode / EMA_Zeitrahmen: Periode und Timeframe für den Haupttrendfilter.

DailyCutLossPercent: Maximaler täglicher Drawdown, bevor der Handel deaktiviert wird.

ATR_Trailing_Periode: ATR-Periode für die Trailing-Stop-Berechnung.

ATR_Trailing_Multiplikator: Multiplikator zur Bestimmung des Trailing-Stop-Abstands vom aktuellen Kurs.

ATR_Profit_Multiplikator: Multiplikator zur Bestimmung des Gewinnniveaus, das zur Aktivierung des Trailing-Stopps erforderlich ist.

TagBereich: Anzahl der Tagesbalken, die für die Berechnung des dynamischen Take Profit verwendet werden.

FastEMA / MediumEMA / SlowEMA: Perioden für das Ausrichtungssignal des Triple Threat EMA.

MACDFast / MACDSlow / MACDSignal: Parameter für das Triple Threat MACD-Signal.

StochK / StochD / StochSlowing: Parameter für das Triple Threat Stochastik-Signal.

EMAFilter verwenden: Aktivieren oder deaktivieren Sie den EMA-Trendfilter für hohe Zeitrahmen.

EMAPeriodFilter: Periode für den optionalen EMA-Filter.

📥 Laden Sie den Triple Threat Signal EA jetzt herunter und beginnen Sie intelligenter zu handeln!