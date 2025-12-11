Dynamic Fibonacci Grid

Представляем последнюю версию Dynamic Fibonacci Grid Dashboard для MT5.
Теперь с множеством новых функций, этот обновлённый дашборд полностью меняет ваш торговый опыт и позволяет увидеть рынок и ценовое движение с совершенно иной перспективы. Откройте новые возможности благодаря одновременному анализу нескольких таймфреймов и множества инструментов. Удобный интерфейс для ручной торговли и управления позициями, а также расширенные возможности применения предопределённых автоматических стратегий. Кроме того, DFG теперь полностью функционирует в Strategy Tester в качестве торгового симулятора, где вы можете воссоздавать различные торговые условия с использованием исторических данных. Вы можете практиковать ручную торговлю в визуальном режиме и тестировать автоматические стратегии в режиме высокой скорости.

Ключевые возможности

• Продвинутый технический анализ на нескольких таймфреймах и инструментах, основанный на концепции Dynamic Fibonacci Bands.
Испытайте непревзойдённую эффективность с нашим дашбордом для мониторинга рынка в реальном времени. Мы синтезируем сложные данные с графиков M1, M5, M15 и H1 в легко воспринимаемые уровни сетки. Такой уникальный формат позволяет трейдерам отслеживать ценовое движение 10 различных инструментов на одном экране без необходимости использования традиционных графиков. Результат — более быстрое принятие решений и чистая, не загромождённая торговая среда.

• Настраиваемый, удобный интерфейс, содержащий самые важные функции.
Статус и информация о счёте, кнопки для быстрой ручной торговли и управления позициями, а также кнопки для контроля автоматических стратегий.

• Возможность создавать пресеты для полуавтоматических или полностью автоматических стратегий.
Возможность реализовывать сложные направленные и контртрендовые стратегии с переменными сетками.

• Функциональный торговый симулятор внутри Strategy Tester.
Вы можете изучать систему в ускоренном режиме, тестировать функциональность и различные особенности, практиковать ручную торговлю на исторических данных, а также проводить бэктест автоматических стратегий и пресетов.

• Встроенная система звуковых оповещений.
Даёт потенциальные торговые сигналы в виде звуковых и визуальных уведомлений на основе ваших пресетов. Также есть возможность отправлять сигналы в виде push-уведомлений на мобильный терминал вашего смартфона.

• Бесплатный дополнительный индикатор — DFG Chart.
Вы можете использовать этот индикатор для просмотра истории уровней сетки для каждого инструмента и таймфрейма, а также истории ваших сделок.

Системные требования

DFG-дэшборд можно использовать с любым брокером, который предлагает MT5 и разрешает автоматическую торговлю с эксперт-советниками.

Система оптимизирована для торговли основными валютными парами. Однако возможно работать и с другими инструментами. Вам следует протестировать их заранее и при необходимости настроить параметры или создать разные шаблоны для разных групп инструментов.

В зависимости от настроек и инструментов некоторые автоматические стратегии могут требовать значительного размера счёта или более высокого кредитного плеча, а также Non-FIFO счёта с включённым хеджированием.

Техническая поддержка доступна. Если у вас есть вопросы или нужна помощь с настройкой, отправьте сообщение. Я постараюсь ответить как можно быстрее.


