Triple Threat Signal EA

¡Libere su potencial de trading en Oro con el EA de Señal de Triple Amenaza!

Está listo para elevar su juego de trading y abordar el volátil mercado del Oro (XAUUSD) con confianza? Presentamos el EA Señal de Triple Amenaza, un robot de trading avanzado y listo para usar, diseñado para capturar movimientos de alta probabilidad utilizando una estrategia robusta de múltiples indicadores. Este no es sólo otro EA; es un sistema meticulosamente elaborado centrado puramente en la capitalización del verdadero impulso del mercado, sin depender de las arriesgadas estrategias Martingale o Grid.

Por qué necesita el EA de Señal de Triple Amenaza:

Triple poder de confirmación: El EA hace honor a su nombre al requerir la alineación a través de tres indicadores de gran alcance-múltiples Medias Móviles Exponenciales (EMAs) para la tendencia, Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD) para el impulso, y el Oscilador Estocástico para la confirmación de sobrecompra/sobreventa. Este estricto filtrado de señales de varios niveles le permite entrar en el mercado sólo cuando la probabilidad de éxito es máxima.

Gestión inteligente del dinero: Su riesgo se gestiona automáticamente a través de un sistema dinámico de tamaño de lote. El EA calcula el tamaño de lote óptimo en función de su configuración de Porcentaje de Riesgo y la fuerza de la señal de Triple Amenaza, asegurándose de que nunca arriesga más de lo que se siente cómodo y maximizando su rendimiento potencial en operaciones de alta confianza.

Control Adaptativo de la Volatilidad: Controla activamente la volatilidad del mercado mediante el Average True Range (ATR) . Las operaciones sólo se tienen en cuenta cuando la volatilidad supera un determinado umbral , lo que le permite evitar los periodos de movimientos bruscos y bajos y centrarse en las condiciones de mercado con mayores oportunidades.

ATR Trailing Stop Avanzado: ¡Proteja sus beneficios de forma eficaz! Una vez que una posición se mueve significativamente hacia beneficios (activado por el Multiplicador de Beneficios ATR ), el EA aplica automáticamente un Trailing Stop basado en ATR. Este stop loss dinámico bloquea las ganancias a medida que el precio se mueve a su favor, dejando correr a los ganadores y minimizando la posibilidad de convertir un beneficio en una pérdida.

Protección diaria contra caídas: La disciplina de trading está automatizada. La función de Porcentaje de Corte de Pérdidas Diario garantiza que su cuenta esté protegida frente a caídas excesivas cerrando automáticamente todas las posiciones y deteniendo las operaciones del día si su capital cae por debajo de un umbral preestablecido.

Filtrado de tiempo y tendencia: Opere sólo durante las horas que prefiera con los ajustes de Hora de Inicio y Hora de Fin. Además, el potente Filtro de Tendencia EMA utiliza un marco temporal EMA superior (como D1) para garantizar que todas las operaciones se realicen en línea con la dirección general del mercado, evitando operaciones contra tendencia.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



🔥 Optimizado y Listo para la Acción en Oro (XAUUSD)

Este Asesor Experto ha sido optimizado específicamente para el comercio de Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M5. Está listo para usar, ¡simplemente adjúntelo a su gráfico!

Para el broker Exness, la configuración por defecto está lista para usar.

¿No tiene una cuenta Exness? ¡Abra una hoy y comience a operar con confianza!

Regístrese ahora: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers, puede que necesite realizar una rápida optimización del parámetro de entrada Porcentaje de Riesgo, probando el rango de 1 a 10 con un paso de 1 para encontrar el mejor ajuste a las condiciones de su broker.

⚙️ Lista completa de parámetros personalizables

Personalice el EA para que coincida exactamente con su perfil de riesgo y estilo de negociación:

RiskPercentage: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (Establecer en 0 para utilizar lotes fijos).

Lotes: Tamaño de Lote Fijo si el Porcentaje de Riesgo está desactivado.

HoraInicio / HoraFin: Define la ventana de negociación diaria en tiempo de servidor.

ATRPeriod: Periodo para la comprobación de la volatilidad ATR.

ATRThreshold: Valor mínimo de ATR necesario para considerar una operación.

MagicNumber: ID único para que el EA gestione sus propias operaciones.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Periodo y Timeframe para el filtro de tendencia principal.

DailyCutLossPercent: Reducción máxima diaria antes de que se desactive la negociación.

ATR_Trailing_Period: Periodo ATR para el cálculo del trailing stop.

ATR_Trailing_Multiplier: Multiplicador para determinar la distancia del trailing stop desde el precio actual.

ATR_Profit_Multiplier: Multiplicador para determinar el nivel de beneficio necesario para activar el trailing stop.

DayRange: Número de barras diarias utilizadas para calcular el Take Profit dinámico.

FastEMA / MediumEMA / SlowEMA: Periodos para la señal de alineación de Triple Amenaza EMA.

MACDFast / MACDSlow / MACDSignal: Parámetros para la señal de triple amenaza MACD.

StochK / StochD / StochSlowing: Parámetros para la señal de Triple Amenaza Estocástica.

UseEMAFilter: Habilita o deshabilita el filtro de tendencia EMA de tiempo alto.

EMAPeriodFilter: Periodo para el filtro EMA opcional.

📥 ¡Descargue ahora el EA Señal de Triple Amenaza y empiece a operar de forma más inteligente!